«Maidana buscó venganza y la encontró provocando la muerte de Javier»

Después de una semana, luego de siete días de agonía, murió Javier Coria de 22 años de edad, el joven que robó la bicicleta a Ezequiel Maidana en la noche del 19 de septiembre. El repartidor de comida (delivery) fue quien le propinó los golpes a Coria que provocaron lesiones irreparables.

El abogado de la familia de Javier, el Dr. Hugo López Carribero, habló con Desalambrar sobre la causa penal contra Maidana, el cambio de carátula y dijo, sin dudarlo, que no fue un acto de justicia sino de venganza: «Desde el punto de vista jurídico como usted señala, hay una modificación muy importante porque, la causa ya no es más un intento de homicidio sino que es el homicidio propiamente dicho porque la persona falleció a raíz de los golpes que se le propinaron ahí en el escenario de los hechos, y, un homicidio en este caso está caratulado con alevosía porque previamente se lo acusa en este de indefensión a la víctima chocándolo con una camioneta. Esa situación está prevista en el Código Penal con una expectativa de pena de prisión perpetua así que en lo sucesivo la expectativa procesal y jurídica es esa. Llegar a juicio oral y eventualmente con pena de prisión perpetua que establece la ley»

Habrá leído todas las crónicas periodísticas que Javier intentó y robó la bicicleta y luego es cruzado por un vehículo y baja el autor del homicdio, sobre eso que me tiene para decir o cómo lo analiza

El rigor de verdad quiero decirle que hemos leído poco las crónicas periodisticas, nos hemos sentado a leer la causa judicial, de todo mi equipo de colaboradores y yo estamos ahí compenetrados con lo que está pasando en la fiscalía, con la causa judicial, con el expediente, las pruebas que se van agregando y en virtud de eso, quiero decir que interpretamos que en el caso de Maidana, que fue concretamente quien le pega a Coria, Maidana fue a buscar venganza, y la encontró. La encontró pegándole y finalmente provocándole la muerte luego de algunas horas. En el caso de los padres Coria, vinieron a vernos a nuestro estudio jurídico a buscar justicia. Uno buscó venganza, los papás buscan justicia.

¿Hay alguna instancia, por el conocimiento que tienen, que se le otorgue una excarcelación extraordinaria a Maidana?

La posibilidad siempre existe, yo la veo mínima, la veo bastante escasa, pero la posibilidad siempre existe por supuesto. Hay una Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el derecho a ser excarcelado y permanecer en libertad durante el desarrollo del proceso. Lo que sucede acá es que la carga probatoria es tan amplia, es tan abundante y tan contundente y además de eso la pena en expectativa como decíamos es la de prisión perpetua, haría sospechar que el imputado de ser liberado podría fugarse o eludir la acción de la justicia y eso es lo que se quiere evitar.

Usted me dijo recién algo muy importante para ser valorado y evaluado, no fue justicia sino venganza por parte de Maidana hacía Coria

Bueno, sí, así está establecido la acusación nuestra, de nuestro estudio jurídico. La ley, el Código Penal ampara claramente la legitima defensa, esa legitima defensa está establecida como una hipótesis de falta de responsabilidad penal, pero no venganza. La venganza no está establecida en el Código Penal.

Y por las imágenes y lo producido no hay una ecuación que pueda dar sustento a la legítima defensa

Nosotros interpretamos que no, y de hecho, tanto la fiscalia como el juzgado de garantia tampoco, por eso es que tienen a dos personas detenidas sobre la base de las imágenes y la imputación directa. Pero, por nuestra parte, entendemos que no, que no se presentan en este momento los requisitos, en este caso, los requisitos de legítima defensa.

La otra persona que iba en el auto llevando a Maidana, ¿es partícipe necesario?

Bueno está imputada como tal, es decir, una persona que colaboró en el hecho y sin cuya colaboración no se hubiera producido. Entonces, también podemos destacar en este punto que el Código Penal para los partícipes necesarios les impone la misma pena a los autores. Desde el punto de vista de la expectativa es la misma la de prisión perpetua pero, yo creo que la situación se va a resolver un poco más adelante, de esta persona Rodrigo Tejera.

Dr. Hugo López Carribero