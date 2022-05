«Mariel está haciendo peronismo y mi generación estaba esperando un proyecto político en el territorio»

El Caballero Legislativo lleva en sus alforjas en sus hombros un valor que pocos /as tienen: ser funcionario en las administraciones West, Festa y Mariel Fernández. Conductor de la Agrupación 125, Gastón Fraga no tiene dudas que el actual gobierno es peronista, pero especialmente, reconstruyó la identidad en vínculo con las comunidades. Ni Alberto ni Cristina, para el Caballero no es momento de definir liderazgos, salvo el de la Capitana local:

Hoy se tiran con todo, vos sos un hombre que lee política. El desgaste del propio Cristinismo, o de Máximo hacía la figura de Alberto Fernández es constante, y al mismo tiempo el apoyo que da el Movimiento Evita al Presidente de la Nación es también importante. La frase, que pública la Política online del Chino Navarro va en esta dirección, nosotros somos los descamisados de este tiempo, la pregunta es si vos consideras que los movimientos sociales vienen a representar a los descamisados del siglo XXI, siendo vos peronista y con doctrina

Mirá, nunca he sido una persona que se ha hecho carne en comentarios o expresiones de distintos dirigentes que públicamente tienden a hablar de los demás de una forma negativa. Cualquier postura que hable de alguien me parece que no suma porque es personalizar los debates y nosotros tenemos que hablar de política y tenemos sí tal vez una necesidad, un espacio de discusión amplio en nuestro espacio político para poder tomar ahí las iniciativas y las síntesis. Me parece que las expresiones en los medios y demás no suman a eso, tiene que ser un ámbito que esté haciendo lo necesario y de esa manera lo veo. Tal vez me puedo remitir a lo que dijo Mariel en Los Toldos, pidiendo sabiduría a los dirigentes porque esas diferencias.

Son más que diferencias, me parece que si Cristina Fernández de Kirchner está cuestionando el modelo económico no es una diferencia, es una crítica estructural, la diferencia es otra cosa para mí

Sí, puede ser críticas estructurales pero yo creo que corresponden a que no hay un ámbito de discusión, eso tiene un ascenso en las diferencias y las posturas y eso termina en un ciclo no virtuoso para la política.

¿No hay una mesa grande?

Particularmente, no creo que las posturas se fijen en cartas o en declaraciones públicas. Hay que juntarnos a hablar de política, todos tenemos un dogma político claro y concreto, habrá diferencias porque nuestro espacio va de la izquierda a la derecha, de derecha a izquierda.

Yo escucho mucho hablar de derechas y de izquierda que son posturas europeas.

La ponencia de Cristina en Chaco fue lapidaria, es capitalismo e intereses. Voy a tomar lo que dice Cristina, la vicepresidenta y pregunto, ¿cuáles son los intereses que te convocan a ser una ariete importante en la estructura de gobierno y planificación de la política de Mariel Fernández?

Yo creo que Mariel está haciendo peronismo en Moreno, la verdad que estábamos esperando, mi generación estaba esperando un proyecto político que constituyera política pública a través de la permanente presencia en los territorios y que ese diagnóstico, esas necesidades y prioridades sean llevadas adelante a través del Ejecutivo, obviamente a mi tocándome en este caso una historia, un lugar en el órgano parlamentario del distrito, acompañándolo con las ordenanzas correspondientes y veo que se plasma y veo que los vecinos lo ven plasmado no solamente en los recursos físicos y materiales estrictamente como es un asfalto, como es la mejora en la recolección de los residuos, como es la configuración de los espacios públicos, sino además es la conformación de los espacios públicos del distrito. Se ha revindicado las figuras de las delegaciones como un ámbito de acercamiento donde el vecino puede plasmar su política pública, están emergiendo profundamente espacios comunitarios, espacios culturales, espacios donde también la gente comulga para proponer proyectos y hacer cosas en forma conjunta. En ese sentido de comunidad organizada que tenemos y por eso insisto, hoy se está haciendo peronismo en Moreno. El vecino pone a disposición algún recurso que puede contar con otros vecinos y el Estado municipal que de a poco se va agrandando, va poseyendo maquinarias, va teniendo respuesta, pone ese esfuerzo que hace el vecino para maximizar esas condiciones territoriales, entonces, no es solamente una cuestión de recursos, sino además es la reconstrucción total de los morenenses y de la posibilidad de poder vivir mejor.

Vos reconocés que todo lo que se está haciendo en gran medida, lo que tiene mayor impacto estructural, es financiado por Nación y Provincia

No necesariamente, porque cuando el recurso cae por sí solo el vecino no se empodera de esa modificación estructural.

Yo pregunto, la avenida Mitre, con qué recursos se hizo

Los 17 mil metros cuadrados de asfalto en Trujui son de la asfaltera municipal.

Te hablo de lo estructural, hay que reconocer que Alberto Fernández y Axel Kicillof han entregado y financian obras que nunca antes las vio la población de Moreno, ¿vos la viste cuando estabas con West o Festa?

Te estoy diciendo que estábamos deseosos los militantes peronistas de una gestión que diera respuestas a los vecinos.

Con ayuda importante

Pero la ayuda siempre estuvo o estuvo en muchas ocasiones, pero hoy se concreta en obras estructurales.

¿En la gestión de West no?

Nunca vi algo igual, lo dice la comunidad y lo dice la oposición política

¿La asistencia de la Nación a la gestión de West ha sido tan holgada como la actual?

Pero por eso es importante lo que te quería comentar al principio acá hay un empoderamiento de la obra pública, porque la obra pública surge no solamente de la decisión obviamente de los intendentes y los técnicos, sino que hace partícipe a las comunidades en donde son más eficientes y eficaces esas obras públicas y donde se hace parte al vecino de esas transformaciones porque hay un caminar permanente de los barrios y eso es histórico.

Sos una persona que tiene aspiraciones, me imagino que soñás con conducir el distrito, en algún momento

A mí me mueve la transformación, no me mueve una cuestión personal, sino que realmente te lo digo, generacionalmente somos pibes que se sintieron interpelados por el proceso de Néstor y que empezamos a hacer política a través de ello, y que realmente es una decisión de vida, ideológica y de transformación y es en lo que encuentro regocijo espiritual al hacer política y poder transformar realidades. En tanto y en cuanto tengamos un proyecto político como el que hoy estamos viviendo que las transforme, voy a estar para colaborar y para contribuir a ese proceso.

Hay una pobreza galopante

Me preocupa profundamente, nosotros no estamos escindidos del territorio, estamos todos los días y por eso también me hago cargo de ese pedido que hace Mariel, de sabiduría para nuestros dirigentes nacionales que necesitamos que resuelvan diferencias, resuelvan comentarios que no suman y que realmente se sumen a una mesa para realmente venir a lo que vinimos hacer que es recuperar nuestro país. También es cierto, venimos de dos años de una pandemia mundial, cuatros años de macrismo y la caída del producto bruto a es nivel mundial. Hoy se está recuperando el trabajo, se está recuperando la producción, la batalla que nos queda por dar es la recuperación del poder adquisitivo.

¿Alberto 2023?

Yo creo que tiene que haber una decisión de los compañeros y las compañeras en lo que es el 2023.

¿Cristina 2023?

No, no creo que sea oportuno dar nombres en este momento. Hay que trabajar por el movimiento y por la felicidad del pueblo.