Mariel ¿candidata a la Vicegobernación de la Provincia de Buenos Aires?

El próximo viernes en la Ciudad de La Plata dará a luz la herramienta electoral del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie. Con Emilio Pérsico y Daniel Menéndez como únicos oradores el acto de la Patria de los Comunes es un PASO más de las dos grandes estructuras para no ser «partenaire» en el armado del Frente de Todos. Hay distritos «deseados» por el Evita, tal el caso de La Matanza con Patricia «La Colo» Cubría como aspirante y desafiante del liderazgo que ¿ostenta? Fernando Espinoza. Otro es San Martín, tierra de Gabriel Katopodis, y el que aparece es Leonardo Grosso (actual diputado nacional del Movimiento Evita).

En esta arquitectura de poder existe un emblema para exhibir. Desde el año 2019 gobierna el Municipio de Moreno una mujer, militante y dirigenta del Evita. Mariel Fernández no solo barrió en las urnas a varias listas del «peronismo» sino que impuso a rajatabla un modelo de gestión innegociable, que respeta las líneas fundantes de su movimiento social.

El 9 de Julio del año pasado, La Capitana de Moreno fue una de las principales oradoras en el Congreso del Movimiento Evita. Dejó conceptos que hoy tienen sólida actualidad: «La política es para representar intereses, y nosotras /os representamos los intereses de los más humildes, de las más humildes de nuestra patria. Por eso tengo fe que la discusión va por ahí, tengo fe en lo que hemos construido, tengo fe en la unidad, en todos los movimientos populares y tengo una profunda fe en nuestra conducción del Movimiento Evita, en Emilio Pérsico. Es nuestra conducción porque cuando digo que no necesitamos el reconocimiento de nadie más, cuando lo miró a él encuentro a un compañero, encuentro la historia de toda la militancia de los años ’70, encuentro a los compañeros que dieron la vida por la causa justa, y no necesito más, no necesitamos más«.

En otro pasaje mostró carácter para dejar un mensaje político – partidario: ««Cuando discutimos todos estos días sobre la unidad, no nos confundamos compañeros /as porque nosotros no pedimos la unidad de la dirigencia política sino la unidad del campo nacional y popular, pedimos la unidad de la clase trabajadora con este nueva composición; pedimos la unidad de la organización del movimiento obrero, que nos abrace y entienda a los trabajadores de la economía popular. Pedimos la unidad con la industria nacional, con las pymes, con los pueblos originarios. Esa es la unidad que a nosotros /as nos importa porque es la única que sirve para pensar en una patria que nos incluya a todos y a todas».

Mariel es la actual Presidente del Partido Justicialista de Moreno y Vicepresidenta Segunda del PJ bonaerense, una evidente manifestación del acuerdo de cúpulas, La Cámpora y Movimiento Evita.

Difícil imaginar la NO presencia de Mariel el próximo viernes en las instalaciones del Torquato Tasso (La Plata). Imposible pensar que Mariel se afilie al partido político La Patria de los Comunes ya que debería desafiliarse del Partido Justicialista, pero nada ni nadie podrá evitar que esa nueva estructura muestre los resultados de una gestión movimientista, calificada por muchos /as, propios y extraños, como HISTÓRICA.

Si la Patria de los Comunes es una gran chapa que busca ser protagonista de la estrategia oficial, tal vez aumente o acelere un rumor que desde el año pasado tiene asiento en varias mesas políticas: Mariel Fernández candidata a la Vicegobernación de la Provincia de Buenos Aires, en fórmula con Axel Kicillof.

El Movimiento Evita juega fuerte para torcer clásicas voluntades. Lo dijo Mariel el pasado 9 de Julio en el Congreso de su Movimiento, el que la nutrió, cobijó y la vio crecer hasta ser la Intendenta de Moreno: ««Para nosotros hay 2023 porque acá está el fuego sagrado, está la historia del movimiento obrero, están mis compañeros que no renuncian ni un poquito así«.

Por supuesto que ese escenario, que se encuentra en pleno corte y confección, expone una gran pregunta, ¿quien sería el o la sucesora en Moreno para que la Patria Chica de los comunes extienda su historia?

En este presente, de abiertos vínculos familiares en el poder, hay un nombre que Enamora al nuevo peronismo.