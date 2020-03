9 shares







POR RECLAMAR EL ARREGLO DE LA ESCUELA 36 –

Es la voz que tiene presencia en Bongiovanni, la que pregunta en nombre de todos /as las que reclaman lo elemental, aquello que parece un privilegio. Es Mónica que entendió junto a María, Oscar, Santa, que la burocracia es una ingeniería hecha para sostener los parches y promesas. Ayer colgaron esas cartulinas de colores en las rejas de la Gobernación de Axel. Autoridades tuvieron que recibirlos y en La Plata se anunció que las respuestas iban a llegar. Hoy rompieron los protocolos y Mónica se encadenó. Ese desafío inadmisible para un gobierno popular provoca la respuesta, no educativa más bien de disciplinamiento. La mamá que quiere que los niños /as y adolescentes concurran a un edificio con todas las condiciones que nunca debió perder la educación, queda detenida por resistencia a la autoridad en la Comisaría 1ª de La Plata.

Es tan probable que el ciclo lectivo sea suspendido por «prevención, bloqueo sanitario» que la Provincia, el Municipio y Consejo Escolar, posean el tiempo para que el programa Escuelas a la Obra ,que fue lanzado en el mes de febrero para evitar el riesgo de inicio, comience en algún momento.