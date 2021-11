«Mariel Fernández está al borde la derrota, en cualquiera de los escenarios»

Ramón Vera Chávez, actual consejero escolar por el Frente de Todos pero en disidencia abierta con el oficialismo gobernante, porta la certeza que el próximo 14 de noviembre el gobierno de Mariel Fernández recibirá un freno en las urnas. Milita, camina y recorre todo el territorio con Florencia Asseff, cuarta candidata a concejal en la lista de Juntos, a quien define como una «aparición fulgurante en el mapa local que excede a una representación y/o apellido«:

Hace algunos meses señalaste que Mariel Fernández podía tener una mala elección de medio término, ¿qué puede ocurrir en la elección general de noviembre?

Va a pasar lo que yo vengo diciendo hace meses atrás que, pensaban que yo estaba enojado y por eso decía que era muy difícil de que el Frente de Todos triunfe a nivel provincial, nacional, que probablemente triunfe a nivel local, más por defectos ajenos que por méritos propios, eso es lo que va a pasar, es más hoy Mariel Fernández está al borde de la derrota, pero en cualquiera de los escenarios va a perder, así saque 37 puntos o saque 36, saque 38 o saque 40, pierde entre 23 y 25 puntos como mínimo con respecto a las elecciones de 2019. No es que el electorado está empoderado sino que está votando en contra de un sector. Mientras los morenenses teníamos problemas sin atender en los hospitales públicos, los enfermeros y médicos no cobraban, esos héroes sanitarios exponiendo sus vidas mientras que 3, 4 meses atrás, ayer mismo estaban de paro por la precarización laboral los enfermeros, aquí en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, a quien la señora Intendenta estaba filmando una película sobre su vida, un relato que nada tiene que ver con la realidad, hablando acerca de la inseguridad de hace más de 20 años atrás, donde sí es cierto que había inseguridad pero también había ajuste de cuenta en aquella época, del año 97 al 98. Nosotros somos de Cuartel V y conocemos muchas cosas de ese momento, a nosotros nos robaron el supermercado y hubo dos muertos, dos familiares de mi hermana, custodios nuestros, del año 97, que es lo que ella habla, que no fue un relato lo que pasó, no fue un asalto, no fue un ajuste de cuentas. Entonces mientras nosotros enterrábamos nuestros muertos, no teniendo lugar en las camas, ella estaba filmando una película que, de un relato ficticio y que, el 14 de noviembre entre todos los morenenses le vamos a poner un freno a este relato no ficticio.

El tema de la juventud, la renovación, la propuesta de Juntos, es para Vera Chávez una cuestión muy definida: «Vos nombrabas a una dirigente que es Florencia Asseff, que uno conociendo alguna cuestión entre los jóvenes, la edad por si misma no indica algo nuevo. No soy un hombre mayor pero tampoco soy un joven, pero yo si promuevo la política nueva, digamos, para mí la doctora Asseff, Florencia Asseff es la aparición más figurante de los últimos tiempos por la solidez que tiene, por la coherencia que tiene, que creo que va a aportar muchísimo a la comunidad, a la sociedad, al vecino de Moreno.

Me estás diciendo que es una renovación de la política, no del asseffismo, que está por encima de eso

Si, si, total y absolutamente.

No es una marca familiar de la política, esa es la pregunta

No, no, va mucho más allá, uno simplemente la escucha y la ve, ve como tiene barro hasta la rodilla con sus sandalias, sus zapatos, de cómo se adapta a los barrios, que va mucho más allá de un apellido, para mí tiene vuelo propio, no sé cómo llamarlo, tiene una enorme solidez y ella se ha hecho portavoz o se hizo cargo, levanta esa bandera que dicen los vecinos de Moreno, ella dice basta, yo digo freno a Mariel. Entre todos frenemos a esta situación donde digamos era algo nuevo, algo para transparentar la situación política y sin embargo le han robado o le roban el queso a un trabajador, donde está la transparencia.

Ellos han declarado públicamente que la mozzarella fue a los merenderos, a los comedores, no aparece en los papeles pero dan su palabra de que ha sido así

Sí claro, lo que dice la primera candidata a concejal, Noelia Saavedra, dice es lo que recibimos, no dice si recibieron 2800 kilos o 50 kilos, no están los remitos. Ahí hay un proceso en la administración pública, que es cuando se entrega algo, hay un remito, no es válido como factura, que sirve como el transporte de la mercadería de un lugar a otro, no está eso, nadie firmó. La información que algunos me dicen al oído, pero no quieren hacerlo públicamente a la denuncia o la vía judicial, es que no están en un lugar guardado, esa mozzarella, y nadie quiere firmar el remito. Están las cámaras, ¿en dónde están las cámaras? Algún vehículo, hay que hacer un seguimiento, ¿Dónde está esa cámara? Como puede ser que Lucas Franco que hablaba de las transparencias, para transparentar la política está escondido entre los matorrales, escondido, diciendo que se cerró el expediente. Que aún hasta la oposición, vergonzoso lo de la oposición pidiendo un pedido de informe cuando lo que marcaba ante una posible comisión de un delito era la interpretación directa de los funcionarios del área que participaron en este robo.

Perdón, una parte de la oposición que lo intentó, el bloque Ahora Juntos por el Cambio con Dolores Fábregas, pidió la primera vez que se trató el tema de la mozzarella un cuarto intermedio para discutir la interpelación, fueron cuatro manos de la oposición el resto no lo hizo

Bueno, habría que ver porque no todos. Entonces, hay que decirles a los vecinos de Moreno que no lo hacen porque simplemente están de acuerdo con la señora intendenta, que hay nombramientos, a mí me han dicho que tienen entre 30 y 40 nombramientos en comisión, que hay personas que no trabajan y ese es el acuerdo. Entonces, lo amonestamos, le hacemos un tironcito de oreja, cuando hay que hacer una denuncia penal, entonces cuando vemos de cómo está Moreno no está solamente por mala gestión de la intendencia sino por también por la oposición, que se tiene que hacer cargo.

Miro la lista de Juntos, claro que son otros nombres, está Coppola en el quinto lugar, pero hay otra oposición. Luego será el momento de registrar si la práctica es diferente, si hay un solo bloque, si hay política. Eso no lo hace una persona, es una estructura, si es que queremos hablar de política, sino podemos hablar de personalismo todo el tiempo

Sí no es una estructura, un proyecto abarcativo de la transformación del distrito de Moreno, de la pobreza dirigida. Solamente en la lista de Juntos, cuando uno hace una encuesta porque hay una información que uno cuenta, indica que de cada 100 electores de Juntos, 42 votarían por Florencia Asseff; 22 por Leonardo Cóppola, 12 o 13 por Julián Cigna, o sea, indicaría que los únicos dirigentes con votos propios en esa estructura, en esa organización, es la doctora Asseff y el licenciado Leonardo Coppola, sabrán ellos de cómo transformar esa oposición en algo creíble. Como decíamos, la juventud no indica algo nuevo, ahí usted tiene el sexto concejal, el doctor Gastón Fraga, que ha estado, no sé si tiene 30, 35 años, pero ha estado con Mariano West, dijo que era el gran líder del peronismo, del anterior intendente Walter Festa dijo que era un hombre que oxigenaba la política, de Mariel Fernández dijo que era la revolución nunca vista, o es muy revolucionario el doctor o siempre quiere estar atornillado a un puesto para para mordisquear. Yo he tenido coherencia en todos los sentidos, siempre he estado en la misma vereda, siempre la misma postura, yo no he cobrado un peso en el cargo porque gracias a Dios y a mí trabajo no lo necesito, entonces listo, ¿se podrá parar la oposición de esta postura, de interpelación a posición seria y no ficticia, no en forma de títeres? Me parece que la oposición, los del peronismo, los que no promulgamos este proyecto empobrecedor de hace muchos años para Moreno, nos debemos reorganizar y trabajar en un proyecto transformador para Moreno, hombres y mujeres. Nosotros estuvimos ayer en Trujui y eran mil personas en la calle Carrera y Aeronáutica Argentina, donde se vecino, ese repartidor, ese delivery que le robaron la bicicleta, que fue junto a otro vecino, fue e hizo un ajuste de cuentas y murió ese vecino. Una vida que se perdió y la otra se arruinó, este es el proceso que tenemos en Moreno, no protegen el ciudadano, el ciudadano toma la justicia por mano propia y va y hace ajuste por eso mismo. Tenemos una sociedad en una descomposición total y absoluta, entonces los dirigentes nos debemos llamar a reflexión.

Como síntesis del escenario posible, Vera Chávez habla del peronismo y Mariel Fernández con su modelo: «Y si pierde el peronismo, el kirchnerismo, nos debemos llamar a la reflexión como dirigentes del peronismo de la Primera Sección Electoral. Recuerdo que yo pedí las PASO porque yo no puedo estar en el proyecto que encarna Mariel Fernández y compañía. En 2019 (interna del Frente de Todos) hemos sacado casi 18 mil votos, no me acuerdo cuantos exactamente, ¿usted cree que la van a votar a Mariel? Porque aparte de querer empobrecer a Moreno, también tiene un problema, que es el sectarismo, el autoritarismo, la de exclusión, pero hay algo mucho mayor, que en nombre de la transparencia hace una corrupción. Tenemos los salarios de los trabajadores municipales, donde el 80 por ciento gana menos que el salario para no ser pobre o indigente. Ahí también nos tenemos que llamar a la reflexión los que decimos defender a los trabajadores.

