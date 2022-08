Madres de la comunidad: «Abren escuelas aún cuando no están en condiciones, entonces seguimos siendo prisioneros del Estado»

La carta de la comunidad fue leída en el acto frente a la Escuela N° 49. Dos madres transmiten por el micrófono lo que luego expresan ante los medios. Gisela y Jesica, hablan del significado de las pérdidas físicas de dos trabajadores /as de la institución:

¿Qué te genera lo que está ocurriendo aquí?

Jesica: Mucha bronca, porque todo lo que dicen se lo lleva el mismo viento y el frío de esta mañana.

¿Qué están viviendo en la Escuela 49?

Gisele: Mucho dolor, tristeza y bronca. Somos nosotras las que estamos todos los días acá y caminamos esta calle y nos toca revivir ese 2 de agosto de 2018. Tuvimos dos años de pandemia y las conmemoraciones se hicieron para las fotos. Estamos en las mismas situaciones en que los padres tenemos que seguir reclamando y pidiendo cosas para las escuelas y para los chicos. Hay escuelas que no tienen las estufas arregladas, hay fugas de gas y chicos que tienen que salir y quedarse en las plazas.

Jesica: Es increíble que después de la muerte de dos personas no se haya tomado la responsabilidad de que no vuelva a suceder. Eso es lo que da bronca. No se puede creer que a cuatro años de las muertes de dos inocentes no hayan pagado los responsables, está todo impune, y aún seguimos corriendo riesgo con nuestros hijos en las escuelas. A nosotros no nos tocará, pero yo he pasado por otras escuelas y vi a los chicos sentados en la plaza de Catonas por una fuga de gas.

Gisele: Hay que refrescar la memoria, aquellos 12 puntos de habitabilidad, que hubo muchas promesas sin cumplir. Además de la infraestructura, la falta de preceptores, la mala alimentación. Los trabajadores /as de la educación y las comunidades seguimos siendo prisioneros /as del Estado, porque tienen que seguir abriendo las escuelas aún cuando no estén en condiciones. No pertenecemos a ningún sindicato, a ninguna movilización, no tenemos ninguna bandera política al momento de llevar la bandera de Sandra y Rubén, por lo tanto no nos callamos. Por eso sentimos que el discurso que dimos hoy les molestó, pero eso es algo nuestro. Vinimos por Sandra y Rubén, por escuelas dignas y seguras, y queremos que se haga justicia.

Chanchas de gas / Escuela 49