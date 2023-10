«Los que nos chorearon toda la vida hoy están en la Municipalidad, nosotros no somos la casta y vamos a poner a Moreno de pie»

Parada en el escenario principal Andrea Vera, candidata a la Intendencia de Moreno por La Libertad Avanza demuestra un apego a los lineamientos de la fuerza que puede provocar un cisma en la estructura electoral y de poder.

El jueves en Paso del Rey estuvo acompañada por la aspirante a la Vicepresidencia de la Nación Victoria Villarruel. En su discurso Andrea Vera se refirió al compromiso de «defender el valor, el voto, la democracia de cada argentino, de cada morenense» y agregó: «Para lo que es ético y moralmente correcto no hay edad, no hay apellido, no hay lugar y momento, se defiende siempre. La libertad, la ética y lo moralmente correcto se defiende siempre y por eso somos orgullosamente parte de La Libertad Avanza».

El grito y cántico de ¡se siente, se siente, Andrea Intendente! cubrió el espectro sonoro, antesala de la parte más dura del discurso dirigido al gobierno de Mariel Fernández: «Estamos para defender con firmeza y no dar un paso atrás y sacar a todos los que nos han choreado toda la vida y acá en Moreno eso lo sabemos muy bien, los conocemos, son los que hoy están sentados en la Municipalidad, que no les importa que la mitad de sus habitantes sea pobre; que no les importa que más del 60 por ciento de los chicos hoy no hayan comido. A nosotros nos importa, nos importa la justicia, la libertad y nos importa que vuelva lo importante que es DIOS, PATRIA y FAMILIA. Nosotros no somos iguales a ellos, nosotros no somos lo casta y vamos a poner a Moreno de pie».