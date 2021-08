«Manes es un patriota, el único que puede ganarle al kirchnerismo»

Joaquín De la Torre caminó ayer junto a Julián Cigna, primer candidato a concejal en la lista de Juntos, Dar el Paso. Recorrida por Francisco Álvarez, encuentro con vecinos /as. En el reportaje que saldrá mañana a las 21 horas en el programa televisivo Quórum (por Desalambrar y Canal 6), el ex intendente de San Miguel y primer candidato a senador provincial, habló del temor que infunde a la dirigencia tradicional la «aparición de Manes». Sostuvo el cuestionamiento de la política que exporta candidatos /as que desconocen al pueblo bonaerense, refiriéndose a la estructura del PRO que bendijo a Santilli. Al ser consultado por la propuesta local, puso de relieve la fuerza y compromiso de Julián Cigna como hombre del peronismo y de Florencia Asseff como una renovación del vecinalismo para alcanzar , junto a los /as radicales, una oferta que busca en la amplitud una remozada «transversalidad»: «Hemos logrado en Moreno una propuesta con dos jóvenes, Julián Cigna y Florencia Asseff, que con mucha polenta, con muchas ganas de hacer, dos jóvenes que vienen de la militancia también por sus orígenes familiares, una en el vecinalismo y el otro en el peronismo, y a eso le agregamos en la cabeza de la boleta a Facundo Manes. Él habla de Dar el Paso y yo lo considero un patriota porque ese PASO tiene mucho que ver con dar el amor a la patria, el amor a su gente, y desde San Miguel estamos acompañando esta boleta, yo soy primer candidato a senador provincial. Siempre miro con mucho cariño y respeto a los vecinos de Moreno, queriendo ayudar para que Moreno sea lo que fue a principio de los años ’90».

¿Manes puede ser la figura que rompa los esquemas tradicionales? ¿Puede ganar la interna estando enfrente la estructura del PRO?

Manes es el único que puede ganarle al kirchnerismo porque es lo que el kirchnerismo no espera. Manes está parado para buscar votos en todas las esquinas de la Provincia de Buenos Aires. Manes no es un candidato para perder por poco, Manes es un candidato para ganarle al kirchnerismo.

