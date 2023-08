«Malas condiciones de trabajo, pérdida del poder adquisitivo, maltrato y violencia laboral es la otra cara del modelo de Mariel Fernández»

INFRAESTRUCTURA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO –

La Junta de Ascenso y Calificaciones no se reúne. Dilata el encuentro y el año avanza. Los lugares de trabajo, según el relevamiento de SITRAM (Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno), distan de ser seguros y dignos. El edificio de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que tomó estado público la semana cuando los /as trabajadores /as toman la medida de retención de tareas, no es un caso excepcional.

Desde hace tiempo el gremio recibe denuncias por maltrato y violencia laboral, instancias que fueron llevadas al Ministerio de Trabajo y no han tenido respuestas. En lo que van del año hubo despido de trabajadoras, explícitamente enmascarados en la «no renovación de contratos».

Patricia Galván, Secretaria Adjunta de SITRAM, afirma que «las áreas de trabajo donde se desempeñan nuestros compañeros /as municipales se encuentran en pésimas condiciones, y es algo que desde hace tiempo lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo, también en el Municipio, pero hacen oídos sordos. El 2 de agosto nos hicimos presentes en la Secretaría de Desarrollo Comunitario donde hay dos baños en pésimas condiciones para 120 trabajadores /as municipales».