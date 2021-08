«Los sindicatos están del otro lado del mostrador»

Concentraron en el monumento de Carlos Fuentealba. La mañana gris tuvo el color de las banderas rojas que se movían con el frío viento de invierno. El llamado político del MST es concreto: pase a planta de los trabajadores /as municipales temporarios, reparte equitativo de la ayuda social.

Pablo Lopardo dirige la columna y encabeza la propuesta electoral del MST en el FIT – Unidad: «Ustedes saben, nosotros militamos desde siempre en lo sindical y la situación por la que atraviesan hoy los municipales y las municipales es de muchísima crisis. Es muy grave lo que le pasa a los compañeros y las compañeras porque muchos de ellos están incluso por debajo de la línea de la indigencia, entonces, en un momento como este donde más hace falta el sindicato, los sindicatos, pareciera ser que se han adaptado y han integrado oficialmente las listas de quien gobierna, eso los deja del otro lado del mostrador y para nosotros es un momento donde deberían salir. También vamos a pasar por ATE para recordarle que necesitamos su representación«.

Hubo una paritaria y se cerró, como todo por debajo de la inflación

Es una vergüenza, una paritaria de vergüenza. Que deja a los /as municipales en una situación de muchísima fragilidad. Teniendo en cuenta que la inflación ya se comió aquello que fueron las cuotas, porque encima en cuotas como electrodomésticos le dan los sueldos de los laburantes y que incluso hay planes de precarizar aún más el trabajo municipal cuando la intendenta Mariel Fernández dice que están en un proyecto en el cual las cooperativas van a formar parte de los sectores de trabajo, a nosotros nos parece sumamente peligroso por varios motivos.

Florece el hambre, en el país y en el mundo florece el hambre, pero en Moreno hay que entrarle a esa discusión, de que estamos hablando cuando decimos que hay hambre

Y que ya no es tan clara la línea divisoria entre aquellos que tenemos trabajo registrado y aquellos que no lo tienen. Hoy se hace más efectivo que nunca esto de que somos todos laburantes porque la situación para todos nosotros la mayoría de los compañeros que están acá reciben un subsidio insuficiente para cubrir sus necesidades, pero también los municipales están en la línea de pobreza. Es el motivo por el cual estamos acá y por el cual vamos a marchar.

De pie, preparada para marchar como lo hizo en tantas oportunidades de su vida política, Vilma Ripoll responde sobre las marcas que tapa la pandemia: «No sé si la pandemia se llevó todo, pero ahora lo mandaron todo para las elecciones. Ellos hacen eso para evitar que la gente hable de que la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza, de que 7 de cada 10 pibes también están debajo de la línea de pobreza. Hay mil familias en la provincia que tienen el 40 por ciento en la tierra, hay por un lado una concentración que es indignante. Y por otro lado, hay todo un pueblo que no tiene futuro. Los pibes, los mismos que la cana les pega en la esquina, que considera que son chorros, son los que no tienen futuro. No tienen futuro, no tienen puesto de trabajo, no tienen perspectiva. Antes, cuando los pibes terminaban la secundaria, los padres le decían vos a estudiar o trabajar, ahora si quisiera hacerlo no puede, porque no hay cómo. Entonces, esa es la necesidad que nos demanda vivir, mientras pagan deuda externa, eso sí puntual y por si faltara algo ahora la Vicepresidenta dice que la plata que va a venir extra del fondo hacía los países para que puedan sobrevivir se las devuelven como parte del pago de la deuda.

Ese es el mecanismo histórico de la deuda, por una ventanilla te prestan, das la vuelta y pagás

Claro, pero acá hacen más que eso porque acá te dan una plata que no te piden por ahora devolverla ¿cuánto pobreza más tenemos que tener? No es un número, hay gente que se caga de hambre. Entonces, las intendencias le hacen las tareas al gobernador Kicillof, y al gobierno Nacional. Nosotros desde el Frente de Izquierda de Unidad, desde el MST, dentro del Frente de Izquierda de Unidad, ahora vamos a PASO porque justamente con Alejandro Bodart a la cabeza, creemos que hay que discutir como hacer que se plante el Frente de Izquierda como unidad de tercera fuerza, es una necesidad y le decimos a la gente, votar al Frente de Izquierda, es votar quien te va a ayudar cuando te recorten el salario, te despidan, todas las consecuencias de aplicar el ajuste. Votar al Frente de Izquierda es gente que defiende la soberanía de verdad, nosotros decimos de donde sacar la plata para las propuestas que hacemos, el que te dice que va a pagar la deuda y va a hacer un plan de vivienda y trabajo, es un político que miente. No les crean. Esa es la situación y por eso estamos dando la pelea en la calle y en las urnas.