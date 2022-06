«Los trabajadores municipales están tomando préstamos para llegar a fin de mes»

ATE espera la reunión del miércoles con la Secretaria de Economía. Observación necesaria: en la calle, en paro y movilización, el oficialismo y Alternativa Estatal, la corriente más de izquierda que tiene la entidad gremial.

Walter Cravero, Secretario General, comprende que Alberto y Axel acuerdan cerca del 60 por ciento el incremento para los estatales, pero en Moreno Mariel está veinte puntos abajo, sin contar la pérdida del 15 por ciento del año pasado: «El diálogo existió pero no trajo los frutos que no es otra cosa que hacerle frente a la inflación. Nosotros no firmamos porque era imposible pararse sobre un acuerdo que con toda la euforia con este 5 por ciento..

El 5 por ciento para cobrar en noviembre.

Si, repasemos, 15% recién ahora, entonces también hay que ver, viene el 10 en julio digamos y siempre totalmente atrás de la inflación, perdiendo constantemente mes a mes, si hablamos de mayo 29,3 ya está clarísimo que el 15 ni siquiera sirvió para paliar los 3 meses del año en curso, o sea, como están los laburantes viendo que ya no alcanza el sueldo, que ya no es como llegamos a fin de mes, que ya a mitad de mes se están empeñando con préstamos o con cualquier tipo de forma de sobrevivir, de tener multi empleos quienes pueden tenerlo, quienes no tendrán que hacer changas, quienes no pueden conseguir changas viven una vida totalmente precaria que es no poder pagar el alquiler si tienen que pagar alquiler.

¿Cómo definimos el gobierno de Mariel Fernández respecto a los laburantes municipales?

Yo digo, no se distingue en las actitudes, en las formas de las relaciones laborales de ningún gobierno, eso es una realidad, o sea, los gobiernos anteriores no hay una distinción porque si hay un convenio colectivo que establece que hay reglas claras y sin embargo, hay que ejercer todos los mecanismos para que eso no ocurra, porque, estas cosas pasan pero siempre hay anteposición gremial para que se corrija, para que los compañeros no sufran está herramienta discrecional de la disponibilidad. Lo hemos vivido hace muy poco, en el obrador de Cuartel V y hemos estado presente, eso generó cambios, entonces donde hay presencia se cuida mucho, donde por ahí no hay una fuerte presencia porque los compañeros/compañeras no confían o entienden que pueden solucionarlo solos, a veces, avanza la discrecionalidad.

Van a ir a la reunión la semana que viene, ustedes quieren el 60% ¿Entendí bien? Son casi 20 puntos más de lo que se acordó en el acta

Tranquilamente esa es la cifra, por eso decíamos que la cláusula monetaria de actualización por inflación nos permitía tener está previsibilidad de sentarnos antes y seguir resolviendo esa pérdida, era ese el reclamo que hacíamos en marzo, lamentablemente no fue atendido, fue la razón por la cual decidimos no firmar el acta y entendemos que si hay voluntad política tenemos que encontrar esos mecanismos, obviamente se prevé una inflación de 60 y lo que tiene que ocurrir en el salario de los trabajadores y trabajadoras municipales es que hayan un 60% anualizado de recomposición salarial, mínimo.

Hubo un paro importante ¿seguirán si la respuesta no es urgente?

Mirá, salimos de la reunión y una de las cuestiones que votamos ahí entre todos los presentes es que este estado de alerta y movilización permanente y además el estado de asamblea con lo cual, la reunión del miércoles si no trae frutos obviamente va a intensificar todas las recorridas, todas las asambleas que hagamos en todos los s