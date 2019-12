0 shares







MIRKO GARCÍA ADELANTA EL DEBATE POSTERGADO –

En cuanto a respeto por las normas y reglamentos, a las 9:30 horas de este viernes debió ingresar el Secretario del HCD y labrar el acta levantando la sesión. Así sucedió en la convocatoria para analizar la «prórroga del contrato de la basura».

El calor se hace sentir y Mirko García levanta temperatura. Hombre de FAP en Juntos por el Cambio conoce los hábitos legislativos y por eso usa la palabra para adelantar e informar a la población que proyectos busca obtener el Nuevo Gobierno y la Nueva Política:

¿Votar la super emergencia es bajar la persiana del Concejo Deliberante? ¿Por qué?

Porque desde el Ejecutivo bajan un proyecto de Ordenanza con facultades amplia. Eso me parece un error desde el punto de vista constructivo delegar tantas facultades a una Intendenta recién asumida y que genera tantas esperanzas en el pueblo de Moreno es cargarle una mochila de plomo muy pesada, responsabilizarla de todo lo que acontezca. Creo que este cuerpo puede ayudar, la responsabilidad del Ejecutivo es generar vínculos, diálogos. No creo en los superpoderes, esos son para Súperrman, y también existe la Kryptonita. Muchos intendentes que han jugado con superpoderes les ha caído la Kryptonita, esto ha pasado durante 20 años, estamos sumidos cada vez más en la indigencia, la pobreza, la basura y esto se agiganta cada vez más. Hay que generar consenso y esto no se logra con superpoderes, eso está matando la esperanza de la gente. Si ese es el juego que quieren, desde el egoísmo este concejal puede decir “es su responsabilidad”, pararse en la vereda de enfrente y criticar porque todas las facultades las tienen ellos. Lo que se propuso hoy es una visión constructiva para llegar al diálogo y ayudar a quien legítimamente fue elegida para llevar los caminos de Moreno en una situación muy difícil.

¿Alcanzan algunas horas para modificar o dialogar sobre lo que debería modificarse en esta propuesta?

Yupanqui decía que cuando dos amigos se quieren ver hasta de una legua se saludan, quizás en una, dos o tres horas podamos aunar algún criterio y podamos modificar.

¿Dónde está la desunión en los criterios?

En el Presupuesto que llegó 32 horas antes de ser votado, las facultades y los poderes que se le delegan al Ejecutivo.

¿Cuáles serían las modificaciones que se deberían hacer?

Eso se va a charlar en comisión, no quiero dar una impronta distinta a lo que hemos elaborado en labor parlamentaria.

Si llegó con 32 horas de anticipación, y eso no generó el diálogo previo, ¿alcanzan menos de 24 para lograrlo?

Tenemos unas cuantas horas más para seguir leyendo, podemos atacar punto por punto, los más álgidos y los que más controversia generan.