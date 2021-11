«Mariel Fernández integró las gestiones de West y Festa, es parte del modelo político que gobierna Moreno desde hace muchos años»

LEONARDO CÓPPOLA CONVENCIDO QUE JUNTOS PUEDE GANAR LA ELECCIÓN –

También tiene gigantografía electoral, como una continuidad de la presencia que hace muchos años acredita en el ámbito político. Y es él quien re perfila su análisis, el nuevo – probable proceso que tiene la oposición y decide no hablar de aspiraciones ejecutivas, más bien construir un brazo legislativo que intente recuperar el cuerpo que alguna vez existió. Es tal el convencimiento que porta el quinto candidato a concejal en la lista de Juntos, que avizora un resultado que sería verdaderamente histórico, con un número que es el 40:

¿Hay sustancia para creer que pueden ganar la elección del 14 de noviembre?

La gente en general está disconforme con la política y los políticos, digo más, hay encuestas en los diarios, que el 73% de la población habla mal de la política y eso debe tener una razón seguramente, y la tiene. Cuando uno vive en Moreno se da cuenta lo que la política ha hecho, por eso lo primero es dar la cara, es enfrentar el cara a cara, es contarle y decirle lo que uno quiere.

Vas al barrio y decís yo no gobierno, es más simple

Claro, Moreno lo gobiernan los mismos hace mucho tiempo y también hacerse cargo de las cosas que uno hizo mal. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser gobierno Nacional y Provincial, no contamos con el tiempo necesario para la transformación que queríamos, pero seguramente hubo en cosas que nos equivocamos.

Muchas

Sí y hay que hacerle caso al vecino, pero también hay que demostrar de que hay ciertos valores, y me parece que esta elección es una discusión de valores de lo que uno quiere, porque lo siente en la sociedad, que hay valores que uno quiere defender, como la transparencia, como la vuelta de la importancia de la educación, como la importancia del trabajo, la generación del trabajo genuino y ahí hay valores que uno transmite y hay valores que uno quiere llevar adelante en caso que pueda gobernar.

Para generar trabajo, vamos al Concejo Deliberante, ordenanza fiscal, tarifaria y tributaria. Si la presión es alta para el comerciante, si tiene que pagar más tributo, es difícil que contrate, salvo que exista una flexibilización. Además de equilibrios parlamentarios, ¿qué se tiene que hacer para que surja lo que ustedes dicen?

Lo primero es devolver la transparencia.

¿Mariel Fernández no es transparente?

A mí criterio fue un relato de campaña que no se ha cumplido, a ver, hace muy poquito tiempo se ha votado lo de la mozzarella, el caso famoso y lamentable, que no se ha dado nada de información y eso muestra lo que uno quiere porque tranquilamente uno podría haber mostrado a qué instituciones fueron, cómo se repartió, cómo fueron los procedimientos, pero si vos dijiste “hice esto”, demostrá lo que hiciste y eso no se hizo.

¿Es solo una cuestión de falta de transparencia?

No, no por eso lo dije, hay para mí un acto ilegal, no se debería haber secuestrado nunca mercadería pero, lo que ellos venden como transparencia en ese hecho puntual para mostrar, podría mostrar un montón de casos, tampoco hubo transparencia porque, si vos estás, ellos, no nosotros, ellos piensan que el procedimiento estuvo bien hecho y lo que hicieron fue correcto porque como escuché a un candidato decir “y nosotros se lo dimos a la gente que no tiene”, al menos si tu discurso es ese defendelo mostrando a quien se lo diste

Están mintiendo, en términos políticos, ¿están mintiendo?

A ver, si a mí no me mostrás lo que vos hiciste yo creo que lo que vos estás diciendo no es cierto. Más allá de que yo no esté de acuerdo en el procedimiento, ni en lo que se hizo ni como se hizo, pero si vos lo ves de otro lado y defendés el proceso y decís que es transparente, demostrá que es transparente.

AUDIO 1 COPPOLA

En septiembre sacaron el 30 por ciento de los votos, para que vos obtengas la banca necesitan tres puntos más

Un 33, 33 por ciento

¿Qué querés ser?

Nosotros pensamos en ganar, nosotros trabajamos todos los días para ganar y para sacar la mayor cantidad de votos y si esa cantidad de votos determina que entren 5, 6 o 7. Lo primero que tenemos que entender es que hay algo más grande y más importante que se llama Moreno que las figuras individuales de cada uno de nosotros.

Entonces no me vas a hablar en esta nota que querés ser candidato en el 2023

No, como dije anteriormente, nosotros todavía no hemos ganado nada, falta todavía el 14 de noviembre que es una elección muy importante.

Algunos hablan del 23, hay encuestas, hay que ver quién mide, lo dijo Aníbal Asseff, Claudia Asseff mencionó que tiene aspiraciones ¿vos no vas a decir que querés ser en el 2023?

Mirá, las aspiraciones son genuinas, cada vecino sabe quién puede tener aspiración. Hoy no es momento de hablar del 2023, hay una elección muy importante.

Antes de las PASO vos dijiste que querías pelear por la Intendencia de Moreno en 2023

Era otro escenario, una cosa es mostrar sus aspiraciones y otra cosa es trabajar después para llegar a eso. Lo importante es el 14 de noviembre, después de ese día lo importante es mostrarle a la gente que se puede hacer un bloque compacto, estando todos juntos con una línea de pensamiento, respetando las diferencias individuales de cada uno, pero trabajando de cara a la gente. Hay un montón de temas para trabajar, de unificación de bloques, de unificación de cómo se va a manejar el Concejo Deliberante y a partir del 10 de diciembre hay que trabajar por y para la gente. Después en el 2023 veremos quién es el mejor candidato, falta un montón para el 2023.

Trabajan para ganar, yo no creo que sea una frase hecha, aunque suena así, ¿pueden ganar?

Yo estoy muy tranquilo de todo el trabajo que estamos haciendo y creo que hay una gran oportunidad de mostrar a los morenenses que este espacio político que puede sacar a los que nos condujeron siempre.

Al peronismo

Mariel Fernández fue parte del gobierno de Mariano West, fue parte del gobierno de Festa. Festa fue parte del gobierno de Mariano West, digo, más allá de cambio de nombre, hay un modelo ideológico y de posicionamiento que ha gobernado Moreno hace muchísimos años.

El gobierno de Mariel Fernández es diferente, no es lo mismo. Si decimos que forman parte de una estructura peronista con sus variantes es correcto, la actual gestión se asienta en las cooperativas, las comunidades, los territorios, estoy hablando de cómo trabaja. Lo sacó al Trébol, bueno, si querés hablamos de la basura, como servicio y como prestación

Si querés, lo discutimos. Aquellos que dijeron que venían a hacer un servicio totalmente del Estado, tiene un modelo privado, a mí no me vengan a mentir. Tranquilamente con toda la inversión que hizo el Estado Nacional para acompañar a Moreno, porque nos pusieron 25 camiones, histórico para Moreno, con toda esa posibilidad que teníamos, en un fin de contrato de una empresa privatizada, que cumplía mal el servicio público que hacía…

Porque los gobiernos lo permitieron

En el 2015 yo te dije, la culpa no es del chancho sino de quien lo da de comer. Este servicio también es un servicio privatizado, cuando por primera vez en Moreno estaban todas las condiciones dadas para poder municipalizar el servicio porque tenemos las herramientas, porque estaba la decisión política de muchos, porque estaban los camiones que es lo más difícil de llegar, lo que hicimos fue terminar tercerizando también y terminando privatizando

La mano de obra, los camioneros

Sí, entonces digo del relato al hecho hay una distancia muy grande.

AUDIO 2 COPPOLA

Es una lista que por la interna muestra renovación, con las tres boletas de Juntos representada en una que los contiene

A ver, yo competí contra Julián pero ganaron y en la política hay que aceptar quien gana y quien pierde y cuando uno no gana es porque alguien llegó mejor a los vecinos y hay que acompañar ese proyecto, por qué hay que ser egoísta.

Ganó Julián Cigna

Ganó la lista, compuesta por Julián Cigna y Florencia Asseff, de todo ese equipo y ganó.

El Dr. Aníbal Asseff

Yo hablo de los candidatos, después estuvo acompañado por un montón de dirigentes y cuando uno no ganó es porque su mensaje no llegó adonde tenía que llegar y hoy hay que construir todos juntos porque, lo repito, desde el 2009 y que a veces soy criticado por eso, los proyectos siempre están por arriba de las personas y Moreno está por arriba de los proyectos. Para mí construir un proyecto político que nos dé volumen para ganar Moreno es lo más importante. Si nosotros sumamos más, más vamos a ganar Moreno y si se va alguno lo perdemos.

¿Sacan el 33, 33 por ciento?

Vamos a estar muy bien en la elección y vamos a estar arriba del 33, cerca del 40 por ciento.

¿Alrededor del 40 por ciento, ustedes?

Estoy convencido de que lo que se nota en la calle es que vamos a hacer una excelente elección

Si vos me decís que están alrededor de 40, es porque perdió Mariel

Vamos a hacer una excelente elección, vamos a andar cerca de los 40.

AUDIO 3 COPPOLA