«Luego de charlas y análisis, decidimos seguir dentro de Unión por la Patria y acompañar la lista completa»

Esa propuesta electoral que surgió como alternativa a los dos polos dominantes de Unión por la Patria tiene más de 8 mil razones para sostenerse en la coalición que en Moreno conduce Mariel Fernández.

El Poder Comunitario asumió un compromiso político de sostener su plan de democratizar la democracia, Presupuesto Participativo, descentralización real, que luego del resultado en las urnas, fue ofrecido a la corriente vencedora. Esa demostración de reconocimiento y apertura aún no tuvo devolución porque, si miramos en la superficie y cimientos del modelo de Mariel Fernández, hay participación, comunidad, descentralización.

La Dra. Anahí Sanchetta, ex precandidata a concejala por el Poder Comunitario, habló con Desalambrar Tv de la decisión colectiva, ante la inminente coyuntura electoral, de «militar y acompañar la lista completa de Unión por la Patria», que en el plano local significa la reelección de Mariel: «Mäs de 8 mil vecinos /as apostaron por el Poder Comunitario, a otra forma de hacer política. Nosotros tenemos que ser responsables ante ellos /as, porque nuestra propuesta no fue por afuera de Unión por la Patria. Quien ganó la interna fue Mariel Fernández, y a nivel nacional Sergio Massa. Luego de varias discusiones, charlas y análisis, decidimos seguir dentro de Unión por la Patria y acompañar la lista completa».

Si «el peronismo es una fuerza popular con muchas contradicciones», algunas son de tan desgarradora evidencia que reposan en el galpón de lo secundario… por el momento histórico.

En esos puntos que son imposibles de invisibilizar, está la represión policial con el silencio oficial que huele a complicidad. También las denuncias por violencia de género tuteladas desde el poder jerárquico, con un símbolo alarmante: el miedo.

Anahí Sanchetta está convencida que el modelo de gobierno municipal es patriarcal, por lo tanto pretende darle continuidad a la deconstrucción que alumbre nuevos modos y formas, instanciasPOLÍTICA que se producirá inevitablemente luego de la General y el balotaje.