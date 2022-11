Madres de la ESPUNM le responden al gobierno municipal

Las madres de la ESPUNM pensaron en responder a las declaraciones que entregó el Doctor Federico Aliaga, Administrador General del IDUAR, el primer funcionario que con rango de importancia estratégica hace una defensa del proyecto de La Capitana en torno a la tierra que reclama la Universidad Nacional de Moreno para edificar allí el Instituto Tecnológico y la Escuela Secundaria Politécnica.

Expresó Aliaga, especialista en tierras, que la «propiedad que considera propia, es decir del Municipio, está asentada en el plano que pagó la Universidad Nacional de Moreno en el año 2012». Habló (en la entrevista que concedió a Semanario Actualidad) que es «un conflicto resuelto» aunque faltan ultimar cuestiones técnicas – administrativas. Aseguró que la «Municipalidad ofreció y ofrece tierra a la Provincia para la continuidad de la Escuela 37 o de la ESPUNM», dando por sentado que el predio que disparó el conflicto es innegociable.

Dato informativo I: la justicia federal de Moreno dio lugar a la presentación de la UNM. Como la titularidad de ese fuero está vacante, la causa recayó en el magistrado de Campana (subrogante).

Dato informativo II: ARBA de la Provincia de Buenos Aires nunca notificó, hasta el momento, a la UNM que el plano presentado fue anulado. Tampoco ARBA respondió a las cédulas que envió la UNM quien acredita titularidad.

Dato informativo III: dos fuentes provinciales respondieron desconocer por completo el «proyecto Polo Educativo Local» (obra licitada licitada y adjudicada por el gobierno municipal en tiempo récord) que albergaría a organismos provinciales, caso Consejo Escolar y SAD (Secretaría de Asuntos Docentes). Ese desconocimiento gubernamental en Provincia deriva dos preguntas para que trabaje el Concejo Deliberante: con qué dinero se financiaría la obra; dónde está el proyecto de ordenanza que cedería esa tierra (propiedad de la UNM y en el peor escenario del gobierno nacional) a la Provincia.

En dos oportunidades de la nota periodística con el colega Rodrigo Solórzano, el Dr. Aliaga definió a la «Escuela Secundaria Politécnica como un proyecto de gestión privada», algo que resulta imposible de encuadrar en un error del funcionario especialista en tierra, militante político y figura de importancia estratégica en el modelo de Mariel.

Las madres de la ESPUNM pensaron y solicitaron el espacio periodístico para calificar de «insustentable y falaz las declaraciones de Aliaga«. Explicaron que las medidas de lucha no están suspendidas, que el conflicto no terminó, que no renuncian a la tierra desde una construcción de política ciudadana que continúa.