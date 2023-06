«Los que se servían del Municipio están al acecho pero no nos pueden ganar porque el pueblo no es estúpido ni tarado y dice nunca se hizo tanto»

Presentación del Movimiento Nacional Sindical Peronista – Moreno, un trabajo de construcción gremial donde emerge Karina Álvarez, cuadro del sindicato de comercio, ex concejala, actual funcionaria en la gestión municipal. El acontecimiento tuvo lugar en la Casa del PJ. Su presidenta es la figura central.

Mariel Fernández emitió un discurso esclarecedor para todos /as aquellos /as que quieren seguir desconociendo su impronta.

Primero destacó que en la Casa del Partido Justicialista, que «es la casa de los trabajadores» se tomen decisiones importantes. Reconoció y agradeció el trabajo de Karina Álvarez «porque siempre toma la iniciativa para hacer crecer la organización de los trabajadores»

En su discurso, una vez más, dijo que cuando el «macrismo fue gobierno ofreció subsidios para echar trabajadores y así cerrar fábricas». Afirmó que en Moreno, en tres años de su gestión municipal se radicaron 250 empresas. En ese instante, ante los murmullos del público presente, preguntó «¿quién no me está escuchando al fondo? Esto es importantísimo porque comienza a cambiar la matriz productiva, podemos pensar que nuestros hijas /os pueden estudiar y trabajar en Moreno.»

Recordó al neoliberalismo, su origen en Cuartel V, la pérdida del trabajo formal. «A mí no me faltaba trabajo pero veía a mis vecinos cagarse de hambre, fue antes del 2001, se venía un estallido social, y ahí decidimos unirnos en el barrio para enfrentar lo que se nos venía».

En el plano político – electoral, La Capitana Mariel ofreció una versión más actualizada de lo que siempre expresó:

1- «Moreno no tiene futuro si no tenemos un gobierno nacional y un gobierno provincial popular. Se mudan empresas a Moreno en el marco de que un proyecto político industrial. Hay temas pendientes como el de la inflación, porque no llegamos a fin de mes.»

2- «No sé si ustedes recordarán una de las enseñanzas de Néstor Kirchner, necesitamos 26 años de gobiernos populares, seguidos, para poder afianzar un proyecto de país que defienda los intereses de la Argentina. Son 26 años no para irnos sino para quedarnos y no irnos nunca más. «

3- «Cómo vamos a controlar la inflación si la comercialización está en manos privadas; como un Presidente se sienta a negociar los precios con el grupo empresarial, privado y extranjero, sin manejar nada. Por eso necesitamos un gobierno popular para profundizar todo lo que falta.»

4- «En Moreno Nunca se Hizo Tanto y falta un montón, asfaltamos 1200 cuadras y faltan 8 mil. Se radicaron 250 mil fábricas y 300 mil trabajadores activos (sic), pero todavía falta.»

5- «La política tiene que ser un acto de servicio, lo digo porque a veces la ecuación está invertida, acá había gente con importantes cargos institucionales, como la Intendencia por ejemplo, y se servía de eso. Nosotros no vamos a permitir que eso vuelva a pasar, que se sirvan del municipio, que están al acecho, aunque tengan 80 años siguen pensando en hacer maldades y daño, pero saben que, compañeros /as, no nos pueden ganar porque el pueblo de Moreno no es tarado ni estúpido y dice Nunca Se Hizo Tanto.»

Para el cierre, Mariel Fernández habló en honor a Perón, Evita y Néstor Kirchner y dijo: «Nosotros no tiramos la toalla, no renunciamos, pedimos la unidad del peronismo y decimos que va a haber gobierno popular en la Argentina, en la Provincia de Buenos Aires y en Moreno»