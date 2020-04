0 shares







NO HUBO SESIÓN, NO CONCURRIRÁ LA SECRETARIA DE SALUD A DAR EXPLICACIONES –

Hay una manera de VER que la falta de quórum es una herramienta que USA la «nueva política» en momentos donde «hay que rendir cuentas o brindar explicaciones más amplias» (además de las gacetillas). El antecedente fue el Decreto que anuló medidas de Festa por irregulares e ilegales. Se comunicó oficialmente en las redes (oficiales) que había 600 despedidos (200 jerárquicos). La excepción al método «comunicacional» estuvo en la conferencia de prensa del Subsecretario de Legal y Técnica el Dr. Fabián Merino. Con eso alcanzó para poner en alto la «nueva institucionalidad legislativa». Cuando la «oposición» tomó nota del «trabajo que debe hacer un concejal /la», armó un dictamen y llamó a sesión extraordinaria que, por cierto, no obtuvo el quórum (NdR: no puede olvidarse que por unanimidad el HCD aprobó la creación de una Comisión de Evaluación y Seguimiento de los despedidos /as). Los días de verano quedaron atrás y la última explicación oficial de la cantidad de trabajadores /as que tiene el Municipio ocurre en la apertura del período de sesiones ordinarias.

En el mundo aparece un virus, un enemigo invisible y todo debe transformarse (gran parte es una revelación). El tercer fallecimiento por COVID -19 en Moreno corresponde a una mujer de 82 años que estuvo hasta el día 3 de abril en el geriátrico La Nona. Otra abuela que estaba allí muere en una clínica de San Antonio de Padua (sin domicilio en Moreno ya no está en el registro local). Ante un hecho «inesperado» quien debe asumir el rol de comunicador oficial es el Subsecretario de Salud, Dr. Juan Varani, el mismo que elabora todos los reportes diarios de COVID -19, el mismo que habló junto a la Intendenta ni bien arranca el aislamiento.

El escándalo de La Nona es un anticipo de lo que explota en la Ciudad de Buenos Aires (con los geriátricos). El Concejo Deliberante o la mayoría de los integrantes de la Comisión de Salud, entienden que, por la pandemia, la aplicación del Protocolo y el geriátrico La Nona y sus derivaciones, es necesario que la Secretaria de Salud, Ana Cabaña, entregue respuestas. Esa comisión, presidida por la Dra. Patricia Rosemberg, produce tres dictámenes. Se convoca a la sesión ordinaria con tema único en la Orden del Día: citar a Cabaña.

Hay un vector que enlaza los dos temas tomados para la hipótesis: cuando surge un problema que exige debate, exposición, discusión y mayores datos, la nueva política busca la intencionalidad para sacar del escenario apropiado lo que es natural al Departamento Legislativo: el debate. Así como alcanzó (para el gobierno) las explicaciones del Dr. Fabián Merino (tema despidos), de igual modo las expresiones del Dr. Varani en relación a lo sanitario – epidemiológico, el geriátrico, más los reportes diarios, contienen todas las respuestas que la sociedad necesita. Por lo tanto, si hay varios concejales que quieran que una funcionaria pública ofrezca explicaciones públicas a un cuerpo institucionalmente público, habiendo otros temas que demandan trabajo legislativo urgente (según la interpretación del oficialismo), los mismos /as son ubicados en el lado opuesto de la política nueva y transformadora, concejales /as que van a contramano del pueblo y son casi enemigos de éste. Los que no trabajan en las comisiones deshonran el cargo, pero si quienes apuntan al blanco no van a trabajar a una sesión elevan el poder representativo.

Hoy, en Moreno, la grieta política tiene salud en el instante preciso donde un virus acecha la salud y la vida de todos y todas. Lo que el «oficialismo» intenta mostrar como fortaleza y conducción del proceso no es más que un síntoma de fragilidad.

Los doce concejales /as del bloque oficialista no asisten al recinto preparado en el Teatro Marechal. Si estaban todos dispuestos, el dictamen que prepararon salía. Los ocho concejales de Juntos por el Cambio y cuatro del Frente de Todos (conducidos por el ex intendente), los que se sientan y esperan. A las 14:30, ni un minuto más ni uno menos, se aplica el reglamento. No hay sesión, no hay quórum (se necesitan trece presentes)

Este medio intentó comunicarse hoy con dos figuras del nuevo oficialismo, Lucas Franco y Patricia Rosemberg, a los efectos de escuchar las «argumentaciones políticas de no sesionar» (NdR: fue antes de recibir el comunicado que lleva los nombres de los doce que no concurrieron).

Giselle Agostinelli, a quien el nuevo oficialismo está impedido de tratarla como «obstaculizadora de proyectos del gobierno y propuestas de trabajo militante», es quien define lo que pasa o lo niega el nuevo poder: «La verdad que es tristísimo porque aquellos que venían con el dedo acusador, señalando y haciendo una promesa de campaña que prometían incorporar a la comunidad a un proceso de transparencia llevando a las instituciones a que den la información, que la publiquen, que la compartan, que cada uno pueda ser parte del proceso y del monitoreo de la toma de decisiones de los representantes, hoy nos mostraron que era todo mentira. Me parece que hoy el Concejo hizo una gran degradación y mostró seguir en la misma línea en la que se venía. Yo ya viví una situación en la que se intentó citar a un secretario para que dé explicaciones y dar cuentas de lo que estaba sucediendo y siempre sostuve lo mismo, para mí no se trata de un proceso destituyente o golpe de Estado o mala saña de parte de aquellos que necesitan y solicitan información, pero hay muchos que tienen la necesidad de hacer creer que eso es así, que hay un grupo que son malos que están buscando la maldad, buscando un enemigo básicamente y la realidad que no creo que sea eso, me parece que hay que sacar esa connotación negativa que le ponen a esta situaciones y me parece que hay que naturalizarla. Los funcionarios públicos son elegidos por el pueblo y le deben dar explicaciones de lo que hacen, de lo que dicen y también de cuales son las políticas publicas que quieren llevar adelante y eso es parte de cada uno. Y, si nosotros no podemos entender eso vamos por mal camino. No logro entender como puede ser que el vecino, el contribuyente debe dar explicaciones, como por ejemplo porque tiene los precios más elevados y cuando la balanza se da vuelta ya es malo dar explicaciones. Yo creo que hay gente que cree que está en un nivel superior y me parece que eso es muy malo para las instituciones«.

AUDIO 1

Acá la situación era para discutir si la Secretaria de Salud iba a recinto, dándole tiempo que establece la Ley Orgánica o si iba la Comisión de Salud del concejo deliberante? ¿O el dictamen del oficialismo negaba las dos posibilidades?

Exactamente se negaba a esas posibilidades desde el oficialismo y te agregó que el Concejo ya votó que la Secretaria de Salud asistiera al HCD para contarnos cuales iban a ser las políticas que iban a llevar adelante, eso fue apenas comenzó la emergencia. Lo redacté yo, lo firmaron varios concejales de diferentes bloques y fue votado por todo el cuerpo y alguien de manera arbitraria decidió que no era necesario y entonces a todos nos sacaron esa posibilidad y también negando lo que representa el Concejo Deliberante. Pero hoy ya ni siquiera tenemos esa posibilidad de ir a la Comisión, tampoco podemos llamarla a que nos diga y hay muchos de nosotros que no participamos del Comité de Crisis, nos invitaron una vez pero no todos participan y está bueno poder tener la información y poder hablar. Yo creo que hoy los concejales deben entender que nosotros tenemos derecho a preguntar otras cosas y saber más, por ejemplo saber cuantos geriátricos están funcionando y no están habilitados, un ejemplo de un montón de cosas que uno podría haber llegado a preguntar y que hoy nos están imposibilitando de eso. Me parece que hoy los concejales que no vinieron deben hacerse un real planteo de aquello que sostuvieron como bandera y que hoy están demostrando que van por otro lugar.

No es la primera vez que ocurre esto de no dar explicaciones, me parece que la sensación que va quedando es que no quieren rendir cuentas

Y, si. Hay que sacar esa imagen de cuco negro, en donde es malo y puede terminar en que se vaya un secretario, dar explicaciones y dar cuenta es también informar a la comunidad, es saber cuales son las medidas y como poder proteger a nuestros adultos mayores que están dentro de un geriátrico o que son la población de riesgo. Hoy lamentablemente tenemos en los noticieros una nueva noticia de un nuevo geriátrico en donde se infectó un montón de gente, entonces me parece que es importante el poder dar información clara, concisa y transparente.

AUDIO 2

Como el núcleo es pulverizado, queda lo que mal se llama política. Ustedes son CAMBIEMOS que van por la destitución o desestabilización de un gobierno popular

Me parece que es un pensamiento muy corto, y el planteo de eso nos lleva a lo que nos sucedió en los diferentes gobiernos, en sentir que el Concejo no es más que una escribanía de gobierno y que están sentados simplemente para la nada misma, porque si además entregamos los poderes cada vez que tenemos oportunidad y encima en el momento que hay que debatir tampoco debatimos me parece que el Concejo debería cerrar sus puertas.