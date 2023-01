«Lucharemos para que el próximo año Moreno tenga una escuela secundaria nueva para 1800 alumnos /as»

Desde el gran inicio del enorme conflicto por la tierra donde se proyecta la Escuela Secundaria Politécnica y el Instituto Tecnológico, dos proyectos de la Universidad Nacional de Moreno, su Rector optó por la espera y el silencio público. La Agencia de Noticias de la UNM, publica un reportaje con Hugo Andrade. El título y foto de portada no ofrece dudas, el litigio – pelea – batalla con el Municipio de Moreno.

http://anunm.unm.edu.ar/el-contratiempo-mayor-y-mas-grande-que-he-vivido-en-estos-12-anos-y-que-aun-enfrentamos-es-la-paralizacion-de-la-obra-edilicia-del-itunm-espunm/

Reproducimos la respuesta que viene de un análisis que realiza el Rector ante la pregunta de ¿cuáles fueron las principales dificultades que enfrentó?

ANDRADE: el contratiempo mayor y más grande que he vivido en estos 12 años y que aún enfrentamos es la paralización de la obra edilicia del ITUNM-ESPUNM a raíz del conflicto con el Municipio en torno a la propiedad del inmueble. Este proyecto viene superando una larga lista de obstáculos que implicaron que iniciara varios años después de impulsado, pero que pese a todo, sigue adelante y da muestras de la voluntad colectiva para realizar una de las contribuciones más poderosas que aspira a realizar la Universidad. No cejamos en nuestro empeño y continuaremos bregando con todas nuestras fuerzas, ante la justicia, ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales, para que sea una realidad el año próximo para que Moreno tenga una escuela secundaria nueva para más de 1.800 estudiantes y que tanto necesita, no solo por el derecho de sus estudiantes, sino porque esta Escuela será un ámbito de innovación pedagógica que va a transformar la educación secundaria en el distrito.

Desalambrar ha manifestado el interés constante de entrevistar a Hugo Andrade, intención que por supuesto está consolidada porque el conflicto excede a la figuras, pero son ellas las que deben encontrar la salida por arriba… porque abajo se mueve la tierra.