«Los votos los tiene Mariel, si no se entiende eso es gastar pólvora en chimangos»

ESCENARIO 2023 EN MORENO, LOS MODELOS EN DISPUTA –

No tiene dudas y en su expresión hay certezas políticas del futuro político en Moreno. Actual Secretario de Tránsito y Transporte, una de las figuras de la agrupación peronista Hugo del Carril, observa el 2023 y considera que Mariel Fernández tiene el camino marcado hacia un segundo mandato.

Martín Fraiz recibe la pregunta sobre el efecto Massa y las implicancias en el distrito de Moreno, sabiendo que el Frente Renovador, con su conductor Damián Contreras, está a distancia de la gestión de La Capitana y alimentando el Peronismo de Moreno:

¿Quién es el presidente de la Argentina?

Alberto Fernández.

¿Quién tiene el poder?

Yo creo que el poder es del Presidente, es del Frente de Todos, todos en esta coalición que aceptaron estar dentro tienen un poco de poder y saben utilizarlo en tiempo y forma. Yo creo que cuando la figura de Alberto era predominante, que era al principio, supieron aprovechar cuando empezó a caer la figura de Alberto, empezaron a magnificar un poco la figura de Cristina y creo que con todos estos acontecimientos que pasaron donde la Vicepresidenta está enfrentando unas causas judiciales era el momento de Sergio, era el momento de Massa. Creo que, en política, por lo menos los que la leemos, la vemos y la sentimos, sabemos que hay momentos para cada uno y dentro de una coalición hay distintas personas y personajes. Y creo que se sabe utilizar a cada uno en su determinado tiempo para no desgastar la figura principal que fue la de Alberto Fernández.

Que ya está desgastada…

Todos los presidentes, pero más en este caso después de dos años con una pandemia, fueron desgastando su imagen.

No con este nivel de fuego interno

Pasaron muchas cosas en la Argentina. Este es un frente de peronistas, acá se pelean, las peleas realmente tienen otro condimento.

En la época de tu padre yo me acuerdo, las peleas adentro, los trapos adentro. Acá hay mucho más que trapos, lo que se ha discutido.

Estamos acostumbrados en la Argentina a tener otro tipo de coaliciones cuando las coaliciones encerraban a muchos artífices que capaz que no venían de la misma norma.

Antes esas coaliciones tenían una figura rectora, era Néstor, era Cristina. En la oposición era Macri, desde 2019 para acá todo eso está en discusión, Cristina necesitaba de Sergio Massa, Sergio Massa necesitaba de Cristina, Cristina necesitaba de una figura como Alberto, entonces se lotea el poder, algo que nunca había ocurrido.

Vos mismo sabés lo que costó tratar de formar esta coalición y de llevarla adelante y que realmente los actores puedan cumplir su rol de protagonistas hasta cierto punto y hasta cierto momento. Pero creo que esto es lo que está pasando, este es el momento de Sergio y lo vamos a transitar. Cuando sea el momento de otro actor seguramente el Frente de todos renovará lo que está pasando, igual yo creo que vamos a estar cerca del 2023 para esa época.

En Moreno el Frente Renovador bajo la figura de Damián Contreras, funcionario nacional, está en el Peronismo de Moreno, que ya ha presentado credenciales políticas para discutir en el 2023 el modelo de gobierno de Mariel Fernández. ¿Cómo ves este modelo a partir de la llegada de Massa al súper ministerio?

Creo que todavía no se ha presentado un plan de trabajo por parte de quienes aspiran a ese poder. Para darte una opinión certera sobre eso, primero tengo que escuchar el plan que ellos tienen para este Moreno, este Moreno que ha cambiado muchísimo, que realmente no es el mismo Moreno de hace dos, tres años, no es el mismo que hace cuatro ni el mismo de hace diez.

¿Este Moreno de Mariel es mejor?

No sé si mejor, creo que distinto. Creo que las cosas están dichas de una manera, han llegado muchas obras para Moreno, y se han llevado a cabo muchas realidades para Moreno. Creo que una de las cosas más importantes que tiene Mariel a la hora de gestionar y lo más importante que tiene hoy es su gestión, creo que lo que el vecino ve es la gestión de Mariel Fernández, que no importa si es de un partido o si es del otro. Ve la gestión. Al vecino le importa tener la luz, tener el asfalto, tener la cloaca, tener las cosas con las que puede vivir.

Lo básico ¿no?

Empecemos por lo básico y después aspiramos a más. Pero en Moreno no podíamos ni siquiera empezar por lo básico. Venimos de un gobierno bastante golpeado, de un Moreno golpeado en un montón de situaciones y creo que con lo básico hemos podido recuperar un montón de cosas.

A Moreno le llegó más inversión que La Matanza. Así que hay que hacer un reconocimiento que la política nacional y provincial registraron a Moreno empobrecido, sin mayores inversiones. El ajuste en las cuentas públicas tendrán una bajada en todos los niveles, ¿cómo crees que está la economía local de la buena gestión de Mariel Fernández para enfrentar recortes?

Por supuesto, sé que puede llegar a haber cambios que realmente va a tener que enfrentar la sociedad. Nosotros desde la gestión nuestra, y de la Secretaría, es estar cerca de lo que es la gente. El lema ‘primero la gente’ que saca Alberto Fernández, que saca el Frente de Todos, es una realidad del peronismo, nosotros necesitamos estar cerca de la gente, escuchar el dolor y estar en la primera necesidad.

Hay hambre…

Por supuesto que sí y estamos en esa necesidad. Estamos tratando de trabajar con el vecino de Moreno, me parece que es fundamental para la sociedad el acompañamiento. Esta gestión es una gestión que acompaña, Mariel es una intendenta que acompaña, es una intendenta que está en el reclamo, que lo escucha, y lo vemos nosotros, realmente lo vemos funcionar. Vemos que esta maquinaria que estaba sin aceite, hoy está aceitada. Está trabajando.

Es una maquinaria y modelo de gestión de Mariel que no tendría problema de disputar una Primaria en el 2023 y ganarle al peronismo de Moreno o a esa estructura que se arma.

Yo creo que debería disputar una interna con los que piensan distinto y ganarles a todos. Esa es la manera. Tenemos pensamientos distintos, los demás dicen que gobernarían de otra manera, enfrentémonos en internas y veamos el modelo que a la gente le gusta. Yo creo que es este modelo es el que puede llegar a una victoria, por lo que viene haciendo y por lo que promete hacer.

¿Es el modelo que más te enamoró? Porque vos hace muchos años que estás.

No sé si enamorar, trabajar en conjunto. El enamoramiento a veces tiene otras cosas, en el amor a veces uno se desilusiona. Lo que digo es, a mí me gusta trabajar en conjunto, los peronistas somos prácticos. No le damos tanta vuelta a la cosa, realmente queremos la solución y si está en nuestras manos lo hacemos en el momento.

Te agradezco que seas así, categórico, una interna y discutir los modelos.

Pero me parece que los demás van a querer eso, ahora, si durante dos años, tres años, hay peronistas que dicen que nosotros no hacemos las cosas bien y que deberíamos hacer las cosas de otra manera, yo no los llamo para que integren mi lista, yo los enfrento y que ellos demuestren su plan y yo demuestro el mío, que es el que vengo demostrando hace tres años en Moreno y que viene funcionando bastante bien.

Vos que la conoces a Mariel ¿está más cerca de dar esa discusión?

Nosotros cuando hacemos un homenaje, o realmente queremos dentro de nuestra agrupación, dentro de las agrupaciones, dentro del PJ, dentro de la organización política, rendimos un tributo, rendimos homenaje a lo que es Perón, Evita, nuestros máximos exponentes de la política de nuestro país. Realmente lo pensamos en conjunto y lo hacemos. Duele cuando vos ves que hay otro acto paralelo al acto de Perón o a otro acto paralelo al de Evita, cuando vos realmente invitaste a todos los actores. Porque si vos me decís que no los invitamos a los actores a participar, pero cuando ves que los demás no se integran y tienen una discusión sobre este tema, y una discusión sobre la gestión, sobre la política, y es discusión tras discusión, me parece que esto es sencillo, ellos creen que tienen una forma distinta de hacer las cosas.

Desde marzo 2021 se marcó una división…

Nosotros estamos demostrando una forma de hacer las cosas, es la que vemos. La presidenta del PJ es Mariel Fernández.

Respecto a esto, el Peronismo de Moreno dijo estamos acá y nosotros somos un anclaje para todos los peronistas que no se sienten ni contenidos o desplazados por un gobierno sectario. Lo has escuchado muchas veces. Me parece que lo que está en discusión es eso, porque Massa con todo el aparato, con todos los fierros que tiene ahora, va a alimentar a este sector que dice nosotros queremos dar una discusión.

Yo recuerdo que Sergio Massa estuvo acá, estuvo con Mariel hasta hace poco tiempo.

Estuvo en la inauguración del puente vehicular

Y nos dio la grata sorpresa de que vamos a tener un nuevo túnel en Victorica y 9 de Julio. Una gestión de Sergio Massa con Mariel Fernández. Y acá la que tiene los votos es Mariel, creo que cualquiera que quiera ser presidente en 2023, que venga del Frente de Todos y sea peronista, primero tiene que ver quién tiene los votos en Moreno. Si no es gastar pólvora en chimango…

Los votos son del pueblo.

Sí, los votos son del pueblo, pero los deposita en una urna. Las ultimas dos elecciones las ganó Mariel Fernández. Me parece que hoy el mayor porcentaje, si vos podés llegar a hablar con vecinos, a ver cómo están las encuestas, nosotros hacemos encuestas todo el tiempo en la agrupación (Hugo del Carril), y nos damos cuenta que el voto lo tiene la compañera Mariel. Me parece que cualquiera que quiera acceder a la presidencia o algo, primero tiene que ver la gestión que está haciendo Mariel. No me parece a mí que por más que tenga fierros, como decís vos, o muchas ganas de que tu amigo sea candidato, primero tenés que ver que está haciendo tu amigo, cómo se porta, qué hace, qué tiene.

Hay una cuestión de conceptualización de la política, Mariel Fernández representa al Movimiento Evita y la economía popular. La figura central del Frente de Todos es Cristina Fernández de Kirchner, dijo: yo no creo que eso sea trabajo. Y entró en discusión antes de la salida de Guzmán, antes de todo lo que está pasando. Por lo tanto, no es solamente quién mide, sino cuál es el modelo. Y el modelo para Cristina es el trabajo, para los movimientos sociales es la economía popular. Y vos como peronista sabes cuál es la diferencia y eso también va a tallar al momento de discutir si el año que viene hay PASO o no hay PASO.

Siempre lo he dicho, soy partidario de las internas, tiene que haber internas. Porque todas las personas que tenemos pensamientos distintos tenemos que ir a internas y realmente exponer cuál es nuestro plan de trabajo para Moreno y que los vecinos lo conozcan. Porque sino es como armar una bolsa, vamos todos adentro, y después los planes se perdieron y después discutimos adentro. A la persona que está conduciendo le decimos: che, no a mí no me gusta esto… pero viniste adentro y después me haces una explosión interna. No, defendé tu plan, presentá tu interna.

¿La mejor candidata para el 23 es…?

Mariel Fernández.