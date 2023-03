Mariel abrió las sesiones con críticas a Macri y advertencia a quienes quieran desafiar su proyecto

La Intendenta no perdió los estribos. Más bien se subió a éstos para arrancar aplausos y vítores en un salón del Parque Industrial (Cuartel V) colmado de la estructura que entroniza su gobierno. Movimiento Evita, SOMOS Moreno, Agrupación 1945, Los Indios, Peronismo Unido, Agrupación 125, Confluencia Política y Social 29 de Mayo, Agrupación Hugo del Carril, Ateneo Néstor Kirchner, entre otros.

En el sector de invitados /as Fernando «El Chino» Navarro, Leonardo Grosso, Daniel «El Chucky» Menéndez, Walter Correa (Ministro de Trabajo, Ateneo Néstor Kirchner), Débora Galán (diputada provincial Frente Renovador).

Un extenso y profundo video puso en escena el recorrido de la gestión y los resultados alcanzados, preludio de la consigna que se hará escuchar a lo largo y ancho del distrito «NUNCA SE HIZO TANTO… en tan poco tiempo», la música en los oídos de la Jefa comunal.

En su inicio discursivo, La Capitana habló de su inicio y pertenencia, de aquella militancia que visualizó los caminos de Cuartel V.

Luego, más en sintonía con la partitura nacional, hizo foco en el neoliberalismo de Macri – Vidal, los cuatro años amarillos: «Para mí es importante no olvidar de donde partimos. Moreno pueblo humilde, trabajador sufrió las políticas del gobierno de Mauricio Macri, sufrió la emergencia alimentaria porque además de que no había trabajo tampoco asistencia para nuestra población». Tarifazos, apertura de importaciones, cierre de fábricas.

Este pasaje obliga a recordar un hecho importantísimo porque «en ese proceso neoliberal», el Movimiento Evita le «arranca al ingeniero Macri Presidente» la reconstrucción de las viviendas en el barrio La Perla, largamente abandonadas en la presidencia de CFK. Mariel como figura vital del movimiento encabeza el trabajo de las cooperativas, al tiempo que administraba el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL); gobierno de Walter Festa (Unidad Ciudadana).

Con el algoritmo Macri sacudió políticamente y con firmeza a la estructura de concejales /as de Juntos por el Cambio. Tres representantes de esa fuerza opositora se levantan de sus sillas y se retiran (Juan Fernández, Florencia Asseff y Mirko García).

Mariel continuó por esa senda sin bifurcaciones, como olfateando que su precisión oratoria haría levantar al resto de Juntos. Así llegó al tema educación. «También fui concejal de un gobierno peronista (NdR: Mariano West 2011 – 2015) y pensaba que vivíamos en un Municipio muy humilde y era necesario usar los fondos afectados. Estaba realmente creída que el Fondo Educativo no se podía utilizar en su totalidad, pero oh! sorpresa que cuando tengo el honor de que el pueblo de Moreno me elija como Intendenta, veo que podemos usarlo todo y hacer un montón de obras. Este gobierno municipal usa en un cien por ciento el Fondo Educativo por primera vez en la historia. Este gobierno municipal construyó 87 aulas en distintas escuelas de Moreno y vamos a llegar a la construcción de 100 aulas. Hace pocos días atrás tuve el orgullo de inaugurar la Escuela 57 que durante el gobierno de Cambiemos fue víctima de un incendio (NdR: el incendio se produjo en noviembre de 2015, final del mandato de Daniel Scioli), y estuvo siete años sin hacerse ninguna obra, y que sepan ustedes que si bien esta obra se hizo con el gobierno de la Provincia se podría haber hecho con Fondo Educativo. Sé que falta mucho y eso no lo voy a desconocer, pero el récord de obras escolares es histórico. En el gobierno de CAMBIEMOS pedimos por favor que arreglen el gas de los comedores escolares y después se produjo la explosión de la Escuela N° 49 donde fallecieron Sandra y Rubén. Por ellos les debemos que todas las instituciones educativas estén en condiciones dignas. Por eso cuando escucho a la militancia de Juntos por el Cambio visitar escuelas les digo, SON UNOS CARADURAS Y NO TIENEN AUTORIDAD MORAL, PORQUE LA SANGRE DE SANDRA Y RUBÉN VA ESTAR EN TU CARA SIEMPRE».

Demián Naya, Julián Cigna y María Selva Aguilar, de Juntos por el Cambio, aquel tridente que meses atrás creyó «imponer una agenda a Mariel», se levanta del recinto.

De toda la estructura opositora solo permanece sentada Gisele Agostinelli hasta que que Mariel Fernández afirmó que en su gestión los índices de homicidios y de otros delitos bajaron un 50 por ciento, tomando como fuente las estadísticas oficiales (sic). «Eso no se lo puedo decir a una familia que perdió a un familiar, por eso digo que nos queda el otro 50 por ciento pero Moreno tiene una política integral en materia de seguridad. No queremos que Moreno sea Rosario y por eso esta gestión ataca el narcomenudeo porque no podemos permitir que una persona le venda sustancias, droga a nuestros jóvenes, a niños /as en nuestro municipio».

El cierre de la Intendenta fue poderoso. Dijo que cuando recorre los barrios y cruza palabras con vecinos /as, le dicen que no creen en la política pero le declaran Mariel Nunca se Hizo Tanto. La Capitana se levantó de su silla y emprendió un final a toda orquesta: «Guay aquellos que quieran atentar contra este proyecto porque no seré yo solo quien los va enfrentar sino el pueblo de Moreno, los empresarios, los trabajadores /as municipales. Vamos por más, vamos por nuestro futuro, porque queremos que de una vez y para siempre sea el lugar que soñamos».

Mariel, desde la cima del poder y con los pies en su tierra, no duda un instante. Abrió las sesiones del Concejo Deliberante, puso color, clima y potencia al año electoral.