Mariel líder, PJ local, PASO 2023, Salario Universal y planes auditados

La turbulencia del presente puede limitar, en distintos grados, la visibilidad de un aterrizaje en la pista 2023. Sin embargo se puede medir la altitud, velocidad y capacidad de la aeronave que comanda La Capitana Mariel. Personal abordo, con función asignada, Ismael Castro de la Agrupación 1945, dirigente que presentó lista para la interna fallida de 2021 y luego alcanzó diálogo y acuerdo con la gestión a punto de convertirse en Subsecretario de Acceso a la Justicia:

Mirando la elección del próximo año, hay sectores del peronismo que esperan la Primaria para debatir los modelos

Mira, yo creo que si existe una planificación de gobierno, obviamente está todo el derecho, lo he escuchado en programas anteriores, y si esa planificación o ese horizonte que puede tener un gobierno en materia de gestión es cuestionado o hay sectores que no están de acuerdo, a mi me parece bárbaro y me parece que como peronismo tenemos que lograr entender una cuestión fundamental, hay herramientas que las creamos nosotros, que las creó el peronismo o que las creó Néstor Kirchner, que son las que tienen que dirimir las diferencias y no tienen que de ninguna manera ser boicoteadas, que no tienen que ser instancias en donde se piensen que una PASO puede generar una explosión dentro, me parece que tienen que romper un poco con eso.

Bueno, vos peleaste por las PASO en 2021

Sí, por eso yo te digo, yo estoy convencido de que obviamente cuando uno tiene una diferencia, uno hace política, uno representa a un espacio, si uno no se siente representado obviamente tiene que poder manifestarlo y hacerlo en el arena electoral, que es lo que corresponde. Nosotros en su momento tuvimos diferencias y las manifestamos y las hicimos visibles, ahora, también nosotros lo que planteamos era la apertura política, que hubiera un modelo de gestión que vaya hacia un horizonte claro, nosotros empezamos a ver que se empezaba a materializar, creo que hoy está mucho más afianzado, creo que hay una instancia donde la gestión es eficiente y la gestión tiene la capacidad de los recursos que llegan poder volcarlos efectivamente pero con una cuestión que es fundamental, porque a veces se dice esto de que si, obviamente, llega mucho mucho dinero, perfecto, pero no es la primera vez que a Moreno han llegado recursos y así fuera que no llegaron en la misma magnitud, me refiero a la época donde la tonelada de soja estaba 600 dólares donde crecíamos a tasas chinas, y la función principal de un gestionador es obtener esos recursos, es pelear permanentemente por estos recursos, manifestar la situación del distrito y hacer que las obras lleguen, es la principal función que un gobernante tiene, y tiene que ser tomado como un éxito político no como una cuestión de que llueve dinero.

Yo te voy a dar una devolución sobre eso porque me parece interesante, se dice hoy objetivamente que la única experiencia que tiene el país de un movimiento social gobernando es la de Moreno, el Movimiento Evita ha peleado muchísimo y ha gestionando muchísimo. Después podemos discutir si la aplicación de esos recursos es óptimo o mejor, eso de ninguna manera redunda en desconocer la vocación que ha tenido Mariel Fernández en reclamar lo que a Moreno se le debe, entonces, se puede hablar y admitir que acá se juega mucho más que un municipio, es el movimientismo nacional diciendo ‘nosotros podemos gobernar mejor que la vieja estructura del peronismo

El Movimiento Evita tiene la experiencia hoy de tener una Intendenta y obviamente va a querer que sea lo mejor posible y que esa experiencia se replique.

Se reproduzca, La Matanza te digo por ejemplo.

Pero es natural, es natural que eso pase, cualquier estructura política tiene ese afán de sí una experiencia se da en un lugar determinado obviamente que eso sea lo más productivo posible para poder llevarlo, yo lo que creo interesante de esta etapa, lo que está pasando es que se está dando esa posibilidad de generar una forma de gobierno que en lo local, por lo menos, tenga esa decisión y esa voluntad política de ser firme con quien tiene que serlo y que tampoco se reduzca solamente a una cuestión estrictamente de gestión y de aplicación de recursos, porque se está dando un proceso desde hace un tiempo que es de una estructura política que se va conformando con mucha fuerza y como bien vos lo decís, no solamente…

El liderazgo es de Mariel, no hay ninguna duda

Si, claro, por supuesto porque es la Intendenta

No, no te hablo de la gestión, el liderazgo político en el Frente de Todos, ¿es ella?

Si, hoy es Mariel Fernández, pero además se ha dado está particularidad, muchas estructuras políticas han conformado un gran espacio dentro del peronismo y hoy se estaba materializado también en el PJ de Moreno.

He visto algunas fotos.

Para que me quede claro, ¿en 2023 tendría que haber Primarias en Moreno?

Si hay sectores que no se sienten…

¿Vos tenés alguna duda que el Peronismo de Moreno no quiere una interna?

No, también recuerdo una charla que tuvimos con lo del Partido Justicialista, vos me decías que si o si iba a haber elecciones internas, que no se presentó ninguna lista.

Se resolvió arriba ¿no? No, yo admito eso que te dije.

No sé, yo sé que no se presentó ninguna otra lista.

Pero estoy admitiendo que yo dije que iba a haber internas y después arriba se cerró

Bueno, pero a ver, hay que esperar los tiempos.

Lo admito, quiero saber si vos admitís que arriba se puede resolver todo

Si, a ver, muchísimas veces sucede eso, pero digo, eso sucede tal vez cuando hay la intención por ahí de una fracción de materializar esa disputa, yo lo que te digo es que en la anterior elección de Partido Justicialista no hubo otra lista, no hubo una presentación de otra lista que tuviera la voluntad.

Es cierto, en el año 2021 vos manifestaste la intención de participar en la interna del Frente de Todos, llevaste una lista y después te la bajaron.

Exacto, bueno si eso se da el año que viene, me parece bárbaro que haya distintas opciones dentro del peronismo que quieran representar al total, digo, eso me parece que tiene que ser natural y no veo ninguna dificultad, ninguna problemática, me parece que tiene que ser algo que tenemos que aprender a utilizar

Vos, hombre del peronismo, ¿apoyás el Salario Básico Universal y un Ministerio de la Economía Social?

Yo ahí tengo una postura. Participé en ámbitos donde se materializa la propuesta, se explica, yo creo cualquier iniciativa que venga a paliar un poco está distribución totalmente injusta del ingreso que tenemos hoy es positiva, me parece que garantizar un piso salarial, un piso para por lo menos cubrir la canasta básica alimentaria, es productivo y siempre va a venir bien, ahora, ¿Qué digo? También hay recetas que el FMI plantea cómo soluciones para que no podamos llegar al pleno empleo, no pidamos que haya salarios…

Hay documentos del Banco Mundial

Son políticas que se pueden aplicar, tienen que ser focalizadas pero no podemos perder nunca el objetivo que es la generación de puestos de empleo que todavía es posible, hace muy poquito en Gran Bretaña se estaban quejando los empresarios porque tienen un 3,5 de desempleo, lo cual no les permite explotar a los trabajadores. Si Gran Bretaña está en una condición de que tiene 3,5 de desempleo, hay herramientas como para que sigamos luchando permanentemente porque el empleo y el salario sean la solución a los problemas económicos de la mayoría de los argentinos, después, que haya herramientas como el ingreso básico universal, que pueda ser un complemento a los sectores más desfavorecidos no me parece contradictorio y no me parece una política antagónica a esta incesante propuesta que tenemos que tener desde el peronismo que es ampliar la fuente de trabajo y la capacidad ociosa, y que la inversión productiva la encabece el estado.

Que las universidades auditen los Potenciar Trabajo ¿te hace ruido?

Si, me hace ruido, me parece que no es la solución a la problemática que es mucho más de fondo y que tiene que ver con todo esto que venimos hablando, digo, me parece que no cambia radicalmente el panorama, y lo veo tal vez como algo más dirigido a un sector o tratando tomar un discurso que ha cierto sector de la clase media les resulta propicio.

De la derecha, lo decís vos o lo digo yo.

Decilo vos y lo digo yo también. Es un anuncio que busca que algunos sectores se contentan con algo que ni siquiera sé si va a tener cumplimiento efectivo y qué resultados va a dar.