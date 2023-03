Luego del suspenso, Mauricio Macri anunció que no será candidato a presidente

Izquierda Diario.- Tras meses sin definiciones, Macri lanzó un video en el que confirma que no será candidato en las elecciones. Omitiendo la responsabilidad que tuvo su gestión y espacio político en la crisis actual, hizo eje en la responsabilidad del peronismo. A su vez habla de “agrandar el espacio”, en un guiño a Milei y el espacio “libertario”. Bullrich y Larreta celebraron y saludaron la decisión.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri, anunció que no se presentará como pre candidato presidencial en las elecciones de este año. «Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección”, mencionó en un tramo del video. A lo cual agregó que “lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos”, en lo que parece ser un guiño para tejer alianzas y acuerdos con Javier Milei y el espacio llamado libertario.

El anuncio se centró en exponer la grave situación de crisis actual y las consecuencias que tiene en la población: «Estamos a la deriva. Millones de argentinos sienten miedo a quedarse sin trabajo, a necesitar ayuda para la salud y no conseguirla, a que la jubilación no alcance, a que nos roben, a que nuestros hijos se vayan del país».

Esa situación la atribuyó exclusivamente al peronismo, no solo actual sino a “líderes mesiánicos elegidos hace casi 80 años”. De esa forma, Macri eludió su parte de responsabilidad en la crisis actual, tanto por su gobierno durante 2015-2019 dejando una deuda impagable y los índices de pobreza y desocupación altísimos, como así también por el espacio político y la clase social de la que es parte, que es la ganadora durante este tiempo de esa “deriva” de la que habla.

El ex presidente habló también de democracia, a pesar de los vínculos promiscuos de su espacio con el Poder Judicial, habiendo nombrado a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, o con el cercano escándalo de Lago Escondido donde estuvieron implicados funcionarios del PRO junto a jueces, fiscales y representantes de Clarín.

Se refirió a su vez a la pésima situación actual de los jubilados, sin embargo a su gobierno también le cabe la otra parte de la responsabilidad. Fue durante su gestión cuando se les robó a los jubilados un trimestre de inflación mediante la reforma previsional. Las protestas desatadas durante las jornadas en que se votaba en el Congreso, con los votos de parte del peronismo, fueron las que sellaron el fin de su gobierno y la aplicación del «reformismo permanente» (como llamaban a sus planes de ajustes estructurales).

El renunciamiento de Macri a presentarse como candidato a presidente se suma al ya hecho por la vice presidenta Cristina Kirchner. Ese hecho, tratándose de los dueños del mayor caudal de votos de los dos espacios políticos preponderantes en el país, es una expresión de la crisis que atraviesa el régimen político burgués de conjunto en Argentina.

Al poco tiempo de la publicación del video, Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich salieron a celebrar y saludaron el anuncio. Se trata de los principales beneficiarios, teniendo ahora el terreno libre para competir entre sí dentro de la interna del Pro. “Una vez más, y como lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”, fueron las palabras que usó Larreta.

Por su parte, Patricia Bullrich habló de “La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina”.

Con el reciente anuncio de Macri, se despeja una de las dudas que había camino a las elecciones dentro de la oposición derechista. Durante el último tiempo el ex presidente había mantenido el misterio, a la vez que convocaba a Bullrich y Larreta a reuniones, incluso en su propia estancia, ubicándose como el armador y gran elector del partido amarillo.

El anuncio es también una buena noticia para los aspirantes de la UCR a competir por la candidatura presidencial de JxC, como Gerardo Morales y Facundo Manes, ya sin la figura de mayor peso en ese espacio. A la vez los deja en mejores condiciones para negociar los lugares en las listas y cargos.

Después del desastre dejado tras su gestión, Juntos por el Cambio y el PRO, ven oportunidades reales de volver a la Rosada. La crisis agravada durante el último tiempo, donde el gobierno del Frente de Todos no hizo más que continuar la herencia dejada por Macri, “honrando” la deuda fraudulenta e incumpliendo sus promesas de campaña, abona el terreno para que el espacio derechista mantenga sus aspiraciones.