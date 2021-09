Matías Parola es trabajador sanitario. Desde hace una década y media entrega su saber y experiencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Como licenciado en Enfermería, habla de los desconocimientos que promueven las gestiones, la humanidad en el trabajo y el acompañamiento que desde el inicio de la pandemia nunca recibieron. Admite y reconoce las mejoras que promovió el doctor, dirigente social y director Emanuel Álvarez:

El hospital hace muchos años que está en su capacidad máxima, llegó la pandemia y lo sobre exigió…

Lo sobre exaltó para mí. ¿Qué pasa? Para mí en Moreno lo que hace falta son dos nuevos hospitales, como mínimo, más cuando el Mariano y Luciano de la Vega está al 100 % con su personal adecuado, recursos humanos y equipamiento. Aparte de eso para mí tiene que haber un hospital de alta complejidad para Moreno, porque está saturado el pueblo de Moreno para la población que somos hoy en día.

Durante la pandemia hubo demandas, marchas y hasta denuncias de los /as trabajadoras /es, enfermeros /as, hacia las autoridades políticas de gestión…

Hay un reclamo de hace mucho tiempo que a los enfermeros no nos llaman profesionales, si siendo licenciados o enfermeros tenemos casi los mismos años de un médico en carrera, en ese aspecto. En otro aspecto, en cuanto a la pandemia, los trabajadores de la salud no fuimos cuidados, a partir del área psicológica. En ese sentido no fuimos cuidados, en cuanto a las medidas de bioseguridad al 90% teníamos todo en el hospital de Moreno, algunas cositas faltaban y otras había, pero en ese aspecto en cuanto a cuidados, el tema de salud mental de los trabajadores de salud, no fuimos cuidados hasta hoy en día.

Desde marzo de 2020 el mundo cambió porque todo ha girado por y para el coronavirus, pero las demás patologías y enfermedades no frenan su marcha pero la atención tanto pública como privada priorizaron atacar el nuevo virus. ¿Cómo informaron a los /as pacientes que no eran portadores de COVID que su atención debía esperar?

Acá en el hospital estaba en ese aspecto bien organizado, una parte era Covid, pero fijate que hay algo en este momento que no comparto, me refiero a que antes todas las patologías respiratorias habidas y por haber eran COVID y ahora por X causa no hay COVID.

Hay un comunicado especial del hospital, que lo conduce el Doctor Emanuel Álvarez diciendo que no hay pacientes internados COVID. Lo que explicás es que hasta hace poco tiempo cualquier persona que llegaba con una insuficiencia respiratoria calificaba como sospechoso de covid, ahora no.

Ahora no, en cuanto a lo que estamos pasando. A eso hago referencia.

¿Ha mejorado el hospital?

En ciertos aspectos sí. De lo que fuimos la dirección anterior a lo que es ahora con el director Álvarez, mejoró del 100% UN 80%. Faltan cositas pero de a poquito se hace.

¿Hay un mejor vínculo?

Exactamente, lo que falta es un poquito más de recursos humanos para cubrir, en cuanto a enfermería. ¿Qué pasa? Somos cinco trabajadores, sale uno de vacaciones y ese puesto no es cubierto. El otro aspecto, en jubilación de enfermería, vamos a suponer que este año se jubilen cinco enfermeros, el Ministerio después no te incorpora los cinco. Te reincorporan dos enfermeros, dos administrativos y uno de seguridad.

Entonces van faltando enfermeros y enfermeras…

Claro, no hay el 1 x 1. Y ahí nos tenemos que terminar matando los que cumplimos el horario.

Creo que antes de fin de año se va a inaugurar una obra que arrancó la gestión de Vidal y la termina Kicillof, haciendo la inversión que faltaba, me imagino. Cuando se abra, ¿qué habrá en esa guardia ampliada?

Lo que me consta a mí que ahí va a ser guardia de pediatría por el lado de la Avenida Libertador, guardia de adultos por Nemesio Álvarez y lo que queda en el centro serán consultorios. Ya veo los spot políticos diciendo ‘nuevo hospital de Moreno’, eso no es un nuevo hospital, es la ampliación del que tenemos.

