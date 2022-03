Mariel Fernández: “Es una gestión que se construye amorosamente y así quiero que sea todo porque nuestro pueblo necesita reparación”

La intendenta inauguró el período legislativo en el Club Los Indios y anunció importantes obras para el 2022

Mariel Fernández encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) en el Club Los Indios. A lo largo de su discurso, realizó un repaso por lo realizado durante el año pasado en el que destacó obras estructurales y políticas industriales y anunció importantes proyectos que se concretarán en 2022.

“Es un momento muy importante porque si todo sale bien vamos a empezar a dar vuelta una página no de la historia de Moreno sino de la historia mundial” expresó Fernández y homenajeó a toda la comunidad morenense por su solidaridad durante la pandemia, especialmente a Nancy Pereyra, una trabajadora de salud muy querida que falleció a causa del coronavirus.

La jefa comunal anticipó que Moreno se va a sumar a un programa que realizará el gobierno nacional con motivo del 40º aniversario de la guerra de Malvinas. Por otro lado, manifestó su apoyo al Presidente de la Nación con la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional a la que se refirió como una deuda ilegítima e injusta. “Una deuda que se contrajo durante el gobierno de Cambiemos por el valor de 45 mil millones de dólares. Pero también reconocemos a esta deuda como ilegítima, una deuda injusta que no fue utilizada para el pueblo argentino, sino que fue utilizada para financiar los bancos. No obstante, sabemos que la negociación es necesaria porque si no sería un obstáculo para el crecimiento de nuestro país”, precisó.

En el repaso que realizó sobre la gestión del gobierno municipal durante el 2021, en primer lugar, mencionó obras estructurales tales como obras viales para el mejoramiento vehicular; obras de pavimentación, bacheo e hidráulicas y la erradicación de los basurales más grandes. También destacó la cantidad de máquinas y herramientas adquiridas que fortalecen la flota municipal. En ese sentido, destacó que “cuando asumimos había solamente dos máquinas viales y se alternaban porque siempre una estaba rota y si se necesitaba algo se alquilaba. Entonces que este Municipio en este momento esté en condiciones con presupuesto propio de seguir comprando maquinarias para fortalecer el trabajo de infraestructura es muy importante”.

En términos de política educativa, destacó obras de ampliación, reparación y puesta en valor de instituciones educativas, así como la entrega de mobiliarios y equipamiento. “¿Por qué quiero decir lo que se invirtió en educación? Porque en Moreno explotó una escuela y murieron dos trabajadores de educación, Sandra y Rubén por la falta de inversión en educación pública. No es solamente la situación de los edificios escolares, sino que Sandra por tres años estuvo reclamando que arreglaran el gas en la escuela y su pedido nunca se lo tomaron y terminó explotando la escuela. También es muy importante el mobiliario porque los chicos tenían poco, rotos e insuficientes. Por eso me da mucho orgullo que se haya distribuido esta cantidad de mobiliarios porque las y los jóvenes, niñas y niños de Moreno pudieron empezar las clases en condiciones dignas, aunque sabemos que todavía falta”, señaló.

“En el Consejo Escolar se respondieron y resolvieron todas las solicitudes recibidas de las escuelas. Para mí es un hecho histórico porque si bien las vidas de Sandra y Rubén no se recuperan, es un homenaje para ellos que todos los pedidos al Consejo Escolar sean respondidos”, recalcó.

A continuación, destacó el desarrollo de los parques industriales. “Hay 60 industrias en el Parque Industrial II y ya le está dando trabajo a un montón de personas que están construyendo los galpones. No solamente se están radicando industrias en los parques industriales sino también el doble de industrias se está radicando en los parques privados. Moreno ya tiene 12 Parques Industriales, vamos a tener 5 más, entonces la Ruta 24 se está convirtiendo en un corredor industrial”, detalló.

Proyección 2022

Fernández anticipó los proyectos para el nuevo año tales como la ampliación del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y la ampliación y consolidación del Hospital Modular en Cuartel V. En relación al mejoramiento del hábitat, anunció propuestas urbanísticas en barrios humildes, donde se realizará asfalto, veredas, arbolado urbano, mobiliario e iluminación. “Para que las calles de barrios humildes sean como Moreno Centro porque eso es dignidad, a eso vinimos y me da mucho orgullo que lo estemos haciendo con presupuesto municipal” enfatizó.

También anunció que se iniciará la obra del Polideportivo en Cuartel V, sobre ocho hectáreas sobre la Ruta; uno de los 12 Parques Argentinos nacionales se va hacer en la localidad de Trujui; y se crearán dos instituciones educativas, una Escuela Politécnica Industrial y una Escuela Modular de Formación en Oficios que va a estar orientada a las necesidades de los parques industriales de Moreno.

Por último, la jefa comunal sostuvo que “es una gestión muy apoyada en su comunidad. Cuando el pueblo está organizado la gestión va más rápido y hace que los recursos rindan más, que podamos hacer las cosas con más felicidad porque la gente se siente parte del desarrollo y la reparación de nuestro municipio.”

“Esta responsabilidad que me dio el pueblo de Moreno con su voto la vivo con mucho orgullo, me da mucha satisfacción hacerla y lo hago amorosamente. Es una gestión que se construye amorosamente y así quiero que sea todo porque nuestro pueblo necesita reparación, nuestro municipio tiene un retraso importante en obras y hemos sufrido consecuencias dolorosas por esa situación” dijo y agregó que “Entonces lo mismo le quiero pedir a este cuerpo de concejales, que sintamos orgullo por Moreno, que construyamos amorosamente, y cada proyecto o propuesta que va al Concejo Deliberante es pensando siempre en el bien común de Moreno.”

“Me gusta que sea que podamos compartir, pensar y crear pensando en el bien común. Si ustedes tienen un gran año de trabajo le va a ir muy bien al pueblo de Moreno” concluyó.

Estuvieron presentes funcionarias y funcionarios del gabinete municipal y del Consejo Escolar; autoridades provinciales y nacionales; representantes sindicales y empresariales; referentas y referentes de organizaciones sociales; y autoridades de servicios locales. También acompañaron militantes de organizaciones políticas y sociales y vecinas y vecinos del distrito.