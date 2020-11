0 shares







TERMINÓ UNA ETAPA, ARRANCA EL PAGO DE LA TIERRA E IMPUESTOS

No es útil caer en las tentaciones que proponen HACER de un barrio el Edén. Tampoco ubicar la lupa en los grandes detalles de asistencia, presión, miedo porque no se enmarcan en ningún círculo del infierno de la Divina Comedia.

Todo es más terrenal, bebe del poder, de las representaciones logradas, de las comparaciones, de un Moreno libre de tomas pero que tiene tierra porque existe una política para que en el banco haya salidas o entradas.

Semanas atrás publicamos una entrevista sobre Manantiales, el punto Sur donde quedaron re alojadas las familias que habitaron en La Bibiana II (ruta 23). La arquitecta Amaya (IDUAR) expresó el 12 de noviembre a Desalambrar: «… hay un desafío enorme para adelante que tiene que ver con esa articulación, ponderarla y poder sostenerla en el marco de la integración socio urbana que necesitan estas familias con el resto, con los barrios preexistentes, con la comunidad existente, con los vecinos, con las organizaciones sociales que están ahí, con la Iglesia. Nosotros estamos construyendo, es difícil a veces porque uno está en el territorio pero a la vez después tiene que alejarse para inspeccionar, estamos construyendo, hay distintas instancias de planificación. Unas con estas que vos planeas, mi tranquilidad está en que cada parcela que nosotros entregamos a cada familia es segura para ellos, van a empezar a pagar dentro de un tiempo cuando nos acomodemos, habrá toda una jornada para contarles como van a empezar a pagar la tierra, eso nadie lo dice pero hay que decirlo, lo recalco. Luego me parece que nosotros necesitamos un plan integral que tiene que ver con amalgamar toda el área, todos los barrios existentes, Atalaya, los dos barrios que están dentro del registro de barrios populares, un proyecto que estamos trabajando que está la firma de Mariel de lotes con servicios y tierra municipal en Atalaya, hay que reactivar la sala que estaba a medio construirse, ya se presentó un centro comunitario para ocupar el espacio que esta ahí, se está articulando con ATE y con el resto de las organizaciones, con SATSAID, para ver como ellos también van a abrazar estas nuevas familias».

Esa jornada para afinar el lápiz y explicar que la tierra no es gratis es ahora, hoy… para que haya un mañana:

Manantiales es el barrio que recibió a más de 130 familias y, porque el archivo puede ser una hoja de ruta, fue María la que agradeció al gobierno de Mariel Fernández la oportunidad, la tierra, pero pidió por el agua, la luz, el transporte y, sigue la lista. El pasado viernes el equipo de la Provincia levantó los gazebos. La Municipalidad de Moreno dio por concluido el re alojamiento, razones que empujan la pregunta: ¿qué estructura tienen las familias re alojadas en Manantiales?

«Acá no hay ningún cambio, siguen las mismas perforaciones que se hicieron la principio (son cuatro). Las últimas personas que fueron reubicadas en la manzana 172 y 173 lo que tiene es luz por el enganche que hizo la Municipalidad. Seguimos reclamando por el agua, no tenemos conexión segura de luz y no se hicieron las perforaciones que faltan ya que al principio se dijo que era una perforación por manzana. Ayer (por el jueves) hubo una reunión con los funcionarios /as y no quedó en claro cuál es el planificación para el barrio, lo único que se habla es sobre el cuidado de la tierra, que el basurero al principio pasaban pero ahora ya no hace la recolección habitual. Siempre agradezco que nos dieron la posibilidad de acceder a la tierra porque es un derecho que nos pertenece, tierra que nos dan a pagar y lo agradezco al Municipio, pero estamos reclamando por lo más necesario que es el agua y la luz. Seguimos todos enganchados, acá no hay un transformador cuando en total somos 130 familias de La Bibiana y otras cuarenta que vienen de otros lugares, pero lo esencial no está, el agua y la luz. Yo intenté hablar con Noelía (Saavedra – Secretaria de Desarrollo Comunitario) y no pude, acá el único que da la cara es Federico Aliaga (Coordinación del Programa Suelo y Desarrollo Territorial) que es el que está en todo momento pero acá deben estar varios organismos trabajando al mismo tiempo».

¿Qué ocurrió con los subsidios que entregaría Provincia?

Solo 22 familias cobraron ese subsidio que era para hacer el contrapiso.