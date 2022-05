«Los temas controversiales Mariel los resuelve utilizando la violencia»

La ruta 23 está liberada desde ayer, pero la policía dice presente sobre Damaso Sánchez, Demóstenes y Barker. Los escombros acumulados, símbolos de la fuerza, proyectan la película que se desató con la represión del pasado miércoles. Las máquinas municipales, operarios del Obrador, trabajan a destajo. Dos carpas con el sello de Mariel habitan el predio – parque soñado.

Juan Soto, militante y dirigente social (Libres del Sur), desciende del colectivo y camina hacia el lugar de encuentro, pautado para la entrevista: «Duele ver esto por una cuestión de trabajo como vos decías, solo 400 personas entran en el predio de Catonas y acá había más de mil que inclusive, daba de comer a 3000 familias. Llama la atención que la preocupación principal de un Municipio sea construir acá un parque dónde acá hay un montón de problemas adentro de los barrios. Vos recorrés y te encontrás con un montón de problemas que poco tienen que ver con esto. No avalamos ni un poco lo que pasó la semana pasada, la represión, si es un gobierno popular que plantea Mariel Fernández, la represión de la semana pasada no tuvo nada de popular.

Bueno, tal vez no es un gobierno popular, hay que sacar ese mote

Efectivamente, a partir de lo que pasó la semana pasada hay que sacar el mote de popular que es el nombre con el cual ellos se definieron, que era un gobierno del pueblo, que era un gobierno de los vecinos, acá hay una gran parte de Trujui, inclusive los vecinos que no trabajaban en la Feria pero vivían de la feria se lamentaban de lo ocurrido.

También explica lo que ocurrió que no hay organización, real. Y las estructuras políticas están en el silencio y avalan

Sí, la política o quienes hoy están en el gobierno están discutiendo el poder, están discutiendo el poder entre ellos mismos porque efectivamente como decís vos ninguno salió a emitir palabras. Tipos que cuando fue la represión en Guernica salieron a hablar, a decir que estaban en contra de lo que pasó allá, pero cerraron la boca y cerraron sus cuentas la semana pasada cuando estuvieron aplaudiendo al gobernador Kicillof, entonces, efectivamente son cómplices llamándose a silencio, son cómplices de lo que pasó.

¿No es perversión más que complicidad?

Pueden ser las dos cosas, perversión porque efectivamente omiten lo que pasó, dan por aludido que lo que pasó acá fue con un grupo minúsculo. A nosotros nos preocupa que efectivamente esa sea la respuesta diaria del Estado Municipal, tanto del Ejecutivo como el Legislativo para con quienes pelean en la calle y era parte de lo que nosotros decíamos en el comunicado, son prácticas sistemáticas que el municipio de Moreno tiene para con la población cuando se tratan temas como este. Pasó con el Vergel, pasó con el Complejo La Bibiana, con la toma de la Bibiana que efectivamente no discutieron nada con los vecinos y dieron por aludido que estaba todo bien, que estaba todo perfecto y después los responsables éramos las organizaciones sociales que estábamos acompañando eso. Eso fue moneda corriente en los tres momentos, tanto en La Bibiana, El Vergel, como acá en la Feria de Las Flores. Los responsables de lo que estaba pasando éramos nosotros que convencíamos a la gente que estaba mal lo que estaba pasando cuando en realidad el propio Estado no se dio el tiempo de debatir con los vecinos la situación, eso me parece que también es lo más grave.