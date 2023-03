Mariel escribe su historia

ABRE SESIONES DEL HCD EN EL PARQUE INDUSTRIAL / CUARTEL V –

Las paredes de todo el distrito de Moreno llevan su nombre. Mariel, «nadie lucha por lo que no ama»; Mariel «Conducción», Mariel «Intendenta».

Mañana a las 18 horas impondrá las condiciones que exhibe desde diciembre de 2019. Abrirá las sesiones ordinarias en la nave de un parque Industrial, símbolo a ofrecer para quienes hablan de precarización. El lugar elegido es Cuartel V, parte de la ciudad dormitorio, terruño donde vivía Mariel Fernández.

Ella podrá referirse a la transformación de su localidad, con el Polideportivo soñado, centros comerciales y plazas embellecidas; las asfalteras que no paran, el moderno destacamento de Bomberos Voluntarios; las empresas que se radican; el gasoducto que lo pagan los morenenses que será incentivo para atraer inversiones; tal vez reiterar el sueño del aeropuerto de cargas o comercial (en la actual base aérea). Dirá Mariel que la Primaria 57 dejó de ser sueño y quimera.

El guión está escrito. La arquitectura audiovisual también. Todo lo que se debe y puede mostrar, en clave de pasado olvidado, presente con reparación histórica y futuro soñado (con economía popular de calidad, sello del Movimiento).

Ni en la plaza Mariano Moreno, tampoco en el Club Los Indios.

La Capitana Mariel eligió Cuartel V para seguir marcando tendencia inevitable para quienes no saben, no quieren o no pueden enfrentar su modelo y plan estratégico.

Cuando termine la exposición de la Intendenta, el cuerpo resolverá integración de comisiones, días, horarios y la asunción de Ismael… un Castro 1945 desembarca en la Secretaría del HCD.