Los reclamos llegan, las personas caminan y La Perlita no responde

La empresa monopólica de transporte público hace un tiempo que registra y acumula reclamos por parte de los usuarios de los diferentes barrios de Moreno. Son miles de vecinos y vecinas que hacen uso del transporte que tiene licitación vigente hasta el año 2026.

Bibiana, vecina de Cuartel V, en comunicación con Desalambrar, explicó las irregularidades del servicio 23 dejando varados a niños, niñas, adultos cambiando el recorrido, no haciéndolo completo excusándose por diferentes motivos, algunos que las calles están intransitables, según los carteles que llevan los recorridos porque la Empresa no comunica.

Al recorrido 23 lo “cortan en el cruce Derqui y se vuelve, entonces la gente tiene que bajar ahí y tomarse dos colectivos más porque el recorrido 10 y 25 que llegan al fondo también no pasan por el cruce Derqui pasan más adentro, entonces se tienen que tomar uno hasta la entrada del barrio y otro para adentro o caminar desde la Avenida del Cruce Derqui y para adentro son diez cuadras” sostuvo Bibiana.

Daniel, vecino de Lomas Verdes que argumenta que hace tres meses el HCD de Moreno aprobó el ingreso del recorrido 11 al barrio donde beneficiaria a cientos de vecinos y vecinas, pero que aún no se concretó por que no está comprobada la “densidad del suelo” según expreso Daniel a Desalambrar.

Si el ingreso del recorrido 11 está aprobado por el ente regulador, en este caso el HCD, y si el recorrido 23 tiene hace años un recorrido especifico, hay que preguntar nuevamente ¿Quién controla a la empresa La Perlita que adquirió una nueva licitación votada de forma unánime en el año 2016 y que le concede el pliego de transporte hasta el 2026?

Quedan algunos años hasta que se discuta nuevamente un pliego de bases y condiciones en el recinto del HCD, pero es momento de observar irregularidades como estas que alteran realidades diarias de miles de vecinos y vecinas de Moreno, para que al momento del debate se hayan subsanado las demandas. Y al menos, haber cumplido con parte de este convenio que implica además refugios, cámaras de seguridad y un buen servicio, entre otras obligaciones:.

Bibiana, vecina de Cuartel V

¿Cómo es el recorrido y el funcionamiento del transporte La Perlita en Cuartel V?

Desastroso, la verdad malísimo y más en el horario que nosotros más lo usamos que es el horario escolar, todos llegan tarde. A veces no llega el recorrido, y te ponen tres servicios al cruce Derqui, uno al fondo seria el recorrido completo

¿Es el recorrido 23?

Claro y lo cortan en el cruce Derqui y se vuelve, entonces la gente tiene que bajar ahí y tomarse dos colectivos más porque el recorrido 10 y 25 que llegan al fondo también no pasan por el cruce Derqui pasan más adentro, entonces se tienen que tomar uno hasta la entrada del barrio y otro para adentro o caminar desde la Avenida del Cruce Derqui y para adentro son diez cuadras

Es decir, que están a la intemperie, adivinando cómo van a funcionar ese día los colectivos

Si, además el día que llueve está el colectivero que quiere entrar, si hay un poco de agua no lo hace. Pero si el 440 entra, porque entonces los del La Perlita hay colectiveros que quieren entrar y otros no, entonces es peligroso para todos, más para los chicos. Soy mamá y considero que mi hijo toma el colectivo acá y va a llegar a la escuela no que me lo va a dejar tirado donde quiera el colectivero, además del peligro que corre el chico dejándolos ellos donde quiere

¿Cómo es el estado de las calles? Porque muchas veces se adjudica que el transporte no entra por el estado de las calles

No, la calle del recorrido ya se arregló, no digo que no se junte un poco de agua pero el colectivo puede pasar.

Daniel, vecino de Lomas Verde

¿Cuál es el inconveniente que tienen ustedes con el recorrido 11 del Transporte la Perlita?

El problema es que no ingresan al barrio Loma Verde.

¿Cuál es la situación?

No ingresa nunca, porque nadie había hecho nada. Yo como coordinador de la Mesa Social y Vecinal, hice un petitorio que lo entregué en el Concejo Deliberante y en la empresa La Perlita. En el HCD se aprobó.

¿Cuándo se aprobó?

Se aprobó hace tres meses.

Usted se acercó a la empresa de transporte la semana pasada, ¿obtuvo respuesta?

No, y me mandaron una persona que no tenía nada que ver con el asunto, me mandaron a un inspector diciéndome que no era fácil, que hay que ir a La Plata, me hablo de la densidad del suelo. Si no hay una respuesta para los vecinos vamos a tener que cortar de nuevo

¿Cuántas cuadras son las que comprometen al recorrido?

Estamos hablando de 10 cuadras, además previene mucho el tema de los asaltos que hay en Colectora, eso esta prácticamente resuelto por la seguridad que se puso, el CPU la patrulla, pero el tema del colectivo favorecería mucho más

Luego de la aprobación en el HCD, se aprobó, ¿luego tuvo comunicación con algún concejal o concejala?

No, cuando yo entregué esto me comuniqué con Karina Álvarez, reformó un poco el petitorio y ahora esta nula la comunicación, y entonces no se qué está pasando.