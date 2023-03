Marcha y festival en Exaltación de la Cruz: paren de fumigar y basta de extractivismo

Tierra Viva.- A dos meses de las detenciones ilegales y posterior procesamiento de tres de sus integrantes, el colectivo de vecinos y vecinas Exaltación Salud convoca para el sábado a un encuentro de asambleas socioambientales y de derechos humanos, con movilización, obra de teatro y cierre con músicos. “Basta de Cáncer. Paren de Fumigarnos”, es la consigna.

El presidente Alberto Fernández visitó el municipio bonaerense de Exaltación de la Cruz el 11 de enero para inaugurar un “hospital modular” (nombre asignado a las edificaciones de construcción rápida, de placas plásticas y madera). Anabel Pomar, Agustín Brun y Jorge Viale —integrantes de la organización Exaltación Salud— se acercaron al acto donde estaba el mandatario. Intentaron desplegar una bandera que decía “Basta de cáncer. Paren de fumigarnos”. Los tres vecinos, y un periodista, fueron detenidos por el simple hecho de intentar expresarse.

Detenidos por desplegar una bandera

“Mi tarea era filmar mientras mis compas mostraban la bandera, pero al hacerlo se les acercó personal de civil y efectivos policiales para tratar de evitarlo, a pesar de que había otras banderas en el mismo acto. La situación comenzó a escalar y nosotros empezamos a gritar que no había libertad de expresión”, recordó Agustín Brun, integrante de Exaltación Salud y uno de los detenidos.

Y recordó: “En ese momento viene un agente de la Policía Bonaerense y me lleva junto a otros detrás de una camioneta. Lo primero que hacen es tratar de sacarme el celular, pero yo me resisto. Viene otro que se presenta como a cargo de la seguridad del evento, me golpean, yo pierdo los anteojos y ahí empiezo a gritar y me sueltan”.

Agustín Brun señaló que cuando se estaban retirando del lugar “aparecieron dos patrulleros y nos dijeron que teníamos que ir a la comisaría en el móvil; cuando les preguntamos los motivos nos dijeron ‘los motivos después los vemos’, que no estábamos detenidos pero que teníamos que ir igual, aunque alguno dijo que por alteración del orden público, lo que no quedó en la causa. En fin, daban explicaciones contradictorias e imprecisas”.

Además de Brun, se llevaron en el patrullero a Anabel Pomar y Jorge Viale, también integrantes de Exaltación Salud, y a Sebastián Vargas, periodista acreditado en el acto por FM Los Cardales que se había acercado a registrar lo que estaba sucediendo.

En la comisaría estuvieron cuatro horas demorados. No se les permitía salir pero tampoco estaban incomunicados. El nivel de irregularidad fue tal que el abogado de Exaltación Salud presentó un habeas corpus para pedir que se defina la condición en la que encontraban. Pocos días después de los hechos se enteraron que se les había iniciado una causa a partir de testimonios falsos.

“Estamos los cuatro imputados por resistencia a la autoridad. Por otro lado, el Juzgado N°2 de Garantías de Zárate-Campana inició una investigación a raíz de la represión y posterior detención ilegal. Nuestro objetivo es que se caigan las causas que nos inventaron y que la causa del Juzgado de Garantías avance y paguen los responsables de lo que pasó ese día”, señaló.

Encuentro y festival en Exaltación de la Cruz

Desde el mismo momentos de las detenciones, organizaciones socioambientales y de derechos humanos, militantes de todo el país y vecinas y vecinos acercaron su solidaridad frente a lo que había sucedido. En ese intercambio surgió la idea de realizar un encuentro para recordar los dos meses de la represión, exigir justicia y amplificar el mensaje que quisieron transmitir ese día: “Basta de cáncer. Paren de fumigarnos”.

Se produjo así una nueva confluencia de decenas de asambleas socioambientales que compartieron sus experiencias sobre la criminalización de la protesta social —como ya había sucedido en Andalgalá (Catamarca) en octubre pasado con el Festival Puentes de Agua— y se acordó nacionalizar las consignas. El encuentro y festival quedó con tres demandas: “Paren de fumigarnos”, “Basta de represión” y “Basta de extractivismo”.

Las actividades comenzarán a partir de las 15 en la Plaza Mitre de Los Cardales y comenzará con una asamblea. A las 16 se presentará la obra de teatro “Campo Santo”, que se centra en la historia de la activista pergaminense Sabrina Ortiz y relata las consecuencias que tienen sobre la salud la aplicación de agrotóxicos. Luego de la función se habilitará un espacio de conversación sobre la temática.

A las 17 se realizará una movilización. La bandera censurada encabezará la marcha y pasarán por el frente de la Sala de Salud, la delegación municipal y la subcomisaría en donde estuvieron retenidos ilegalmente.

A partir de las 18 comenzará el festival de música con el artista Jeremías Chauque y trío folklórico; el músico, compositor y escritor rosarino Gonzalo Aloras y los artistas locales Guali y Damaris.

Exaltación quiere salud

Exaltación de la Cruz es un municipio bonaerense ubicado a 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires y tiene una superficie de más de 600 kilómetros cuadrados.

“Lo que Exaltación Salud reclama en el municipio es la prohibición total de agrotóxicos entendiendo que no es una cuestión de metros, aunque obviamente celebramos cualquier restricción de metros porque obviamente es mejor que fumiguen a 1000 metros que a 100. Pero nuestro reclamo es la prohibición total de los agrotóxicos y una transición a la agroecología”, señaló Agustín Brun.

“Por otro lado —añadió—, estamos impulsando que se juzgue a los responsables de las fumigaciones ilegales, porque muchas vecinas y vecinos han denunciado muchísimas fumigaciones que violan la medida cautelar (que fija 1000 metros de protección) que está vigente hoy en el Municipio”.

El vecino y activista remarcó que las denuncias contra las fumigaciones son cajoneadas porque hay complicidad del Poder Judicial local, y también del Poder Ejecutivo y Legislativo. “Sabemos que estas luchas se dan con el pueblo en las calles y movilizado, pero también queremos que esas causas se muevan y que esos delitos no queden impunes”, destacó.