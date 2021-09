«Mariel Fernández vive del pobre»

Seguir en el ruedo con un desplazamiento a la inversa que Romina Uhrig lo define como un nuevo comenzar. En diciembre termina su mandato como diputada nacional y hoy hace campaña para en ingresar al Concejo Deliberante. En la entrevista que se emite mañana a las 21 horas en el programa televisivo Quórum (por Desalambrar y Canal 6) Uhrig habla de la relación política con Walter Festa, de aquellos /as que traicionaron al ex Intendente de Moreno, aclarando que ella no es de alguien o producto de alguien. Respecto a la elección del 12 de septiembre «llama a que todos /as los que están en desacuerdo con el gobierno de Mariel Fernández hagan el corte de boleta» porque Encuentro Vecinal en Acción de Moreno (E.V.A) reconoce la propuesta del Frente de Todos que encabeza Victoria Tolosa Paz.

La actual diputada nacional por el Frente de Todos, emitió una durísima declaración política, dirigida a Mariel Fernández al afirmar «que vive del pobre» y añadió: «Mariel Fernández vive de la gente humilde y todos sabemos eso. No comparto nada de eso, y lo digo porque lo escucho, porque lo hablo con la gente, porque le tienen miedo. Que feo que te sigan por miedo. Yo le decía a una compañera que a uno lo tienen que seguir porque damos el ejemplo, porque nos quieren, pero Mariel causa miedo. No podés ir con el látigo, por eso digo que causa miedo en la gente. Hay compañeros que no te saludan por miedo a que los echen».

