Luego del triunfo en las urnas, la Intendenta ratifica el ajuste a los /as trabajadores /as municipales

Dos días después de haber obtenido una rotunda victoria electoral, el gobierno de Mariel Fernández a través de su Secretario de Gobierno, se presentó a la Mesa Paritaria y les anunció a los gremios en un muy pocas palabras que «no hay ninguna posibilidad de recomponer los salarios para los /as trabajadoras». Dejó en claro que el último tramo del 8 por ciento, a liquidar en los primeros días de enero se podría adelantar en diciembre por decreto.

Marcelo Cosme, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, se manifestó indignado por la decisión política del gobierno de Mariel Fernández: «Nuevamente estamos indignados, siguen sin escuchar. Gracias a Dios el Secretario de Gobierno (Conca) está con plena salud, se acercó a la Mesa Paritaria acá en el edificio Kennedy y nos dijo que no hay ningún propuesta de recomposición salarial porque no tienen los recursos, pero por otro lado dicen que hay superávit porque mejora la recaudación, pero parece que ese trabajo no lo hacen los trabajadores, tal vez sean extraterrestres que lo realizan. No quieren dar ningún tipo de aumento».

Qué sucede con el último tramo de la paritaria, el 8 por ciento que se cobraría en enero

Parece que lo quieren adelantar, pero ese porcentaje ya estaba firmado. Lo que pretendemos es tratar de igualar a la inflación, y lo dijo la Vicepresidenta, hay que ganarle a la inflación, que estará por encima del 52 por ciento. Pero en el distrito de Moreno no lo entienden. El Secretario de Gobierno dijo pocas palabras, movía la cabeza, pero es una postura que está cerrada porque no hay nada que negociar. Hay mucha soberbia, es raro lo que le sucede a esta gente porque parece que el poder los convierte en seres iluminados. Ellos le están diciendo NO a todos los trabajadores municipales, cuando recuerdo que dijeron que cuando se mejorará la recaudación, que con el fin del contrato de la basura con la empresa El Trébol, se mejoraría. Se fue el otro Intendente (Festa) que era un mal administrador, entonces llegaron todos los mejores pero no hay nada de aumento para los trabajadores /as municipales. Es lamentable y repudiable. Vamos a trabajar en todas las áreas para definir las medidas que vamos a tomar en conjunto. La verdad que es una lástima que los invada la soberbia y la insensibilidad para los que hacen grande día a día a este distrito, porque si hay algo que hacerle recordar a ellos que es gente que está de paso, los que quedan son los /as compañeros /as municipales».

Cerrada de forma unilateral la Paritaria, ¿se viene el paro y la movilización?

Seguramente, porque además es una situación que se vive en otros distritos. Vamos a evaluar, tenemos una Federación y una Confederación de Trabajadores Municipales, pero vamos a expresar todo nuestro descontento. Nos solidarizamos con los compañeros que sufren amenazas y chicanas, por eso te dije en la nota anterior que volvimos a los años ’90. Yo les dijo a ellos que no tengan miedo porque nosotros vamos a estar al frente reclamando porque la inflación no se frena, parece que no tiene techo. Vamos a llamar a todos /as, con todas sus familias para poder reclamar y manifestar nuestro descontento. Ojalá que el gobierno puede sensibilizarse, si dice ser peronista tiene que ver a los trabajadores, pero bueno, espero equivocarme y en un poco tiempo esta gente que gobierna entienda que el peronismo sin los trabajadores no existe.

