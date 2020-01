2 shares







EN LA VEREDA OPUESTA AL GOBIERNO MUNICIPAL

Registró los hechos y las inconsistencias administrativas o bien la falta de documentación que respalde. Pregunta por Consorcio Trébol ya que no olvida la «denuncia» que hizo Fernández y varios hombres y mujeres que hoy son concejales /as respecto al contrato y la prórroga de una empresa hiper cuestionada. Aníbal Asseff toma las declaraciones de la Jefa Comunal y pregunta, ¿no fue la cooperativa Ayelén del Movimiento Evita quien hizo negocio con las escuelas?

Durante años dijo que el Municipio estaba lleno de ñoquis. Si usted llegaba a ser intendente, ¿no hacía lo mismo que realizó Mariel Fernández o su plan era diferente?

Diferencias enormes pero primero tengo que decir que no sé qué hizo Mariel Fernández, no informó debidamente y no sé si la cifra que dio sea real. Creo que estamos ante un gran oscurantismo de una gestión que no informa cuántas bajas hubo, las razones fundadas pero también cuántas personas ingresaron. Lo señalo porque esa información ni siquiera le fue brindada a los concejales /as, reitero, tengo dudas que haya habido tantos despedidos y creo que hubo muchos ingresos. Acá se tiró una cifra pero lo que un gobierno tiene que hacer es mostrar los papeles, los decretos de altas y bajas y el estado de ejecución del presupuesto. Como me preguntó que yo propuse hacer lo mismo que ella le respondo a usted que mi esquema es mirar como está conformada la punta de la pirámide, es decir, ver si está sobredimensionado el plantel de profesionales y técnicos antes de castigar a los obreros que ganan 15 mil pesos con ocho años de antigüedad.

Perdón, el gobierno explicó que había áreas superpobladas, personas sin función, además de los decretos de Festa que fueron definidos como ilegales

Eso se explica mostrando los decretos y no con palabras.

Pone en duda la cifra de bajas, ¿qué información tiene para decirlo?

Hablo con representantes gremiales y me dicen que es una cifra menor a la que el gobierno dijo que no daría marcha atrás. Hay obreros que fueron reincorporados entonces me da la sensación que el anuncio fue parte de un apriete o parte de la negociación con algunos sectores que podemos llamar oficialistas. Reafirmo algo, si los sindicatos y los concejales no reciben el listado y los decretos, ¿qué le queda al pueblo de Moreno para saber qué y como lo hizo el gobierno? Hasta acá lo que ver es una enorme desorganización y espero que esto no sea un cúmulo de mentiras. Hasta aquí, a casi dos meses de gestión, lo único que escucho son lamentos porque no aparece ni por asomo un plan de gobierno serio. En municipios vecinos los gobiernos tomaron una decisión, el plantel jerárquico no cobra su sueldo por los primeros cuarenta días de gestión lo que permite mostrar un gesto y producir un ahorro. ¿Usted sabe si en Moreno, Municipio que la Intendenta dijo que Festa se lo dejó quebrado, los altos funcionarios dejaron de cobrar sus sueldos como muestra de desprendimiento y austeridad? ¿Proclaman una cosa y luego hacen otra? Moreno sigue abandonado…

Piense que cuando Macri y Vidal asumieron usted planteaba que había que darle tiempo, frase que es integrante sustancial de la política

Yo no pido que arregle las calles y haga escuelas en los primeros cuarenta días, pero sí planteo que la información que debe estar a partir de una medida que toma la Intendenta no aparece. Planteo que no dicen una palabra sobre la empresa El Trébol, si hubo descuentos y multas en el primer mes de gobierno, pregunto por qué aumentó la venta ambulante incluso de mercadería perecedera mientras a los comerciantes se les aplica un apriete fenomenal.

En el Club Los Indios y con la presencia del Presidente de la Nación y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la Intendenta de Moreno que fue elegida por el voto popular afirmó que el macrismo quiso hacer negocio con las obras en las escuelas, después de las muertes de Sandra y Rubén, ¿se siente involucrado o aludido?

En absoluto. En su momento pedí y fue una propuesta, la Intervención del Consejo Escolar por los graves hechos de corrupción que están en la justicia. Más aún, el oficialismo en el actual Consejo Escolar desconoce la medida de la justicia que elevó a juicio dos causas donde está involucrada la consejera Cecilia Parentti. Yo nunca fui al Consejo Escolar ni tuve participación en decisiones que se tomaron. Quiero decir que la gobernadora Vidal tuvo aciertos y errores como todo gobierno, pero las escuelas que estaban destruidas por décadas de abandono no se reparan en dos años. Sobre lo ocurrido en la Escuela N° 49, la desgracia que costó la vida de dos trabajadores, también la justicia se va a expedir. Sobre el plan de obras en Moreno supera los 800 millones de pesos para arreglar las escuelas, eso lo hizo la gestión anterior, pero ahora el gobernador Kicillof asegura que con 800 millones de pesos puede asegurar las condiciones edilicias de todas las escuelas bonaerenses, lo que es una mentira. Respecto a las palabras de la Intendenta y lo que usted me pregunta, le digo que es también falso y mentiroso, pero lo que es verdad es que la Cooperativa Ayelén del Movimiento Evita que preside o presidía Mariel Fernández trabajó en la reconstrucción de las escuelas; que el gobierno de Macri que dicen detestar la sostuvo y mantuvo con subsidios incrementando así el poder de cooptación en materia de planes sociales y ayuda alimentaria…

La Intendenta dijo que después de las muertes de Sandra y Rubén las cooperativas ingresaron en las escuelas antes eso no ocurrió

Festa la llamó, pero deberías hablar con ex funcionarios del Consejo Escolar para que te digan que la Cooperativa Ayelén no tenía obreros calificados en algunas áreas y pedía ayuda a otras cooperativas. El Movimiento Evita tuvo parte de las viviendas de barrio La Perla que el kirchnerismo las abandonó y que el macrismo se las entregó, obras que no se terminaron como corresponde. Creo que Mariel Fernández tiene que explicar cuánto dinero manejó la Cooperativa Ayelén por las escuelas y si quiere contarle al pueblo de Moreno de dónde sacó el dinero para hacer su campaña.