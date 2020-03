0 shares







CARNE Y VERDURAS SIN REFERENCIAS MÁXIMAS –

Karina Álvarez, concejal de COPEBO y dirigente gremial (Sindicato de Comercio) integra el equipo de ediles que junto al área de Comercio y Control municipal, recorre las grandes cadenas y locales donde controlan el abuso y la especulación: “Están sobrepasando, sobre todo en las zonas que no podemos llegar como carnicerías y verdulerías porque no hay precio oficial, los comercios en su mayoría tienen el producto más caro y hay otros comercios que están abiertos cuando no deberían estarlo.

Cuando llegan al comercio ¿qué le dicen al propietario o a los empleados?

Se les labra un acta y se procede a hacer que bajen el precio, si hay una denuncia nuevamente se utiliza la clausura del comercio.

¿Tiene que haber una denuncia si o si o con el acta que labran ustedes alcanza?

La última vez fue antes de ayer se repartió por zonas, Moreno es un distrito muy grande y no se está trabajando solo la cuestión de los precios. Hay un montón de denuncias, generalmente vamos cuando nos dicen que está abierto y no debería estarlo, el resto se reparte por zonas.

Van al comercio y hacen el acta, ¿eso alcanza para después realizar una sanción? ¿Quién la ejecutaría? ¿El Juzgado de Faltas?

Exactamente

¿En qué zonas pudieron trabajar como concejales? ¿Moreno Centro, los barrios?

Estamos en todas las zonas, el primer día estuvo la intendenta en Cruce Castelar con algunos concejales, ese día no pude estar, se está en todos los barrios, antes de ayer se fue a Francisco Álvarez, Paso del Rey, se anduvo por distintos lados.

¿Tiene conocimiento si el Municipio distribuye mercadería a los comedores y merenderos o solo está funcionando el sistema de tarjeta alimentaria y lo que va ejecutando el gobierno nacional?

Desconozco el tema, llamÉ a Desarrollo Social para pasar un par de lugares. Por medio de COPEBO estamos repartiendo mercadería a algunos lugares pero no podemos abastecer a todo el distrito, Desarrollo Social nos pide que les pasemos el listado de los comedores y merenderos que necesitan comida, yo se los estuve pasando, no sé de qué forma ellos lo están repartiendo.

MencionÓ en esta charla el problema del precio en la carne y las verduras, van en ascensor mientras los salarios están planchados y no se sabe de qué manera se van a pagar.

Lo que más subió es la verdura y es preocupante porque hay muchas verdulerías que no te dan el ticket y están ganando 5 veces más del valor que tiene la mercadería, eso es u abuso y no pensar en el otro.

Ante abusos tan notables y sin que existan precios oficiales, ¿están muy lejos de clausurar estos lugares por medio de la Ordenanza que se votó días atrás?

Vamos a reunirnos la semana que viene, dentro de todas las problemáticas que están en carpeta se encuentra esa y ver de qué manera podemos ir solucionando estos temas. Hasta ahora no podemos, debería ser así pero vamos a ver en la reunión.

No se puede levantar la cuarentena por los riesgos sanitarios que existen, ¿el riesgo social lo ve como posible?

A este momento te puedo decir que es una decisión muy importante la que tiene que tomar el Presidente, la vida o la economía como dijo él. Está haciendo un muy buen trabajo, sabés que ahora hay que anotarse para el bono, a medida que pase el tiempo le va a afectar a la clase media y esperemos que se solucione rápido porque cada día que pasa es más la economía lo que está afectando a la población.