«Los trabajadores de la economía popular siguen atados y sujetos a la extorsión»

En su foja de actuación está Quebracho, MPL 17 de Octubre, FAP, solo por citar estructuras reconocidas. Miguel Ángel Soler, el Kuka, está de regreso porque sintió el llamado desde su patria chica, el Moreno gobernado por figuras que él conoce. Está aquí en Comunidad Fénix y el Frente Uniendo Barrios. Su presencia entraña actividad telúrica, de baja intensidad en el inicio, en el regreso: «Por qué vuelvo a Moreno? Anduve el año pasado, me habían convocado algunos de los compañeros que habían pertenecido al MPL 17 de Octubre parte de FAP, compañeros con un montón de inquietudes que habían trabajado para que el gobierno que hoy administra el poder en Moreno, que son compañeros podríamos decir del campo popular y que han fallado en algunas cuestiones que tienen que ver con acuerdos preexistentes, falla a compañeros que, fueron parte de una lucha para que hasta ahí lleguen. Entonces por la desilusión me convocan e indudablemente el laburo que venimos haciendo en San Juan, en San Luis, la parte de cuyo más que nada, no dejé de militar, sí me alejé de Moreno en un momento donde también tenía problemas con mi vida personal. Resuelto esos problemas, seguí militando. Es lo que me apasiona, es lo que me mueve…»

¿Volvés para construir? ¿Con la crítica bajo el brazo?

La crítica como herramienta de discusión. Si las críticas son constructivas y hay voluntad de acordar política. Si no entendemos de dónde venimos, de que todas las críticas son constructivas en función de dónde nos paramos para hacer las críticas. El que critica sin hacer, indudablemente es parte de un engranaje del cual yo no me siento parte, de ningún engranaje. Entiendo que hay cosas a resolver entonces, con las críticas pero también con la construcción, con los acuerdos y con la unión de los que siempre luchan. También me parece válido destacar, cuántos son los que a la hora de pelear se sienten acompañados realmente por referencias que defiendan los intereses de los compañeros. Hasta acá es lo que me ha atraído y lo que siempre me ha movilizado. Hay toda una historia y también una realidad concreta que hace que, tengamos la responsabilidad, lo que nos llamamos del campo popular de hacernos cargo de dar las luchas que son las que hoy entiendo el pueblo argentino necesita»

El actual gobierno encarna la renovación del peronismo, aquel de las comunidades…

El General Perón decía que la comunidad organizada, el pueblo realizado. ¿Por qué esto? Porque tiene que ver justamente en cómo entendemos el poder fáctico, en el poder real en el estado de Moreno. Quienes lo conduce son compañeros que vienen del campo popular, con esto de esa mirada sesgada que viene de los movimientos sociales, que viene de una construcción y de una pelea en la cual no solamente son las cuestiones reivindicativas sino que, entiendo era el cambio para que el pueblo viviese mejor. Hay una gran falencia o la falta real de compromiso con muchas cosas que en el discurso son muy bonitas, salen muy fáciles pero en la práctica les cuesta mucho llevarlas adelante.

¿Cómo cuáles?

Cuando hablamos del pueblo en general, y hablamos de defender a los trabajadores o de la economía popular por poner uno de los tantos puntos que me dan la impresión que son banderas ya a esta altura. Tenemos los trabajadores de una economía informal o de la economía popular que siguen atados y sujetos a la extorsión, que siguen atados y sujetos a las prebendas y a los negocios preelectorales. Después de que plantearon durante un montón de tiempo que somos trabajadores, se logra realmente defender los intereses de los trabajadores que están por fuera de esta economía formal. Son trabajadores que son informales, prestaciones de servicio. Mientras sigan ganando una miseria como ganan, no hay ninguna defensa, solamente un discurso. Una cooperativa es cooperativa cuando realmente es de los trabajadores. Una cooperativa de Estado, lo tendría que revisar en la historia para encontrar si funciona. El 49% de los trabajadores, el 51 del Estado no deja de ser cooperativa.

Macri fue ceocracia como expresión de gobierno. Yo puedo tomar de ello que fue el mejor gerente que la gerencia del poder requería (para el ajuste), ¿quién gerencia la pobreza de hoy?

Tenemos una fábrica de pobres y no entendemos que, escuchaba hace no más de una semana. “El presidente de la Nación con la mesa del hambre”… hacen todo una presentación de nuevos favores para los que menos tienen. Ampliar la Tarjeta Alimentar. Primero que nada, a dónde apunto con esto… ampliarla de 6 a 14 años. Claro, pibes de 14. Se dieron cuenta ahora que también siguen siendo pibes que le faltaba morfi, después de cuánto, casi dos años. Y no es que soy critico a Alberto… Alverso… Alberto Fernández. Termina de decir eso, estaba el Gringo Castro que también fue uno de los locutores, estaba Arroyo. En donde vos escuchas muy lindo todos los anuncios. Al día siguiente el referente del Movimiento Evita Emilio Pérsico dice esto es un chiste, es pan para hoy, hambre para mañana. ¡Muchachos arreglen la murga porque está sonando feo!

Es una coalición de gobierno…

Hasta en el verso me suena feo, pongámonos a laburar realmente en donde hay que laburar. Pónganse de acuerdo por lo menos en lo que van a decir, en sus discursos. Vos decís ‘lo llevan del bigote a Alberto y se lo llevan para donde tienen ganas, porque es la pelea que tienen entre massismo y la gente de Alberto’… ¡Muchachos llegaron todos juntos! Hicieron acuerdos. Vinieron a resolver problemas. Hablemos seriamente cuáles son los problemas que tiene hoy el trabajador argentino.

El Potenciar Trabajo y toda esa batería de programas sociales, ¿cuánto permite ocultar el ajuste?

Puedo decir mi verdad que no es absoluta, pero es la mía. ‘El ajuste sigue siendo terrible, y si querés hacer comparaciones, ¡No! No quiero hacer comparaciones con ningún gobierno ni lo que dejaron. Dos años de gestión, una pandemia, retracción de la economía. No tomamos medidas serias, no ponemos a funcionar lo que tenemos que poner a funcionar. Por ende, los compañeros del campo popular, no ¡los trabajadores! se quedan en pelotas. Ajustes, hermano si vos no tomás en cuenta de noviembre, diciembre, enero, febrero… estamos con una inflación del 4,1 o del 3,9 por ciento por mes y no le ponemos guita en el bolsillo a los trabajadores. Y no emparejamos esta cuestión que dicen de repartir la torta sigue siendo un chiste, sigue siendo un discurso y todas las medidas que tomen van a ser insuficientes porque el ajuste que están llevando adelante no tiene que ver con que me den pan, es pan para hoy, hambre para mañana. Dicho por Emilio Pérsico, parte del gobierno nacional y popular lo que vienen a resolver.

Se enmascara el ajuste con estas políticas focalizadas…

Cuando vos decís “vamos a extender la Tarjeta Alimentar de los 6 a los 14 años” es un grupo que lo tendrían que haber tenido resuelto. “Si bueno pero lo estamos haciendo” con una guita que le dan no alcanza, no empareja y esto sigue siendo ajuste y falta de respuesta al campo popular, a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas. El ajuste que están llevando adelante, me atrevo a decir que va a ser el detonante de explosiones en un país que no está teniendo respuestas.

Pérsico, Menéndez, Alderete, por supuesto el Chino Navarro, son el gobierno, quienes aplican las políticas focalizadas, entonces ¿serían quienes construyen el dique de contención que demanda el ajuste?

La explicación de su política es exactamente lo que venían criticando y despotricando durante un montón de tiempo. Que eran herramientas de justamente, de dique de contención. A ver ponés un dique de contención para que no pase el agua. Nosotros no necesitamos un dique lo que estamos necesitando es canalizar todo esto que, es un gran problema. Si vos vas a poner un dique lo que vas a hacer es juntar y juntar más, es una fábrica de pobres. Y la UTEP es una hermosa utopía que tiene como voluntad discutir y analizar…

Es la Unión de Trabajadores de Economía Popular ¿no?

Si, arrancó como CTEP. Fui parte y me invitaron a un montón de reuniones. Ya me había ido a San Juan y de ahí veníamos una vez por mes, lo que fue el primer armado en Mataderos. Nos juntábamos con Gildo Onorato, nos juntábamos con compañeros. Estuve ahí en las primeras sentadas que venían compañeros de La Rioja, Misiones, de Corrientes. Decíamos bueno, vamos a ponernos a laburar démosle realmente el salto que necesitamos darle a esta economía popular para hacer andar una Argentina. Estaba muy bonito, fue todo una utopía muy bonita y se convirtió en esto que hoy, que hasta tiene personería jurídica, son un sindicato. Los trabajadores de la economía popular. ¿Los sindicatos para qué están, para qué se inventaron? Acá aparece el sindicato como herramienta de qué, de lucha para hacer que las condiciones de los trabajadores sean mejor. Si vos me decís que esto está cumpliendo alguna función, yo no veo que salgan a pelear nada, entendiendo la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que para no ser pobre tenés que ganar como 56 o 57 mil pesos. En quince días se me fue otra vez la variable porque venía estudiándolo, haciendo números. Si decimos que con 57.648 pesos no sos pobre, decimos que con 24.700 pesos no sos indigente, bueno le están dando 19 mil pesos a los compañeros, yo no los escucho zapatear, renegar y estar en la calle y decir “no podemos de ninguna manera seguir con nuestros compañeros viviendo al límite” por debajo de la indigencia con lo que nos están dando. ¿Cómo generamos trabajo? Entiendo que hay un montón de cosas que en la práctica fueron discursos hermosos y que hoy no los están pudiendo llevar adelante. Si me preguntás si es mejor que el otro, y… entiendo en dónde está el enemigo. Pero el problema es que te conviertas en gerente de aquel que llamas enemigo.

¿Qué puede pasar este año, es un año electoral?

Se pone bonito, porque puedo decir qué veo en Moreno… El peronismo no está unido. Vos me decís ¿tenés un peronómetro para ver quién es más peronista y quién es menos peronista? No sé, el 24 de marzo habló por sí solo. Hubo dos actos. Y el peronismo unido, entiendo yo por lo que plantea en su lógica, en su doctrina, todos unidos compañeros ¿o es la marchita solamente? Yo entiendo que Moreno está complicado con respecto a cómo se van a armar, nueve listas hubo en la última elección. ¿Cuántas va haber esta vez? La gente de verdad se cansa de eso, necesita respuestas y no las encuentra en gerentes de los distintos partidos. No sé cómo decirlo, porque son tantos… voy al kiosco y encuentro 35 marcas de alfajores, y antes comíamos alfajor y éramos felices pero había una o dos marcas. Una que era para los pobres y otra que era para los más ricos. ¡Emparejemos para arriba loco, dejémonos de joder que esto es muy serio! Estamos emparejando para abajo, la pobreza. La lucha era del peronismo de emparejar hacia arriba porque los pobres tenemos que ascender…

Y hoy se nivela hacia abajo, mientras la diferencia con los ricos se amplía…

Cada vez mucho más grande.