«Mariel hace lo mismo que Vidal, ataca a las organizaciones sindicales y del pueblo»

Ordenamiento y decreto vigente. A partir de este mes el gobierno de La Capitana como agente de retención tendrá un solo código de descuento, cuota sindical. ATE Moreno puso en marcha las alertas y alarmas a nivel provincial y nacional. Walter Cravero, Secretario General de la Seccional Moreno, no duda un segundo en calificar la decisión como un ataque más a las organizaciones sindicales: «Es uno de los tantos atropellos de este gobierno hacia las entidades sindicales. NO reconocer el ámbito paritario y manejarlo a discreción es un atropello, pero no contento con eso ahora con el decreto de eliminación de los códigos de descuento atenta nuevamente contra todas las organizaciones que tienen personería gremial. También deja en claro el desconocimiento de la Ley nacional 23.551 que establece códigos de descuento por los distintos servicios que se brinda a los afiliados /as. Está el código sindical por la cuota y están los códigos sociales, por ejemplo el co seguro de IOMA, eso significa que IOMA cubre una parte y la otra desde los sindicatos por la salud de los /as trabajadores /as. Por eso digo que el decreto en cuestión no solo atenta contra los sindicatos sino contra la organización de los trabajadores. Esto es una arbitrariedad más del gobierno de Mariel Fernández, que no entiende de negociación colectiva y tampoco el espíritu de las organizaciones libres del pueblo. Nosotros emparentamos esto con lo que hizo María Eugenia Vidal en la Provincia cuando por decreto sacó el código único de descuento, una manera de desfinanciar a las organizaciones gremiales pero también atentar contra la salud de las/os trabajadores /as, lo digo porque no todas las prestaciones de IOMA son gratuitas y entonces lo que hacen los sindicatos con el código de descuento es cubrir lo que resta para alcanzar la cobertura de salud. Esto también demuestra que la forma de gobernar que tiene Mariel Fernández es por decreto desconociendo cualquier ámbito de diálogo y negociación. Nosotros ya estamos en comunicación con nuestros equipos jurídicos, no solo de la Seccional sino también a nivel provincial y nacional, porque hay que entender que el empleador, en este caso el Municipio, es agente de retención, no es árbitro o juez y parte, pero esto es la autoridad interpretada como autoritarismo, por esto vamos a hacer las presentaciones legales que correspondan, vamos a interpelar al Ministerio de Trabajo y si es necesario realizaremos la presentación ante el fuero laboral porque claramente es un atropello y no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante las incesantes persecuciones gremiales que genera este gobierno hacia los trabajadores municipales».

AUDIO 1 CRAVERO