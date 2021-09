«Los tipos de la violencia pueden ser todos sufridos dentro de la violencia política»

Su recorrido en la política no se presenta como carrera. Los escalones los recuerda bien, incluso como base antes de llegar al Concejo Deliberante y luego a la legislatura provincial. La Dra. Débora Galán, diputada bonaerense del Frente Renovador en el Frente de Todos, sabe resumir esos dos escenarios parlamentarios: el local vinculado con la cercanía, pedidos y demandas vecinales; el de La Plata como un espacio de reconocimiento más exigente de la función, más amplio y abarcativo, pero en los dos casos hay una materia que los enlaza: contar con un equipo que trabaje.

Débora Galán habló de la secuencia en su vida política. Tuvo una respuesta acerca de la violencia política porque en lo personal la llevó a realizar la primer denuncia en su vida el pasado 8 de marzo. Ese dato que surge de una nota periodística en el programa Quórum tiene origen en un concepto que entregó una joven mujer (Brenda) al explicar que la violencia ejercida por un hombre la hizo sentir la persona más inferior del mundo. La reflexión de la diputada provincial fue en continuidad y profundidad: «»Eso de hacernos sentir culpa pasa en cualquier ámbito, por eso nuestra ley integral en el 2019 fue modificada y ahí incorporamos, además del acoso callejero como tipo y modalidad, la violencia política. Y son las mismas sensaciones, indicadores similares, esto de bueno quizás lo que dije estuvo mal, por ahí él tiene razón y yo debería haberme callado o no debería haber hecho tal cosa, porque eso generó un enojo de tal persona o esto de que nos manden a decir cosas o nos manden a amenazar por terceros, la violencia política puede ser directa o indirecta pero con la persona que quiere infringir miedo o amedrentar o amenazar o por a través de un tercero. La realidad es que sin nosotras en la política es como que el entorno y el contexto, nos hace pensar que no tenemos que ponernos en el lugar de víctima porque sino es como mal visto o no es no es ético, no sé cómo explicarlo, porque todavía lo estoy procesando, porque es algo relativamente nuevo que estamos empezando a expresarlas las referentas o las dirigentas políticas, pero hay como un sector de compañeros y compañeras que dicen, bueno está bien la violencia política existe, la sufrimos pero no nos tenemos que quedar en ese lugar de víctima, tenemos que salir. Y yo comparto, porque es lo mismo que nosotros sugerimos a las personas que ayudamos, que asesoramos, que acompañamos.

¿A través de Matices?

También y de otras organizaciones. Pero si yo la estoy viviendo, si una compañera la está viviendo, le voy a decir “bueno nena levántate, sécate las lágrimas y salí a la calle”, cada una tiene un proceso diferente y hay que respetarlo, pero lo primero que hay que hacer es visibilizarlo. Yo en el verano empecé a recibir amenazas a través de redes sociales, en la calle, yo fui e hice la denuncia, ¿sabes cuándo hice la denuncia?, justo el 8 de marzo y siempre fui una persona de nunca quedarme en el lugar.

¿Amenazas en la política?

Amenazas políticas porque era un compañero de una agrupación a la que yo pertenecía, entonces, tenía la opción de dejarlo pasar como lo hice con muchas personas a lo largo de toda mi militancia o ponerle un límite. Y si yo le recomiendo a las mujeres, a las adolescentes que asesoramos, que nos vienen a pedir ayuda, que para poner un límite, hay que hacer determinadas acciones, bueno, lo tuve que hacer y mis compañeras también me acompañaron en ese proceso, compañeras del municipio y compañeras de otros espacios políticos, respetando el proceso de el 8 de marzo.

Muy significativo

Muy significativo, después de ahí de hacer la denuncia, fui a acompañar a mis compañeras como siempre, como todos los años voy en el micro con ellas voy y vuelvo en el micro, pero fue fuerte porque nunca había hecho en mi vida una denuncia y la tuve que hacer, por mí, para dar un ejemplo también, pero, sobre todo, para visibilizar. Primero registrar que estamos atravesando una situación de violencia política, qué es esto, reconocer que no solo es un concepto escrito en una ley, sino que me está pasando, que me están diciendo cosas para que yo tenga miedo, para que deje de participar en los espacios políticos. Los tipos de la violencia pueden ser todos sufridos dentro de la violencia política, entonces, es como que estamos atravesando un proceso de también nosotras reconocernos, si las sufrimos o no, como acompañamos a esas referentes, a esas dirigentas que lo están sufriendo, de la mejor manera porque además está también la etiqueta de esta es una loca, quiere hacer, quiere desprestigiar a tal candidato o a tal dirigente. Es complejo el tema, pero si se pudo empezar a hablar, se puedo poner en palabras y eso creo que es el camino de transformar también las formas de hacer política pues estamos poniendo límites.

En lo político partidario, Gustavo Casal es precandidato a consejero escolar, un dirigente que está en tu conducción

El tema de su candidatura fue un tema de discusión dentro de nuestra organización donde, cuando supe que teníamos un lugar, fueron consultados todos y todas mis compañeras para que fuera un espacio desde el origen de consenso y debate. Todos y todas coincidimos con que era merecedor de ese lugar Gustavo Casal y entonces desde ese momento construir ese proyecto político de consejero escolar y pensando en un proyecto dentro del Consejo Escolar y siempre coincidimos en esto de que, si bien históricamente esos lugares, en esa partecita de la lista, “bueno el consejero se lo damos a fulano, a tal organización que venga a hinchar”.

Es lo último con lo que se paga, lo escuchaste no

Sí, porque también fue tema de debate en otras épocas y nosotros consideramos que es un lugar hoy en día de relevancia, un lugar emblemático, no solo para Moreno, sino para todos los Consejos Escolares de la provincia. La última sesión de la Cámara de Diputados aprobamos la media sanción del proyecto de ley declarar el 2 de agosto como el Día de la Defensa de la Escuela Pública digna y segura, desde el 2 de agosto del 2018, los consejos escolares tienen una relevancia mucho mayor a la que siempre tuvo y es que no vuelva a ocurrir nunca más lo que ocurrió a Sandra y Rubén, a Moreno, a la comunidad educativa.

Ocurrió en Neuquén hace poco

Y ocurrió, en este caso fueron obreros pero son personas que perdieron la vida cuando no deberían haberla perdido. Uno va a trabajar y lo último que debe perder es la vida. A veces perdemos la dignidad en algunos trabajos pero nunca debemos esperar que una persona pierda la vida en un trabajo.

