Marcha masiva del MTL para controlar a la empresa La Perlita

Columna nutrida, banderas en alto y una dirección definida. Toda una fuerza social – política realiza la primera parada en el Concejo Deliberante antes de caminar hacia las oficinas de Transportes La Perlita. El objeto de la multitudinaria marcha es la construcción de una mesa tripartirta, gobierno municipal, representantes de la empresa y actores de la comunidad.

Al llegar a las puertas de La Perlita hubo un corto bloqueo en la puerta de salida de las unidades, mientras que sobre la calle Piovano El «Indio» Gustavo Muñóz lograba abrir una reunión para exigir respuesta posibles.

Como integrante del MTL, Alejandro Forni explicó las consecuencias que nutren a la causa contra el monopolio de transporte público: «Nosotros concebimos al transporte como un derecho social que debe ser garantizado por la parte estatal pero también tiene que haber un compromiso de la empresa. Es muy evidente en muchos barrios e incluso en Moreno ver como los colectivos rompen las calles y no se hace cargo de esas reparaciones, y en el caso de los barrios eso influye en el crecimiento de la inseguridad porque las personas se tienen que trasladar entre 10 y 15 cuadras para tomar el colectivo de un servicio que fue recortado por la propia empresa. De este modo estamos pagando por un servicio que no se cumple como se debe…»

Ustedes saben que existe un contrato con un canon de 200 toneladas de asfalto que entrega la empresa al Municipio de Moreno. En todo caso habría que pensar cómo se modifica eso. Luego, el gobierno puso en marcha la asfaltera municipal

Nosotros somos activistas de organizaciones populares que lo que estamos planteando es que haya un plan que integre a todos los sectores para solucionar esta problemática porque no puede ser que el Estado termine resolviendo los problemas que genera una empresa cuando son recursos de los contribuyentes de Moreno. Por eso queremos que la comunidad se integre a una mesa de discusión tripartita porque hace falta allí la voz de los usuarios…

Entonces sería como un Comité de Usuarios porque hay una crisis del transporte público

Exactamente porque para nosotros el transporte es un derecho humano fundamental. Nos costó mucho tomar esta decisión pero vinimos acá…

Perdón, está el Concejo Deliberante que debe controlar al Departamento Ejecutivo y éste tiene que hacer que el contrato se cumpla, ¿qué tenés para decir?

Como representantes de las fuerzas vivas de Moreno hicimos un recorrido. Nos presentamos en el Concejo Deliberante para marcar esta problemática y pedir que se integre a los espacios sociales a esa mesa de discusión, un lugar para que los usuarios y usuarias pueden opinar sobre la prestación del servicio…

La Comisión de Transporte del Concejo Deliberante es un lugar

Exactamente pero nosotros queremos ser parte de esas discusiones. Vos dijiste que hay un contrato, la empresa entrega 200 toneladas de asfalto caliente para la reparación de las calles, bueno eso no está surtiendo efecto para lo que la población necesita, Hay que ver cuántas toneladas se están implementando y qué es lo que hace falta para resolver esta problemática. Nosotros tenemos toda la disposición de organizar a los usuarios para contribuir en una solución, porque estamos pagando por un servicio que se presta de mala manera. Vemos que se están instalando garitas, que no son las queremos, entonces hacen falta un montón de cosas que involucran a este mal servicio.

Hombre de territorio, de barrio y organización social. Ramón Rodríguez tiene años de reclamar respuestas a la dirigencia política. Conoce el dato que. de presentación histórica, tuvo espacio en la agenda de la Intendenta: extensión del recorrido N° 27, logro que tuvo participación de Transportes La Perlita a punto tal que en la actividad oficial estuvo presente la señora Cristina Mesa. Dice Rodríguez: «Eso es muy poco ante la cantidad de usuarios que tiene en Moreno Transportes La Perlita. Por ejemplo en el barrio Los Hornos, Cuartel V, tiene un solo colectivo que entra y no es de La Perlita, con el agravante que no sale para Moreno sino a José C. Paz. Entonces hablamos de una empresa que ejerce una enorme presión porque Prieto es muy poderoso, pero vamos a seguir luchando porque la sociedad de Moreno tiene que tener un servicio digno. Nos merecemos eso».

