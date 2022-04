«Los verdaderos artífices son los compañeros /as del Ateneo y la Corriente Peronista 13 de Abril»

ABORDAJE TERRITORIAL + CONSULADOS –

Sebastián Taiariol, responsable de Delegación de Migraciones, que con asiento en Moreno, cubre un radio de ONCE municipios, posee un lenguaje y análisis de la práctica que no prescinde de las reales caracterizaciones sociales. Esta mañana, en el Club Los Indios de Moreno, Migraciones + Consulados, además de la articulación con áreas y secretarías del Municipio, realizan un despliegue notable para garantizar derechos de primera generación:

¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Vemos en las calles, largas filas de personas que vienen convocadas para qué

No para, sino por la necesidad. Algunos de estos servicios que hoy se están acercando a nuestro pueblo, no estuvieron presente o de alguna manera estuvieron limitados por la pandemia y lo que te decía, lo que estamos viendo marca un grado de la necesidad de nuestro pueblo.

Qué es lo que estás mirando hoy

Lo que estoy viendo y valorando además, es la presencia de las organizaciones de Moreno, las organizaciones de a pie, las organizaciones culturales, sindicales, políticas, todos aquellos compañeros y compañeras que tienen gran valor para la vida social, cultural y en el quehacer diario de nuestro pueblo. Además estoy apreciando la perfecta armonía que existe entre los organismos de los tres estamentos del Estado, la Nación, Provincia, el municipio, que se van complementando. Por ejemplo, tenemos el Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, que en este caso están emitiendo en el momento el certificado de antecedentes penales que es una de las documentaciones que son imprescindibles a la hora de por ejemplo tramitar la radicación ante la Dirección Nacional de Migraciones, ahí ya tenemos dos organismos que intervienen. Tenemos también la Representación Consular con los cónsules de la República Bolivariana de Venezuela, con el estado de Paraguay y del Estado Plurinacional de Bolivia, de modo tal que el compañero o la compañera vecina puede tramitar hoy acá y prácticamente en el momento te diría la documentación originaria de su país sin necesidad de tener que realizar un viaje a Capital o su país de origen.

Tal vez no tenemos idea porque nosotros nacemos con un documento, una identidad, ¿qué ocurre con esos compatriotas, compañeros de lucha de la gran patria latinoamericana que vienen acá a Moreno y no tienen su DNI?

En el siglo XXI estamos hablando de los derechos de primera generación, de la identidad, de ser reconocidos como persona humana, sin documentación no es posible la formalización en el trabajo, no es posible la tramitación de cualquier beneficio de la previsión social, no es posible jubilarse, no les resulta posible a una madre acceder a la AUH. Estamos hablando de derecho de primera generación, estamos hablando del grado de necesidad de nuestros vecinos y vecinas. Esta necesidad fue relevada por los compañeros de nuestros barrios, de nuestro Moreno.

Lo subrayaste a esto en dos oportunidades, ¿por qué?

Sí porque quiero destacar en ese sentido la participación de nuestros compañeros y compañeras que formamos el Ateneo Néstor Kirchner y de la corriente peronista 13 de Abril que son los verdaderos artífices de lo que vemos plasmado en este operativo conjunto, integrado. Es ahí donde se toma contacto con la verdadera identidad, los barrios.

Se está haciendo aquí en el centro de Moreno, ¿cuándo van a los barrios con el Estado presente?

Tenemos una fecha programada ya, vamos a seguir programando fechas. Se hicieron presentes autoridades de distritos vecinos de Marcos Paz, de Merlo, con quienes también vamos a estar articulando pero nuevamente insisto, la posibilidad de poder llegar a la parte más profunda donde existe la carencia, a los barrios más pobres, más postergados, es a través de la organización. La clave de esa consolidación está en esos compañeros y nuestras compañeras que todos los días tienen contacto con nuestros vecinos, con la necesidad misma.