Los puntos violeta y las 400 promotoras de género

El Municipio de Moreno a través de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades impulsa distintas acciones y programas de asistencia, acompañamiento, contención a mujeres y otras identidades y lleva adelante políticas públicas de sensibilización desde una perspectiva integral en el marco de los derechos humanos. Ya son más de 400 las promotoras capacitadas en la Ley Micaela García que realizan el trabajo en los barrios del distrito y hay 16 puntos de escucha, orientación y derivación para la prevención de la violencia de género disponibles para la comunidad.

Además, dentro de las acciones que se implementan desde la gestión municipal, hasta el momento se registran más de 6300 seguimientos a mujeres por motivo de género y el seguimiento de más de 1650 botones antipánico.

En tanto, son más de 400 las promotoras territoriales que realizaron la capacitación de la Ley Nacional Micaela García N° 15.134, la cual establece de manera obligatoria y permanente la formación en la temática de género y prevención de las violencias para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. En este marco, recibieron la capacitación más de 400 funcionarias y funcionarios del gabinete municipal y se inició la segunda etapa que consiste en la formación de replicadoras y replicadores de la Ley Micaela. Asimismo, desde el área llevan a cabo campañas de difusión, concientización, sensibilización y de información a las vecinas y los vecinos para detectar situaciones de violencia.

También se trabaja en las temáticas de nuevas masculinidades, derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, identidades de género, salud sexual, economía del cuidado, distribución del trabajo doméstico, acoso callejero, violencia de género, HIV, infancias libres, prevención del abuso sexual en las infancias, etc. Con el objetivo de fomentar, fortalecer y crear espacios de expresión artística, cultural, deportiva o social que contengan y desarrollen mensajes a favor delos derechos de las mujeres y diversidades, la no discriminación y la igualdad de género.

A continuación se detallan los días, horarios y lugares de ubicación de los 16 Puntos Violeta que funcionan en distintos barrios del distrito siendo espacios de escucha, orientación y derivación para la prevención de la violencia de géneros.

Puntos Violeta en Moreno

1 – Paso del Rey (Varvello 27)

Funciona los lunes de 13 a 17 y los jueves de 10 a 14 horas.

2 – Cuartel V (Vieytes entre París y Livia Koppman)

De lunes a viernes de 9 a 12horas

3 – Moreno Sur (San José 189)

Lunes y jueves de 10 a 14 horas

4- Moreno Norte. En el barrio 25de Mayo (Pedro de Angelis 161)

Martes y jueves de 9 a 13horas

5 Trujui. Polideportivo San Carlos (Echeverría 7549)

Los viernes de 10 a 14 horas

6-Trujui: Casa Joven (Albatros y Boulogne Sur Mer)

Los lunes de 10 a 14 horas

7-Trujui: (Echeverría 10546)

Martes a viernes de 9 a 12 horas

8- Cuartel V. Humahuaca entre Lilios y Sarmiento (detrás de la Escuela N° 84)

Lunes y jueves de 13 a 16 horas

9- Francisco Álvarez – barrio Güemes (El Quijote 4005) frente al Jardín de Infantes de la Escuela N° 66

Los lunes de 9 a 12 horas

10- Francisco Álvarez (Fray Mamerto Esquiú y Ruta 7)

Los martes de 9 a 13 horas

11-Moreno Centro (Nemesio Álvarez220)

De lunes a viernes de 8 a 16horas

12-Moreno Sur: Capilla Nuestra Señora de Lourdes (Eduardo Sívori y El Maestro)

Los miércoles de 10 a 14 horas

13- Moreno Sur: Juárez Celman entre Newton y San Carlos

Lunes, miércoles y viernes de 9 a13 horas

14- Moreno Sur: (San José 2646)

Lunes y miércoles de 14 a 17horas

15- Moreno Sur: (López Buchardo3602)

Los martes de 14 a 17 horas

16- Cuartel V. Patrias Argentinas e/ Luis de Tejada y Mendoza. Barrio 23 de Diciembre (Manzana 3- Lote 23)

De lunes a viernes de 9 a 12horas

La Secretaría de Mujeres, y Diversidades está ubicada en Hipólito Irigoyen N° 70 entre Zeballos y Piovano (a metros de la Comisaría de la Mujer), Moreno Centro. Quienes necesiten asesoramiento, información o contención pueden comunicarse al 144 las24 horas, los 365 días del año de forma gratuita y confidencial. En caso de haber sufrido acoso la denuncia se puede llevar a cabo en la Comisaría más cercana.

Además por consultas y atención podes llamar al: 0237-4626140 de 9 a 16 horas, enviar un WhatsApp al: 11-6412-1474.Teléfono de guardia las 24hs 0237 501-1364 o vía correo electrónico: secmujeresgenerodiversidad@moreno.gov.ar