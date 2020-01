14 shares







CARTA A LA INTENDENTA MARIEL FERNÁNDEZ –

Por Constanza Wainszelbaum /

Mi nombre es Constanza Wainszelbaum, aunque me dicen “Coco” y soy parte de Patios Abiertos de la EP N° 49. Escribo estas palabras para dirigirme y aclararle algunas cuestiones a la nueva intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien equívocamente en su discurso del pasado 27/01 en el Club Los Indios y ante el Presidente de la Nación, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y funcionarios de los gabinetes nacional y provincial, entre otros presentes, se refirió “a Sandra sosteniendo los Patios Abiertos que ya no funcionaban pero ella seguía yendo los sábados”. Con tal fin, inicio mi relato explicando cómo llegué a ser compañera de Sandra en Patios Abiertos de la EP N° 49 y cómo éste nunca dejó de funcionar.

En el año 2017 comencé a trabajar por primera vez en un programa socioeducativo, más específicamente en el CAJ (Centro de Actividades Juveniles) de la Escuela Secundaria N°10 de Moreno para desarrollar un taller audiovisual. Después de unos meses intensos y a pesar del contexto desolador del país, en el CAJ pudimos realizar emotivos y esperanzadores encuentros con lxs jóvenes. Gracias al compromiso de mis compañeras, pudimos, inclusive, realizar jornadas de reflexión por Santiago Maldonado. La gestión de Cambiemos decidió arbitrariamente que ese espacio ya no merecía continuar, y en uno de sus exabruptos de “reestructuración”, lo desmanteló y después lo cerró. Qué tristeza para nosotras, qué tristeza para lxs pibxs.

Unos meses después, y tras presentar muchos proyectos, logré empezar a trabajar en otro programa socioeducativo. Así fue como el 2 de junio de 2018, la vida me daba la oportunidad de volver a caer en la escuela pública para dar un taller en Patios Abiertos de la EP N° 49 de Moreno. Ese día conocí a Sandra Calamano. Lo recuerdo como si lo estuviera viviendo otra vez. ¡Qué frío que hacía! Ambas llegamos más temprano, así que pude vivir la odisea de encender las estufas para que lxs pibxs estuvieran calentitos, y admirar la memoria de Sandra para recordar de entre las mil llaves que llevaba, cuál estaba destinada a cada una de las mil puertas de la escuela. Seguramente hicimos algún chiste sobre “feliz domingo” y el viaje a Bariloche.

Esa mañana conocí a lxs chicxs que dejaron una huella en mí para siempre, lxs chicxs de la 49. Pintamos animales de la selva con témperas. A la hora de irnos, Sandra se quedó conmigo hasta que llegara mi compañero a buscarme. Subimos a su auto mientras esperábamos y conversamos con mucho entusiasmo sobre actividades que se podían hacer a futuro en Patios. Me acuerdo muy claramente de su particular voz, y también de la de Víctor Hugo que acompañaba de fondo desde la radio del auto. Desde ese día hasta el 2 de agosto, trabajamos codo a codo con Sandra. Junto con lxs chicxs pudimos hacer títeres, videos y hasta alguna animación con plastilina. A pesar de la precarización y del desmantelamiento, Patios Abiertos sí funcionaba. Vi a los operadores de la ex gobernadora Vidal llevarse instrumentos para desmembrar la orquesta de la escuela, disfrazados de gerentes escolares, con excusas tan absurdas como irreproducibles. La vi a Sandra confrontarlos sin titubear. Luego empezaron con el pedido de nuevos “proyectos” de Patios Abiertos para una

nueva “reestructuración”. Después de mi experiencia en el CAJ de la escuela N° 10, yo me imaginaba la que se venía para nuestro Patios. Recuerdo haberle advertido a Sandra.



El 2 de agosto del 2018, explotó la escuela N°49. La ausencia del Estado se volvía tan explícita, tan siniestra, tan abrumadora. La imagen de Sandra y Rubén se exhibía una y otra vez como un desalmado y frenético mantra en los medios hegemónicos. Un año antes exponían a Santiago. Unxs sacralizadxs, otrxs demonizadxs, los medios se ocuparon de deshumanizarlxs, y por sobre todas las cosas, de encubrir la responsabilidad del Estado en estos genocidios por goteo. Entre tantos pensamientos de angustia, se me aparecía la imagen de las máscaras de cartón que habíamos pintado con lxs chicxs el sábado anterior y que habían quedado inconclusas, ¿Cómo explicarles lo inexplicable? ¿Cómo seguir sin Sandra? ¿Cómo continuar ese lazo que había iniciado con lxs pibxs? La esperanza irrumpió cuando el sábado 11 de agosto, un fueguito que prendían las mamás de la escuela en el “campito” lindero, iluminó la nebulosa de incertidumbre que nos abrumaba a todxs. Y se armó la olla. Y de entre las lágrimas asomaron algunas sonrisas. Mi compañero, Mariano, empezó a organizar la peloteada. Vanesa, trajo su magia de reciclables y juegos inventados y pintamos la bandera de Patios en una tela blanca, con las manos de lxs chicxs plasmadas con témperas de colores. Una de las chicas se animó a pintar una mano y ponerle el nombre de Sandra, para que ella también estuviera presente. Patios Abiertos seguía funcionando. Y así fue durante tres meses, a escuela cerrada y campito abierto. Hasta que la escuela reabrió. Y siguieron funcionando adentro, con la misma tristeza de lxs pibxs y un vacío inmenso, pero con los juegos, el arte y las cosas ricas para convertir el dolor en esperanza y lucha. Recuerdo pasar rápido por el lugar donde había sucedido la explosión y respirar profundo para no largarme a llorar. La vuelta a la escuela coincidió con otro acontecimiento que también iba a marcar mi vida para siempre. Estaba embarazada. La vida y la muerte se me entretejían con una desconcertante intensidad.

A comienzos del año 2019, finalmente sucedió lo que tanto temía, llegó la “reestructuración”. Vanesa, Mariano y yo, fuimos despedidxs de Patios Abiertos. Seguramente haber gritado “Sandra y Rubén PRESENTES” adentro de la escuela, y ante los ojos de los gerentes escolares de Cambiemos, fue lo que los convocó a intentar sacarnos apresuradamente de escena. Cuando las revoluciones feministas se volvían tan potentes, no tuvieron el menor reparo en echar hasta a una trabajadora embarazada como era mi caso. Inclusive se atrevían a formular justificaciones. Lamentablemente para ellos, decidimos no bajar los brazos, por la memoria de Sandra y por el lazo tan fuerte que ya habíamos construido con lxs pibxs. Y volvimos al histórico campito de los sábados, con la misma bandera pintada con témperas. Soledad, una madraza de la 49, que siempre había estado presente, se convirtió en la cocinera formal del equipo. Y volvió el olor a guiso, la peloteada con Marian y la magia de Vane. Pronto toda la comunidad de San Carlos se hizo eco y hasta el día de hoy Patios Abiertos sigue funcionando en el campito y es parte del folklore de los sábados.

Actualmente, gracias a la militancia que puso el cuerpo y el corazón durante cuatro años y al voto que nos posibilita la democracia, la sociedad tiene la oportunidad de dar un giro en la historia. Por eso le exigimos al gobierno provincial, no solamente que nos devuelva nuestro puesto de trabajo (que nunca abandonamos), sino también que revalorice y vuelva a poner en pie a todos los programas socioeducativos, tan transformadores y necesarios para nuestrxs pibxs y tan devastados por la gestión anterior.



Creemos que en lo que refiere a la educación pública y a los derechos de lxs pibxs, Moreno tiene la obligación de estar a la vanguardia. Por eso le pedimos, Mariel, por un lado recursos y solidaridad para que podamos seguir manteniendo el espacio de Patios Abiertos de la EP N° 49. Y por otro lado, le pedimos, y con la misma importancia, que se rectifique públicamente en sus dichos que desvalorizaron el trabajo que Sandra hacía en la escuela, y el que seguimos haciendo a pulmón quienes continuamos con su legado. Creemos profundamente en que la grandeza de un político radica, entre muchas otras cosas, en la capacidad de poder reconocer un error.

De igual forma, queda usted formalmente invitada cualquier sábado que lo desee al campito que linda con la EP 49, donde funcionaba, funciona y seguirá funcionando Patios Abiertos.

Patios Abiertos en lucha. Sandra y Rubén PRESENTES. AHORA Y SIEMPRE.