APERTURA DEL PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS / –

Plan de gobierno, diseño estratégico, lineamientos generales, gestión. Eso es, en síntesis, el comienzo del Año Legislativo. La Intendenta Melina Mariel Fernández expuso durante una hora algo que tiene dos ejes centrales, irrenunciables e innegociables:

1- Honestidad y transparencia

2- Un gobierno que gestione, principalmente, para los sectores más vulnerables

UN CONTRATO, LA BASURA, LOS MILLONES

Como ocurrió en el año 2016 cuando Walter Festa tuvo su primer discurso ante la asamblea de representantes, tuvo espacio la crítica por la pesada herencia apuntado a Mariano West. En aquel momento Mariel Fernández estaba sentado en el espacio asignado al Gabinete, era la Administradora General del IMDEL Vale recordar que en ese discurso, Festa anunció una multa de un millón de pesos a la empresa Trébol en un millón de pesos por incumplir el contrato» abriendo la posibilidad e «municipalizar la recolección de la basura».

En marzo de 2020 en el Club Los Indios no está ni sentado ni invitado el ex intendente Festa pero escucha con suma atención el ex intendente Mariano West (NdR: Fernández fue concejal en todo ese período). Pero hoy es ELLA la Intendenta quien anuncia la aplicación de una multa a la misma empresa (Trébol) por el monto de 3 millones de pesos, y lo hace en un encuadre diferente al afirmar que el Municipio que encontró estaba «tercerizado, casi privatizado con tareas que no hacen las empresas sino los propios trabajadores municipales». Viniendo de un origen social – movimientista – político que hoy gobierna los destinos de Moreno, que levanta el potencial de las cooperativas, decir que «le pide a la empresa de la basura que cumpla con el convenio», que «le aplicó multas» (se supone por incumplimiento del contrato), pero además que estudia alternativas al sistema oneroso, ineficiente, es algo más que un anuncio.

El 9 de julio de 2020 finaliza el contrato con Consorcio Trébol por lo tanto el esbozo exige de un plan, caso contrario habrá una repetición de aquella promesa central del gobierno de Festa.

Si existe un plan que ponga fin a una secuencia millonaria de pesos que arrancó en el año 2001, éste debería contemplar el poder del adversario y el antídoto que requiere esa histórica medida. A decir en la jerga, «poseer un músculo político sólido a nivel local, provincial y nacional».

Un parte importante del cuerpo legislativo y actores políticos del distrito, miran con atención el tema «basura y Trébol». No olvidan esa marcha en vísperas de la asunción del actual gobierno donde los que hoy son funcionarios denunciaron «una maniobra dolosa para adelantar la prórroga del contrato pergeñada por el Departamento Ejecutivo y concejales /as, algunos /as que siguen en sus bancas como Frente de Todos.

A todo ese sistema Mariel Fernández, en uso de la palabra como Intendenta del pueblo de Moreno, reafirma lo que dijo en campaña electoral, sin nuevos agregados, salvo que ahora es quien decide y firma: «Se multó a la empresa El Trébol por casi tres millones de pesos, y estamos revisando multas anteriores que sospechosamente no fueron aplicadas. Intimamos a la empresa para que se cumpla el convenio, si éste no se cumple hay multas y se aplican, es algo razonable y no entendemos por qué no se hacían».

En el segundo pasaje de la Intendenta sobre Consorcio Trébol, ahí reconoce que el descontrol es un problema histórico y lo dice en plural, gestiones anteriores. Pero el material que dejó es el más interesante de la noche, por las implicancias que juegan: «Desde hace años hay un incumplimiento de la empresa El Trébol sino no se explican que existan 400 basurales en Moreno. Por eso quiero que sepan que estamos estudiando otras soluciones a la recolección de residuos para tener mayor efectividad y ahorro del Municipio, porque la recolección de residuos de esta empresa se hace cada vez más difícil de pagar. Este es un problema que también tienen otros municipios, por eso estamos estudiando otras soluciones que no las puedo anunciar hoy porque las estamos estudiando, pero es un tema que vamos a trabajar con el Concejo Deliberante. Estamos pensando en un servicio de calidad y que no se lleve la mitad del presupuesto».

Si el contrato no se puede pagar, si el incumplimiento produce descuentos y multas; si la empresa reclama el pago de deudas, si los basurales se levantan pero vuelven a crecer, ¿cuál es el plan que tiene en carpeta la Intendenta? ¿Es otra empresa? ¿Es el momento de municipalizar con cooperativas?

Mariel Fernández mostró estar convencida de hacer, en este vector excluyente, lo que el presente y la historia demanda…. porque las cuentas ya no cierran.