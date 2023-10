Mariel Fernández cerró su campaña en Moreno junto a Axel Kicillof

Acompañada por una multitud de militantes y referentes políticos, sociales y sindicales de Unión por la Patria. «Esto no se termina hasta que cada barrio y cada habitante del pueblo de Moreno recupere su dignidad de manera integral,» aseguró.

Ante una multitud de militantes, la intendenta Mariel Fernández junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró su campaña en el club Los Indios de Moreno este sábado por la tarde acompañados por 6 mil personas.

“Muchos años en Moreno hubo abandono del Estado en los barrios humildes, hubo abandono del Estado en nuestras escuelas en Moreno, que es inevitable y nunca puedo dejar de nombrar a Sandra y a Rubén porque eso fue por abandono del Estado”, expresó la intendenta y destacó que “Hoy hay récord de obras en la Provincia de Buenos Aires. Nunca se hicieron tantas obras y no solamente son los caminos, las plazas, las luminarias, sino que tenemos una provincia y un país que piensa en el trabajo y en el desarrollo industrial. Moreno en este momento es el desarrollo PyME más importante de la Provincia de Buenos Aires y a nosotros eso nos llena de esperanza porque no solo es que estamos trabajando la dignidad de nuestros barrios, sino que ahora podemos pensar en trabajar, en estudiar y ya no seguir siendo la ciudad dormitorio.”

Por otro lado, la jefa comunal resaltó: “Ellos pueden tener la cara de Milei, pueden tener la cara de Bullrich, pero son la misma cosa: son la derecha liberal que lo único que les importa es la ruleta financiera. Esos que se jactan de que les importa la seguridad, que se jactan que les importa la educación, no les importa el pueblo trabajador y los más humildes.”

“Necesitamos que Sergio Massa sea el presidente de los argentinos y Axel sea gobernador porque todavía tenemos mucho por hacer. En Moreno nunca hizo tanto, pero falta un montón, por eso voy a ser la próxima intendenta, porque esto no se termina hasta que cada barrio y cada habitante de nuestro pueblo recupere su dignidad de manera integral”, enfatizó Fernández.

Por su parte, Kicillof señaló: “En Moreno nunca se hizo tanto. Dentro de todo lo que se ha hecho, la diferencia más grande es que Moreno empieza a ser otro corazón industrial y productivo de la provincia de Buenos Aires. Parques industriales, pymes nacionales, trabajo nacional, trabajo bonaerense, trabajo de Moreno en los parques industriales”, agregó.

“Para enfrentar lo que viene hace falta capacidad de trabajo y conocimiento, pero sobre todo la valentía que ya mostró Sergio Massa cuando le dijo al Fondo Monetario Internacional que esta vez no nos iban a llevar al ajuste”, afirmó el gobernador y resaltó que “en su rol como ministro de Economía, Massa dejó claro que ante cada situación que pusiera en riesgo el bolsillo de los argentinos iba a aparecer una respuesta del Estado”. “Eso es lo que necesitamos: coraje ante los acreedores y respuestas para el pueblo”, remarcó.

“Hoy nos tratan de vender nuevamente espejitos de colores para hacernos creer que lo nuevo, lo original, es privatizar todo y dejar que el mercado solucione todos los problemas”, expresó y añadió: “Por más que mientan, que griten e insulten, nunca le van a sacar a nuestro pueblo la idea de que allí donde hay una necesidad, hay un derecho”.

También acompañaron a Mariel en el acto Juliana di Tullio; Cecilia Moreau; Leopoldo Moreau; Carlos Bianco; Cristina Álvarez Rodríguez; Juan Cuattromo; Agustina Vila; Nicolás Kreplak; Karina Menéndez; Debora Galán; referentes de organizaciones políticas, sociales y sindicales.