LÓGICAS CONSECUENCIAS –

Será el bloque de tres o cuatro concejales / as del Frente de Todos los que empujen la sesión extraordinaria. Queda preparada la estructura de Juntos por el Cambio para trabajar el año político.

Mirko García percibe el aroma del poder en minoría o la libertad de acción cuando no hay pesos que sostener y voluntad para armar o crecer. Dónde está o quedó la fuerte propuesta de abrir el Concejo: «Si somos reglamentaristas hay que serlo en todos los casos, la ley madre de este distrito (Presupuesto) se votó violando el Reglamento Interno. Es cierto que hay que ajustarse, pero todas las veces. Respecto a lo que pregunta, recuerdo que en campaña la propuesta política que venció iba a traer luz al Concejo Deliberante pero parece que tuvieron problemas con Edenor. Esta sesión era una oportunidad saludable para el Poder Ejecutivo, el Concejo Deliberante, los trabajadores y el pueblo de Moreno, de sentarnos a debatir a la luz del día. Ahora vendrán los dimes y diretes, pero acá está claro de quien no quiere asumir la responsabilidad de cara a la transparencia de un decreto, y hay otros que bregamos por la claridad y la transparencia, por todo aquello que se prometió en la campaña de quien hoy es el oficialismo. Una vez más aclaro que esto no es contra de nadie sino que es a favor de la legitimidad y es una contribución al Poder Ejecutivo señalando los errores que comete».