«Los que no nos mudamos a las torres de Moreno Centro seguimos viviendo mal»

Es una carrera con obstáculos pero cada integrante de La Esperanza de Todos tiene la cabeza puesta en una competencia de largo alcance, un modo de estar presente y que su aparición en bloque no pase desapercibida en las oficinas y mesas de poder en el Frente de Todos.

José Luis Barreiro, uno de los impulsores del espacio que no reserva ni una sola crítica a la gestión de Mariel Fernández: «Nosotros creemos profundamente que no es una cuestión si vamos a tener lista o no, es una cuestión más profunda. ¿Por qué a los vecinos de Moreno tendrían que quitarle el derecho a que puedan elegir? Si el vecino de Moreno está claro que plantea un escenario donde está descontento con la gestión local, donde no existe diálogo, donde no se ve el desarrollo del proyecto del Frente de Todos en los barrios del territorio. Vos salís a Malvinas y ves que el Frente de Todos pasa, salís a Merlo y el Frente de Todos pasa, salís a José C. Paz y el Frente de Todos pasa, a Rodríguez y el Frente de Todos, pasa. Salís a Moreno y no te quedás con esa sensación».

Eso que me estás diciendo es como una marca desde hace 20 años en Moreno. Merlo creció, Rodríguez creció. No me estás diciendo nada nuevo. La pregunta es, ¿Por qué Mariel Fernández, desde la óptica que tienen ustedes, no llega? Porque el oficialismo dice que si, por supuesto hay toda una catarata de productos audiovisuales en términos de comunicación que todos los días dan cuenta de que hay gestión, desde esa mirada.

Bueno, yo te hago al revés la pregunta entonces. Si ellos creen que llegan y que todos los vecinos están contentos, ¿Cuál sería la discusión de cumplir la ley, de que haya PASO? No sería ninguna, si yo estaría con una mirada positiva y los vecinos aceptarían todo lo que ellos hacen y sería normal que haya PASO. Y yo hoy te voy a hacer preguntas muy claras a la sociedad, no a vos. Digamos, si el 99% de las personas van a repudiar por haber comprado un arbolito de Navidad por un millón de pesos y no hace un plan de salvataje a las pymes, a los comercios, si, seguramente, la sociedad de Moreno discute cada una de esas acciones. Los trabajadores municipales en todas las áreas dicen que precarizan todos los días, en la unidad sanitaria muchos…

No escucho voces de los grandes gremios hablando de esto

Claro, porque yo hablo de los trabajadores. Fue una definición clara la mía. Yo digo los trabajadores en todos los ámbitos que uno recorre, los trabajadores municipales se quejan de la precarización. Vos vas al sistema de salud y se ve la precarización, ves enfermeros haciendo testeos y por ahí no hay tantos médicos. Vas a la Red de Emergencias y ves muchos enfermeros saliendo en la ambulancia. ¿Y cuál fue la discusión? Que hay un grupo de compañeros, sub 40 que creemos que la agenda de Moreno tiene que ser otra.

¿Esa agenda de Moreno cuál es?

Primero realizar trabajos, crear trabajos, generar promoción industrial, generar un plan de salvataje para los empresarios y para las pymes.

Es una propuesta para la clase media

Es una propuesta que genere empleo.

Con el sector privado

Para generar empleo a todos los morenenses que se van muy temprano a viajar a Capital y que vuelven muy tarde y que se ponen en riesgo continuo con la pandemia. Nosotros tenemos que poder hacer que nuestros trabajadores trabajen en Moreno y no que tengan que salir, dejar de ser una ciudad dormitorio. Pero es una discusión que la propusimos antes y la proponemos ahora.

Por eso digo, hace 20 años o más que la discusión ciudad dormitorio y trabajo, ¿Se le está pidiendo a Mariel Fernández que en un año y medio resuelva esto o lo que ustedes ven que en el período de la actual gestión es más la precarización que la generación de empleo?

A ver, cualquiera en la política que ella prometió en este sentido. Prometió un sistema de recolección diferente y hoy tenés dos sistemas de recolección. Una con El Trébol y otra con la empresa nueva, con la cooperativa. Y si vos les alquilas los camiones todos los meses y la última Rendición de Cuentas, la misma información que tenemos todos, es que El Trébol tuvo un contacto millonario y la otra empresa también va a tener un contrato millonario, está claro que no se acabó ni con El Trébol ni con la nueva empresa. Y que no se cambió el sistema de recolección en Moreno. O sea que puede haber, como dijiste vos, muchos productos audiovisuales pero no puede haber una política cuando uno analiza los números, claramente.

Está cerrado cualquier instancia de acuerdo

No discutan por qué tenemos que jugar juntos, porque tenemos que tener una idea. Discutamos porque tengamos una agenda que represente a todos los vecinos y a todas las vecinas.

Bueno, eso no está

No está, hay una predisposición a cerrarse, hay una predisposición a no escuchar, hay una predisposición a imponer. Cualquiera de los conflictos que vos analizás se cerró imponiendo. La planta de tratado de residuos, a los vecinos no los escucharon, a los municipales, los sindicatos firman en disconformidad la paritaria. Muchos sindicatos no opinaron, hubo una cuestión de descontento con los sindicatos que dijeron si firmamos, no firmamos, tuvieron documento por todos lados. Toda una decisión de imposición. Si hay continuamente imposición, no hay diálogo. El método que eligió es imponer. Y está claro que la sociedad de Moreno le dice a ese método que no, no lo representa. Pero si el 65% de los morenenses rechazan a la gestión local. Hay algunos sectores que dicen que es el 68 y otros el 65, y otros el 62.

Entonces están realizando encuestas y midiendo

Nosotros tenemos los números que maneja toda la sociedad y los números que manejan las estructuras partidarias. Vos lee cualquier comentario, cualquier publicación de las redes sociales y vas a analizar los positivos y negativos por la cara de enojados y por la no cara de enojados, y seguramente te va a dar números muy parecidos a los que yo estoy diciendo o superiores. Entonces la sociedad también maneja esos números en el descontento que tiene todos los días. Entonces, ¿Por qué no proponer una agenda diferente y por qué no proponer un proceso que pueda cuidar los votos de Alberto, que pueda cuidar los votos de Cristina, los votos de Axel y, sobretodo, que pueda cuidar a os vecinos y vecinas de Moreno? Esa es la propuesta que nosotros hacemos. ¿Cuál es el problema de que los vecinos elijan?

Dirigentes y dirigentas cercanas, por supuesto, Mariel Fernández, suscriben que no es el momento de una interna, que lo central es evitar que la derecha crezca o que se haga más sólida en las estructuras legislativas y que los vecinos no están pensando en la interna. Yo coincido, no lo que dicen ellos, sino que hace tiempo creo que es así, que el vecino /a está pidiendo vínculos mucho más estrechos. No solamente en un año electoral.

Yo creo que lo primero que tienen que hacer es modificar la ley, porque si la ley de Néstor Kirchner y el espíritu de Néstor Kirchner está dentro de esa ley, es muy difícil poder cambiar eso. Entonces, está claro que lo que o no quieren es cumplir con la ley y ellos quieren esconderse atrás del incumplimiento de la ley. Nosotros lo que decimos es, como buenos actores de la política, como buenos vecinos de Moreno, lo que nosotros decimos es, que la legitimidad nazca del querer, del sentir de cada uno de los vecinos. Y está bien que eso pase, el espíritu de Néstor está adentro de esa ley. Por ahí algunos no quieren respetar esa ley, o no quieren cumplirla. Pero lo he escuchado de diputados, que dicen que no hay que cumplirla. La verdad, yo creo todo lo contrario, la ley hay que cumplirla hoy y siempre.

Desde que se creó la ley, en muchas oportunidades no se cumplió, se cerraba, arriba a dedo. No lo respetaban y ustedes lo aceptaban

Yo tengo una frase mía, cuando vos me preguntaste hace muchos años atrás si había que dejar que Festa juegue o no juegue, y yo te respondí, lo esperamos en las PASO. Y hoy te vuelvo a decir lo mismo. Cualquier estructura política hay que esperarla en las PASO, la legitimidad te la da el voto del vecino y la vecina.

La carta formal que llevaron el 1 de julio a San Vicente ¿es porque van teniendo señales que es posible que sean escuchados?

Yo te voy a decir lo mismo, nuestra centralidad en esta política es cuidar el voto de Alberto, de Cristina, de Axel y de los vecinos y vecinas.

Pero como se cuida el voto del vecino de Moreno, en un acontecimiento electoral, si ustedes han decidido no acompañar a Mariel Fernández.

Porque cuál es el rol que se elige en una legislativa, discutámoslo. Concejales, consejeros escolares. En ese marco creemos que hay que generar propuestas diferentes a las que se están haciendo ahora. Y que, sobre todo, hay que dejar de mirar para el costado y empezar a controlar. Y después te lo digo a vos, con el 70 % de las escuelas sin gas, ¿Vos creés que hay que elegir el mismo sentido de consejeros escolares o hay que elegir consejero escolares diferentes que vengan a la discusión y que sepan la problemática desde el aula, y no la problemática desde una cuestión tácita y de haber generado un espacio de representación porque ninguno sabía cuál es? Lo que les molesta es que alguien venga a discutir el status quo.

El control al Ejecutivo, otro punto que hace tantos años que no se cumple ni se respeta

Si ellos están cómodos, los vecinos y vecinas de Moreno, que no somos los que vivimos en countries cerrados, lo que no vivimos en barrios cerrados, los que no nos mudamos a las torres de Moreno centro, seguimos viviendo mal. Entonces seguimos en ese status quo, ¿Cómo no discutirlo? Lo que no hay que tener miedo es que la sociedad tome la decisión qué modelos quieren. Y lo que está en discusión acá son dos modelos diferentes, un modelo que no controla y que los resultados está en el 70 % de las escuelas sin gas, que hoy dice, hay un título en tu portal que dice “No hay pérdida de gas” pero no es que lo solucionaron, cerraron el medidor. Entonces ¿esa es la solución de una problemática? Y seguramente muchos de esos niños siguen yendo a esa escuela, algunos sin calefacción y otros no están yendo porque están suspendidas las clases.

Voy a insistir con una pregunta. Imaginemos como escenario probable que no le den la lista, que tampoco le den colectora. Todo esto que vos me estás diciendo, esa fuerza para evitar que se consolide una propuesta sectaria, cerrada, como dicen ustedes. ¿A dónde va eso, a dónde juega o le dicen a sus militantes “Hagan lo que quieran”?

Nosotros vamos a seguir una construcción política seria, caminando en el territorio de Moreno, vamos a convocar a todos los vecinos a discutir por qué hay que votar a Cristina, por qué hay que votar a Alberto y por qué hay conservar el modelo nacional y provincial. Y que cada uno de los vecinos decida cómo quiere acompañar. Nosotros no queremos imponerle nada a nadie.

¿Qué corten boleta?

Será una herramienta que también tienen los vecinos y vecinas ¿Por qué no? También podemos ir con una boleta corta y llamar a todos los vecinos que estén descontentos, corten y nos voten a nosotros.

¿Pueden ir con Festa?

Nosotros vamos a jugar por adentro del Frente de Todos, no creemos que las discusiones se sacan de los ámbitos sino que las discusiones se dan en los ámbitos. Y en el ámbito que hay ahora y en el ámbito que hay que crear, es un ámbito totalmente electoral para que el vecino pueda elegir. No hay que tenerle miedo a que el vecino participe, porque si el vecino no participa quiere decir que está bien lo que se está haciendo. Si alguien piensa que tiene que sacarle el derecho a la vecina o al vecino a elegir, también se equivoca totalmente. Y el vecino solo cortará la boleta porque después le dirá, porque no me diste la oportunidad de elegir, corto la boleta. Entonces nosotros no tenemos la preocupación en eso, nuestra preocupación es poder generar un espacio político, poder seguir generando propuestas, poder generar una agenda, empezar a poder discutir con los vecinos en las plazas de las esperanzas, cómo hacemos para sacar a Moreno adelante y generar una propuesta enriquecedora que nos lleve no solo al 21 sino que podamos construir un 23 totalmente diferente para cada uno de los vecinos y vecinas. Y sobre todas las cosas, nosotros no queremos quitarle la oportunidad al vecino de que elija, sino que queremos crear un ámbito donde el vecino pueda elegir y ser escuchado. Si alguien no quiere escuchar a los vecinos y no quiere que los vecinos elijan, se tendrá que hacer cargo de esa postura.

Esta noche sale el documental de Mariel, ¿lo vas a ver?

No creo que Moreno esté para ver una película de esas características con todas las necesidades que tiene. La verdad que no, no podría verlo y me causaría hasta un déjà vu con situaciones que no me olvido de antes. Entonces yo lo asocio al video del Caribe, lo asocio a la revista Caras, lo asocio a otros sentidos y procesos que no valoran la política, y que valora únicamente personalismo, entonces yo digo que para mí está equivocado. Los vecinos de Moreno y las vecinas de Moreno seguramente generen una opinión sobre esa postura. Y la verdad que estar media hora en C5N no debe ser nada barato pero qué sé yo, cada uno decide gastar los recursos como quiera.

Pude hacer una nota a quien produjo el documental, que es el Subsecretario de Comunicación, Vicente Linares, y es la palabra de él, no le salió un peso, no gastó un peso el Municp. Que fue un proyecto independiente de él, con su productora audiovisual que es muy conocida en el ámbito, no solamente de la política sino de la cultura. Lo hizo él a lo largo de casi un año.

Eso es de manual, no es serio ni replicarlo, no es serio ni analizar que esa respuesta sea verdad. Ponele que él le haya regalado todo su trabajo de edición, ¿vos me decís que le van a dar 40 minutos en C5N gratis? Y bueno, analicémoslo de acá al año que viene y que después les contaremos a los vecinos que acá hay una mentira más, como muchas mentiras más. Una mentira más cuando veamos la Rendición de Cuentas y nos demos cuenta que hemos pagado pautas publicitarias enormes a C5N, a Crónica, a Página 12, a cada uno de esos medios nacionales. Y por ahí nos damos cuenta que le han pagado muy poca pauta a los medios locales que son los que comunican todos los días con los vecinos y vecinas. A mí no me genera nada que salga un funcionario a decir algo porque puede ser totalmente mentira, porque después las votaciones se ve que es mentira. Peor si la mentira es sacamos al Trébol y vos vas a la Rendición de Cuentas y El Trébol fue un contrato millonario. Lo que si es que ninguno de nosotros podemos creer que fue una producción gratis y que C5N lo va a pasar en una hora pico gratis. La sociedad no lo va a creer así que eso es lo mismo que te dije con el arbolito de Navidad, el 99% de los vecinos saben que eso le salió un costo a la municipalidad.

