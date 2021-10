Mariel Fernández, la anécdota de un bebé, el rostro de Cambiemos y la elección de noviembre

CON AXEL KICILLOF, TODOS JUNTOS EN PASO DEL REY –

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires y la Intendenta de Moreno, la estructura del Frente de Todos, con Baradel, Hugo Yaski, funcionarios provinciales y municipales en el encuentro del espacio Producción y Trabajo. Es la tarde de viernes y el discurso de la Intendenta recorre, una vez más, su inicio de compromiso y militancia en Cuartel V, para llamar a la pelea política electoral e ir a buscar los votos, cueste lo que cueste. Dijo «no olvidarse de Néstor, tampoco del General Perón, por supuesto siempre homenajear a Evita»

Mariel Fernández afronta el próximo 14 de noviembre su primer test electoral General como Capitana del Municipio de Moreno. Su palabra exaltada tuvo impacto en Paso del Rey: «Néstor Kirchner se animó a enfrentar a los que tenía que enfrentar, y nosotros vamos a honrar la memoria del compañero Néstor Kirchner, como honramos la memoria del General Perón y como honramos la memoria de nuestra compañera Eva Perón. Compañeros, no bajemos los brazos el 14 de noviembre vamos a dar un voto de esperanza, salgamos a buscar al que haya que buscar, no bajemos los brazos porque nos animamos a todo».

Luego su palabra disminuyó de intensidad, y Mariel recordó la anécdota de un niño pobre y desnutrido en el Cuartel V del 2001: «Tengo la imagen de la crisis que no me la quiero olvidar nunca, una imagen dolorosa que no me la quiero olvidar jamás, primero porque no me quiero olvidar de donde vengo, después porque no me quiero olvidar de las consecuencias del capitalismo, no me quiero olvidar de las consecuencias de los gobiernos neoliberales. Me llegó al centro cultural Poyi Cárdenas, a mi y a mis compañeras, un nene Down desnutrido. Puede ser un melodrama, como decía la compañera Evita, pero no lo es. Esa es la cara de la crisis y yo no me la quiero olvidar, no quiero que ninguno de ustedes se la olvide, que no se olviden cuando un compañero /a se queda sin trabajo, yo nunca más me voy a olvidar la cara de ese bebé. Con las compañeras nos hicimos cargo y pudo aumentar de peso, después fue un bebé gordito, un bebé lindo, un bebé que estaba bien. Eso es el gobierno de Cambiemos, eso son los gobiernos neoliberales, esos son los que nos aumentan los precios, esos son los que nos venden los alimentos a cualquier precio, esos son los empresarios».

Ubicada en la responsabilidad que la hora exige, dándole lugar y centralidad a los movimientos sociales, Mariel Fernández expresó: «Cada uno de los trabajadores, cada uno de los militantes de los movimientos sociales, somos responsables de lo que pase el 14 de noviembre. Somos responsables de llevar a cada una de las personas que no quisieron ir a votar, por distintos motivos, por la inflación, porque se murieron familiares de COVID, porque están tristes, por lo que sea. Este es el gobierno de los más humildes, de los trabajadores, porque nosotros no especulamos. Está comprobado que no son las encuestas, no es hablar bonito, no es una rosca, es que nos la juguemos, nos la juguemos como el compañero Néstor Kirchner«.

La Jefa comunal llamó a la militancia a «reventar las urnas el 14 de noviembre, demos vuelta la elección porque nos lo merecemos, porque se lo debemos al pueblo»