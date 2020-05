0 shares







JUAN CARLOS MAIRANO, HOMBRE CLAVE EN EL GABINETE –

Todo técnico es político, y cualquier político/a puede adquirir todas las capacidades técnica. Un aforismo implicado puede calzar en la historia del Subsecretario de Ingresos Tributarios designado por la Intendenta: «cobro por lo que trabajo, no trabajo por lo que cobro«.

Juan Carlos Mairano es un técnico, muy capacitado y con experiencia en los esquemas municipales. Conducirá el plan de recaudación en el gobierno de Mariel Fernández tras su paso por el Municipio de Pilar, gestión de CAMBIEMOS en manos de Ducoté, con el mismo objetivo de contratación: mejorar el cobro de tributos.

Pero antes del año 2016 o su llegada a Pilar, Mairano queda salpicado en una causa penal que inicia uno de los Jefes comunales que más prensa tiene en la actualidad: Juan Horacio Zabaleta. El Intendente de Hurlingham asume el cargo en diciembre de 2015 desplazando a un Barón, Luis Acuña. Realiza auditorias, controles, y radica una denuncia penal contra Juan Carlos Mairano. El motivo: la denuncia que analizó el fiscal Alejandro Jons y el juez Alfredo Meade, es porque Mairano habría administrado la Asociación Cooperadora de la Salud de la Municipalidad de Hurlingham que funcionaba en el interior del Hospital de Ojos de Alta Complejidad situado en Concepción Arenal 2256, de la localidad de Villa Tesei. A través de esta entidad se cobraba un bono de diferentes valores a los vecinos que no fueran del distrito y que utilizaran los servicios de ese centro de salud. Dicho pago no está cuestionado, lo que está bajo sospecha es el destino de esos fondos que no respondían a circuitos formales (fuente Tiempo Argentino).

https://www.tiempoar.com.ar/nota/denuncian-fraude-en-pilar

Como la justicia está casi inmovilizada, por el Coronavirus, Desalambrar no puede obtener el dato si la investigación sigue activa o quedó archivada. Mairano declaró en la causa.

De Secretario de Hacienda de Don Luis Acuña en Hurlingham es llamado por la revolución amarilla que gana varios municipios en el año 2015. Nicolás Ducoté lo convoca para comandar la política de Ingresos Tributarios. En el año 2018 el sitio Pilar Político expone una denuncia que estaba en góndola y se convirtió en ordenanza.

Derrota de Ducoté y fin de un ciclo. Pero como un buen técnico, cualidad reconocida en Mairano, por decisión de la Intendenta toma el mando de la Subsecretaría de Ingresos Tributarios reemplazando a Karina Girones, funcionaria de carrera. Mairano llega con el compromiso de sostener, mejorar y ampliar la recaudación local, función que cumplió con un peronista de la vieja guardia como Acuña, posteriormente en la propuesta de Cambio y Eficiencia en clave amarilla de Nicolás Ducoté y ahora en un gobierno movimientista, de organización social y comunitario, que quiere hacer historia en Moreno con el liderazgo de Mariel.

Por razones que no abundan, el equipo que arma la Jefa Comunal, dialoga con la historia reciente de un municipio vecino. De Pilar llegó un hombre de Moreno como Fabián Ferraro para la Subsecretaría de Obras Públicas. Menos conocida la figura de María José Noguera. Jefa de Compras en Pilar, integra el equipo económico de Mariel y es quien habría sugerido las empresas de SAE Moreno, Pasucco y TRADESAL, que prestaron servicio en Pilar.

Porque no todo es ideología, Mairano es el elegido para recaudar cada peso que será destinado al pueblo de Moreno.