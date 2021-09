Manzur en Moreno: “En la reconstrucción vamos a empezar por los más pobres, y dentro de los más pobres las mujeres”

Su tonada tucumana no tiene alteraciones. El discurso del flamante Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación en el barrio Los Hornos de Cuartel V fue el de un amigo que, junto a un equipo de amigos /as conocidas desde hace largo tiempo, inicia el proceso de reconstrucción. De modo muy coloquial se refirió a la tragedia de la pandemia, el trabajo de vacunación, los obstáculos enfrentados y dijo que estamos en la última parte y que hay que tomar los cuidados y recaudos necesarios.

El gobernador de Tucumán en uso de licencia, en febrero de 2019 negó la Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 11 años que fue abusada por su abuelastro (el bebé nació y falleció a los pocos días). El nombramiento de Manzur como Jefe de Gabinete generó rechazó en organizaciones y colectivos feministas.

Hoy al mediodía Juan Manzur se mostró feliz y entusiasmado porque el Programa Mi Pieza favorecerá principalmente a las mujeres pobres: “Hoy a la mañana le contaba al Presidente de la Nación que el Ministro Zabaleta, que el gobernador Axel que es amigo mio porque trabajamos juntos, me habían invitado acá con el Ministro Larroque, con todo este equipo, a este lugar donde conduce Mariel, a Moreno. El Presidente conocía en detalle el plan, sabía que se iban a hacer piezas, pero yo no sabía que iban a ser 27 mil beneficiarios, 27 mil mujeres, y eso merece un aplauso. El Presidente estaba muy contento y muy feliz y me dio una indicación, me dijo Juan cuando estés ahí con la señora Intendenta, con los vecinos, con las damas, con las mujeres, mandale un abrazo mio a la señora Intendenta Mariel Fernández, a todos los vecinos y al pueblo de Moreno. Así que yo cumplo en mandar el mensaje del Presidente de la Nación. Esta es la última etapa (de la pandemia) y como comenzamos a ver la reconstrucción de la Argentina y está claro por donde empezamos, vamos a empezar por los más pobres, y dentro de los más pobres por las mujeres, por ahí vamos a empezar la reconstrucción. Esto es lo que hoy se está poniendo en marcha«.

