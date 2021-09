Madres, mujeres, decididas a tomar un edificio y conseguir la escuela para sus hijos /as (Secundaria 52)

Aulas prestadas por la Primaria N° 42 (barrio San Cayetano) que por dimensiones hacen imposible la presencialidad plena. Aulas modulares que fueron solicitadas en el año 2019 y nunca llegaron para ser instaladas en otro sector de la Primaria N° 42, probablemente porque hay tantos pozos que el riesgo tiene profundidad. Pero justo frente al edificio de ese nivel existe un espacio que muchos años atrás albergó a la primera infancia, el Jardín 912.

Por calendario, el tiempo asociado a la pandemia nos muestra que en marzo de 2020 las clases presenciales dejaron de ser posibles. Debe contemplarse que las intervenciones en infraestructura también, por lo menos hasta después de agosto. Desde ese punto ya pasó más de un año y las madres que pelean por una educación digna, segura y habitable se preguntan cuáles son las causas y razones para no tener garantizado el derecho educativo para los /as pibes /as, alumnos y alumnas de la Secundaria 52. Por qué el edificio frente a la Primaria N° 42, que contuvo a un jardín de infantes en otro tiempo, no es asignado para la Secundaria.

Por qué en el año 2019 llegó una empresa, hizo movimiento de piso y mampostería y posteriormente dejó el trabajo. Por qué el proyecto que inició Luis Bellene en 2018 para garantizar derechos educativos no tiene continuidad ni respuestas de las autoridades políticas que hoy ejercen los cargos a nivel local y provincial … más allá de las fotos

Ese grupo de madres que expresa en un cartel que SIN AULAS NI ESCUELA NO HAY PRESENCIALIDAD, tiene un rumbo definido: si no llegan las aulas modulares, si no hay actividad en el edificio del ex Jardín N° 912, tomarán la acción de ingresar, permanecer y defender la única opción real para que sus hijos /as perciben y sientan que el derecho no se proclama sino que se exige.

«Este es un pedido que viene del año 2018 con nuestro querido director Luis Bellene que lamentablemente falleció. A él le destinaron este lugar donde funcionaba el Jardín N° 912 para la Secundaria N° 52, pero estamos esperando que empiecen a limpiar, acondicionar y construir las aulas para nuestros hijos /as. Después de la muerte de Luis pasaron varios directivos, ahora ya tenemos el director que se va a quedar en la escuela. Yo levanté firmas y todo ese pedido está en Infraestructura (Consejo Escolar)«, explica una de las madres, quien añade que en la última entrega del Servicio Alimentario Escolar (a cargo del Municipio de Moreno) hizo entrega de la nota a las autoridades para que el edificio donde funcionó el jardín sea utilizado para la Secundaria.

Entonces tienen que realizar dos procedimientos, tanto el Municipio como Consejo Escolar, traer las aulas modulares prometidas y al mismo tiempo iniciar las obras en este lugar donde nos encontramos haciendo la nota. Pregunta, ¿pueden venir los pibes /as a la escuela o a dónde van?

Los chicos de los primero años (de la secundaria) tienen sus aulas pero el resto es virtual. Por ejemplo, el año que viene que tenemos 6° no hay aulas. Además quiero decir que las aulas que están asignadas o prestadas por la Primaria N° 42 no están en condiciones para tener a todos los chicos /as a partir del próximo lunes, me refiero a que son aulas chicas y hay muchos /as alumnos /as. No pueden estar todos. Vos imaginate que 4° Año, que se abrió en 2020, hoy están en el SUM que es el comedor de la Primaria. Si comienza a funcionar la cocina y el comedor, ¿a dónde van a poner a los chicos de 4° año? Al mismo tiempo los chicos de 5° año está en un aula (planta alta) que es un laboratorio, ¿qué vamos a hacer con ellos /as que el año que viene tienen que cursar 6° año?

El fracaso de la política tiene una evidencia a menos de 15 metros de la Primaria: el edificio abandonado, donde funcionó un jardín, hoy es sitio de potencial usurpación. Así lo expresa otra mujer que pelea por la educación pública: «Es un edificio que fue donado, y somos muchos padres y muchos directivos que estamos peleando por las aulas de los chicos porque 4°,5° y 6° no tienen aulas teniendo este predio que la falta no solo construcción sino amor. El futuro de Argentina es la educación y sin aulas no hay educación» .

Consulto, ¿no pueden madres y padres limpiar este lugar, mantenerlo y evitar que una posible solución se convierta en un problema?

Lo hablamos con el Inspector (Gustavo Barbón), hicimos petitorios, y nos dijo que No, que tenemos que esperar que ellos vengan a hacer las cosas. Como integrantes de cooperadoras solicitamos que nos dejen entrar, porque hay hombres, reunirnos y venir a limpiar pero no nos dejan. Vino una empresa a levantar el piso y luego se fue como por arte de magia.

AUDIO 1 MADRES ESCUELA SECUNDARIA 52

Sin aulas no hay educación, no hay futuro. Ellas lo comprenden, sin jerarquías que condicionen la conquista de un derecho que nunca debió estar en riesgo. Por eso, las madres de la comunidad tienen su plan desde el mayor convencimiento que las acompaña, pelear por sus hijos e hijas: «Si no hay respuestas no vamos a cortar la ruta porque no queremos perjudicar al trabajador, él no tiene la culpa de lo que el gobierno o la Intendenta esté haciendo o mirando para otro lado. Tomaremos el jardín y no nos iremos hasta que no vengan a darnos la solución«.

AUDIO 2 MADRES ESCUELA SECUNDARIA 52