Mariel inauguró la planta de transferencia de la basura en septiembre pero nunca entró en funcionamiento, ¿por qué?

La campaña electoral 2023 tuvo un periplo signado por obras, corte de cintas, Estado presente.

La Planta de Transferencia de Residuos domiciliarios fue pensada en un punto específico del distrito: Reja Grande (cerca de la curva de San Enrique). Desde allí las distancias con las localidades muestran simetría. La modernidad ambiental financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), licitación internacional a cargo de Juan Cabandié, Ministro de Medio Ambiente de Nación, estaba calculada para fines de 2021, un proceso nuevo del Programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) que comienza en noviembre de 2020 al momento de finalizar la privatización total de la basura y pasar a un esquema donde el gobierno contrata solo la mano de obra a la cooperativa – empresa Gestionar del Sindicato de Camioneros.

El gobierno de Mariel Fernández sostuvo el alquiler de camiones a Consorcio Trébol (hasta la llegada de unidades OK que subsidió Nación), pero desistió de contratar la planta de transferencia que esa firma tuvo en Cuartel V. De tal modo, los camiones cola de pato o bien los roll off viajaban hasta el CEAMSE para realizar la descarga, siempre a la espera de la Planta de Transferencia de la basura en Reja Grande. Hubo marchas de vecinos /as en contra del proyecto. En octubre de 2021 el Concejo Deliberante, el bloque opositor tiene las manos para aprobar una resolución a favor de la demanda sin que tuviese efecto directo.

El 21 de septiembre, mirando el reloj electoral General, bajan al distrito el Ministro Cabandié, el Jefe de Gabinete de Ministros Agustín Rossi (candidato a Vicepresidente de la Nación) y protagonizan junto a Mariel Fernández la inauguración de la Planta de Transferencia:

Manifestó la Intendenta: «Fue un proyecto que venimos pensando como una de las principales políticas de nuestro municipio que tiene que ver con recuperar el ambiente saludable. Hoy gracias a esta planta que tenemos, mejoramos el servicio a todos nuestros vecinos y vecinas, y producimos un ahorro que hace que este municipio, por primera vez en la historia, con esos recursos que se ahorra de la recolección de residuos, pueda hacer más obra pública”.

Con una inversión nacional de más de 3 mil millones de pesos, la Planta quedaba inaugurada el 21 de septiembre. Desde ese día y hasta hoy, casi dos meses, no hay actividad y la obra permanece flamante, sin camiones descargado la basura que permiten el ahorro que derivaría en más obras públicas.

¿Cuál es la razón que explica el no funcionamiento de la Planta de Transferencia Moreno? ¿Por qué fue inaugurada si no estaba operativa? ¿No obtuvo el Municipio de Moreno la habilitación provincial?