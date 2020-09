2 shares







EL BARRIO FUE A LA CASA DEL PODER –

La Bibiana II, debe estar en el registro de villas y asentamientos, conquista del Movimiento Evita, Barrios de Pie y CCC en plena presidencia de Macri.

Salieron hacia la Ruta 23 con destino cierto. Mujeres, hombres, niños /as, cuya permanencia no es romántica sino tangible, dura, peligrosa, incierta. La tierra no se vende ni se alquila, se trabaja.

Recorrieron los kilómetros que separan Catonas de la Plaza Mariano Moreno. Como aliciente, además de vecinos /as que desde hace tiempo acompañan la construcción del barrio, emerge una multisectorial con el MST, Partido Obrero Tendencia, PTS, Partido Obrero, Barrios de Pie, MuMalá, entre otros.

DIEZ PRINCIPIOS QUE SALEN DE ABAJO

1- «Le pido al gobierno que sean empático con la gente»

2- «Dignidad es pelear por algo que se necesita»

3- «Nuestros vecinos empezaron a changuear y a los tres días le suspenden la SUBE»

4- «La IFE significa 10 mil pesos bimestrales, ¿quien puede alquilar por 5 mil pesos por mes?»

5- «Mariel Fernández ¿usted volvería con su ex que la maltrató a los golpes»

6- «No pedimos seguridad sino un pedazo de tierra que estamos dispuesto a pagar»

7- «Tenemos miedo de vivir en la calle»

8- «Somos laburantes no somos delincuentes»

9- «Es una tierra que hace más de 40 años está desocupada»

10- «Mirá Fernández que popular, manda a la gorra y a Pasik a negociar»

LAS MUJERES AL FRENTE

Las barreras policiales custodian el ingreso al Palacio. Hombres, escudos, patrullas y motocicletas.

No hay miedo en los que manifiestan sino una sensación poderosa de autonomía, comprensión, de volver a la calle donde fluye la historia: «Que se frene el desalojo, que se deje a los vecinos vivir ahí ¿para qué quieren ese terreno que está vacío?, expresa una vecina que acompaña la constitución del barrio La Bibiana:

AUDIO 1

Pero la observación es más amplia, registra a los invisibles excluidos que comparten medianera con el arroyo Las Catonas: «Ustedes van alrededor del arroyo y hay gente viviendo ahí ¿por qué no se preocupan por esa gente y la sacan de ese lugar y lo ponen dentro de la toma también? Ese lugar es insalubre, vos mirás ahí y están viviendo bajo los cables, al agua que viene de la pollería, es todo infección. A la Intendenta hace 11 meses que le están pidiendo audiencia y hace 11 meses están ahí, nosotros hemos visto la cantidad de gente viviendo sin techo, bajo el calor, bajo la lluvia. Nosotros estamos ayudando, pidiendo ropa, calzados, vos ves a los nenes con las patitas en el barro, le pido al gobierno que sea empático con la gente«

A ustedes le dicen que esa tierra tiene dueño

Supuestamente es de Agromex o algo así, el único que se presentó cuando nosotros hicimos denuncia fue el señor Alonso Sebastián, se presenta como apoderado de la tierra. Cuando pasó lo de mi hija dije ¿a quién hago responsable si matan a una criatura ahí o si a mi hija la mataban quién hacía responsable? Me dijo que se iba cercar y no lo hizo

Para usted como mujer que está acompañando este reclamo ¿qué es la dignidad, ¿qué representa para ustedes la dignidad?

Esto, pelear por algo, no por un terreno vacío, esto es dignidad, pelear por algo que necesita.

AUDIO 2

Veamos la oferta del gobierno local de Mariel Fernández. Parado en el protocolo que la Suprema Corte Bonaerense «exige», baja al barrio La Bibiana II y pone camiones como fletes gratis al destino que cada familia desee. Mujer con los pies en la tierra, visible, decidida con la palabra como arma: «Mientras censaban nos dijeron ‘hay un camión que los espera afuera’ ¿A dónde vamos? Estamos reclamando un pedazo de tierra con lo cual tampoco lo queremos gratis, somos gente laburante pero que con esta pandemia a no ser esencial no salimos a la calle a trabajar, nuestros vecinos que empezaron a changuear a los 3 días le suspenden la SUBE, nuestro ingreso hoy en día tristemente depende de nuestros hijos porque es la realidad, cobramos la asignación y hoy en día dependemos de nuestros hijos. La IFE dice ser 10.000 pesos y es mentira, si vamos al caso son 5.000 mil pesos porque es bimestral no es 10.000 por mes ¿y quién paga 5000 pesos por un alquiler? Hoy en día tenemos supuestamente una orden para el 5 de octubre y no vamos a esperar al 5 de octubre que nos vengan con una topadora a sacarnos a nuestros hijos a la calle, nos movilizamos hoy, mañana y pasado hasta que desistan del desalojo y nos den una tierra donde vivir, un lote donde nuestra familia pueda pagar, que nos hagan un plan de pago, no queremos nada gratis, somos gente laburante no somos delincuentes»

Si le tenés que decir algo a la intendenta Mariel Fernández ¿qué le dirías?

Mariel Fernández ¿usted volvería con su ex que la maltrató? ¿Volvería con su ex que la maltrató a los golpes? Porque lo que dijeron los representantes que usted mandó, que empezaron a llamar con una ilusión de que iban a ser reubicados y nos manda a decir ‘no tenemos un lugar’ ¿vos de donde saliste? Entonces quiere que una vuelva de donde salió masacrada a golpes ¿usted quiere mandar una mujer con sus hijos a que muera? Eso es lo que usted hace señora intendenta

AUDIO 3

¿Qué es para vos la dignidad y por qué están acá?

Dignidad es tener un techo donde tus hijos puedan correr tranquilos, sin ningún peligro de decirte ‘mami voy a jugar con mi vecino’ y no me diga ‘mami no puedo salir’, porque una señora donde yo alquilo me diga ‘estás haciendo ruido’ y se tenga que tener adentro de una casa, eso es la dignidad de un niño que me diga mami voy a salir a jugar. Son las 21 horas y en el Barrio La Bibiana II salen a jugar a la calle, nosotros no pedimos seguridad pedimos un pedazo de tierra que estamos dispuestos a pagar.

AUDIO 4

Abraza a su bebé que nació en el barrio La Bibiana:

Estas acá con tu bebé ¿Cuánto tiene?

Un mes

Un mes ¿y ya estabas en la toma cuándo nació tu bebé?

Si

¿Por qué estás peleando por un pedazo de tierra?

Por mi bebé, por mis hijos

Quiere decir algo usted están peleando por un pedazo de tierra?

Si, estamos acá con los compañeros para tener un pedacito de tierra

¿Esta difícil?

Si, en este tiempo es muy difícil

¿Tienen miedo?

Tenemos miedo de vivir en la calle.